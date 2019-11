Auslosung, Spanien-Kracher, Trainingslager: So geht es im EM-Jahr für das DFB-Team weiter

Das EM-Jahr steht an, die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Ticket in der Tasche. Goal und SPOX beantworten alle wichtigen Fragen.

HINTERGRUND

Die EM-Qualifikation ist geschafft, im letzten Spiel gegen Nordirland (ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER und ab 0.00 Uhr im Re-LIVE auf DAZN) kann die deutsche Nationalmannschaft noch den Gruppensieg perfekt machen. Wie geht es anschließend weiter?

Goal und SPOX beantworten die wichtigsten Fragen zum EM-Jahr 2020.

Wann, wo und wie wird die EM ausgelost?

Am 30. November um 18 Uhr in Bukarest. Bei 24 Teilnehmern wird es logischerweise sechs Gruppen geben. Bis dato sind 19 Nationen qualifiziert. Während ein Platz am letzten Quali-Spieltag an Ungarn, oder die gehen wird, werden die vier restlichen Teilnehmer Ende März 2020 in den Playoffs ausgespielt. Mehr Infos zum komplexen Ablauf der Auslosung und den Lostöpfen gibt es hier.

Wann und gegen wen testet vor der EM?

Im März sollen noch zwei Länderspiele stattfinden. Ein genaues Datum steht ebenso wenig fest wie die Gegner, allerdings spricht nach Informationen von Goal und SPOX vieles dafür, dass es zu einem Kracher-Duell mit kommt.

Die beiden Verbände befinden sich in guten Gesprächen. Medienberichten aus Spanien zufolge soll der Härtetest entweder im Madrider Fußballtempel Santiago Bernabeu steigen oder im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, der Heimatstätte des .

Wie läuft die Vorbereitung auf die EM?

Der DFB-Tross schlägt sein Trainingslager vor der EM in der beliebten Olympiaregion Seefeld in Tirol auf. absolvierte dort ein Trainingslager in Vorbereitung auf die Bundesligasaison, zuvor waren unter anderem , Istanbul, sowie die Nationalmannschaften Österreichs, der und Japans zu Gast.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Mannschaft im Laufe der Woche nach dem letzten -Spieltag am 16. Mai trifft. Während der EM, die am 12. Juni beginnt, wohnen Joachim Löw und seine Spieler zunächst auf dem Adidas-Gelände in Herzogenaurach. Erst bei Erreichen des Halbfinals würde man den 180 Kilometer von der Münchner Allianz Arena entfernten Standort verlassen und nach London umziehen, wo sowohl das Halbfinale als auch das Finale stattfindet.

Welche Spieler haben ihr EM-Ticket schon sicher?

Sicher dabei sind die drei 2014-Weltmeister Manuel Neuer, Matthias Ginter und Toni Kroos. Aber auch Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Kai Havertz, Serge Gnabry, Marco Reus und Timo Werner nehmen in den Plänen des Bundestrainers eine zentrale Rolle ein. Hinter dem Rest steht ein Fragezeichen. Bei Leroy Sane muss man abwarten, wie er von seiner langwierigen Knieverletzung zurückkommt. Niklas Süles Chancen stehen nach seinem Kreuzbandriss im Oktober unverändert schlecht.

Welche Rolle ist Deutschland beim Turnier zuzutrauen?

Löw stapelt tief. Seine Mannschaft sei noch zu jung und ob der vielen Verletzungen und Absagen in den vergangenen Monaten zu wenig eingespielt, um als Favorit in die EM zu gehen. Aber: "Bei so einem Turnier ist immer viel möglich." Sind alle Spieler fit und stimmt - anders als bei der WM 2018 in - die Mentalität, ist auch den Deutschen auf dem Papier sicherlich das Viertelfinale zuzutrauen.

Dieser Meinung ist auch der ehemalige Nationaltorhüter Uli Stein, der am Montagabend auf einer Veranstaltung von DFB-Partner Volkswagen betonte: "Mit uns ist immer zu rechnen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft heute fußballerisch stärker ist als die Mannschaft 2018. Aber sie ist hungriger. Die jungen Spieler wollen sich unbedingt zeigen."

Als Favoriten kristallisieren sich aktuell jedoch eher Weltmeister , Spanien und heraus. Löw sieht auch die Niederländer, Belgier und Italiener vor dem DFB-Team.