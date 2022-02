Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Liga

Am heutigen Sonntagnachmittag (06. Februar 2022) ist Hansa Rostock zu Gast bei Dynamo Dresden. Das Spiel der 2. Liga wird um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Bei Hansa Rostock läuft es aktuell nicht besonders gut. Aus den letzten sechs Spielen konnte man keinen einzigen Sieg einfahren, mit 21 Punkten steht man damit auf Platz 14 der Tabelle. Etwas besser sieht es da bei Dynamo Dresden aus. Das Team von Trainer Alexander Schmidt steht derzeit mit 24 Punkte auf Tabellenplatz 12. Wem es dann heute gelingt die Punkte mit nach Hause bringen erfahren wir dann ab 13:30 Uhr.

Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 06. Februar - 13:30 Uhr Spielort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock heute live: Die Übertragung im TV

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr alle Partien live und in voller Länge sehen. Demzufolge könnt Ihr auch die heutige Begegnung zwischen Dresden und Rostock dort im Pay-TV verfolgen.

Damit Ihr jetzt aber bei Sky zusehen könnt, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Denn wie der Begriff des Pay-TV schon verrät, ist das Zusehen bei Sky nicht umsonst.

Wenn Ihr Euch für ein Abo entscheidet, könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch Zugriff auf die verschiedenen Inhalte von Sky freischalten. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die 2. Liga sehen zu können, und was das Ganze genau kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Wenn Ihr Euch dann für ein Abo entschieden habt, seht Ihr auf Sky Sport 3 die kompletten 90 Minuten des Einzelspiels live. Falls Ihr lieber die Konferenz sehen wollt, seid Ihr auf Sky Sport 1 besser aufgehoben.

Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Auch für diesen ist wieder der Bezahlsender Sky verantwortlich.

Die erste Option stellt Sky Go dar, so nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky. Sobald Ihr ein gültiges Abo abschließt, erhaltet Ihr automatisch Zugangsdaten für Sky Go. Jetzt müsst Ihr Euch nur die Sky Go-App herunterladen, Euch anmelden, und könnt schon die Begegnung dort im LIVE-STREAM verfolgen.

Neben einem gültigen Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die zweite Möglichkeit wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, ist das Sky Ticket. Das ist besonders interessant für alle, die sich nicht länger vertraglich an Sky binden wollen. Für das "Supersport-Ticket" zahlt Ihr z.B. 29,99 Euro und könnt dann einen Monat lang die komplette Premier League, sowie die Spiele der 1. und 2. Bundesliga auf Sky im LIVE-STREAM verfolgen. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresticket, dann zahlt Ihr monatlich 24,99 Euro.

Dynamo Dresden vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir auch einen LIVE-TICKER im Angebot. Hier werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht, egal ob Tor, Großchance oder Auswechslung.

