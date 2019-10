DFB-Team: Ilkay Gündogan spielt in der EM-Qualifikation gegen Estland "auf jeden Fall"

Die Verletzungssorgen bei Joachim Löw haben sich vor dem Spiel gegen Estland etwas gelegt. Ilkay Gündogan wird von Beginn an zum Einsatz kommen.

Bundestrainer Joachim Löw hat für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Estland wieder mehr Alternativen. "Die personelle Situation hat sich ein bisschen entspannt", sagte Löw vor dem Abschlusstraining am Samstagabend in Tallinn.

Im Gegensatz zum Länderspiel gegen Argentinien (2:2) kann Löw wieder mit Marco Reus, Ilkay Gündogan und Timo Werner planen. "Ilkay wird auf jeden Fall spielen", sagte Löw: "Über die Besetzung im Sturm mache ich mir noch ein paar Gedanken." Nach den zahlreichen Absagen stehen dem Bundestrainer drei Torhüter und 16 Feldspieler zur Verfügung.

DFB-Team: Estland "kein Selbstläufer"

Gegen das Tabellenschlusslicht der Gruppe C (1 Punkt) plant Löw einen Sieg fest ein, auch wenn es "kein Selbstläufer wird". In der Gruppe dürfe man sich "keine Punktverluste mehr leisten". Daher erwartet Löw, "dass die Mannschaft das Spiel seriös angeht".

Kapitän Manuel Neuer forderte eine "hochkonzentrierte Vorstellung". Man brauche gegen die Esten "eine gute Raumaufteilung, ein schnelles Passpiel".