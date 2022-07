Deutschland vs. Spanien: ARD, ZDF oder DAZN? Wo läuft die Frauen-EM heute live?

Deutschland trifft heute im zweiten Gruppenspiel auf Spanien. Läuft die Frauen-EM heute live in der ARD, beim ZDF oder auf DAZN?

Am zweiten Spieltag der Gruppe B kommt es bei der Frauen-EM 2022 zum Duell zwischen Deutschland und Spanien. Angepfiffen wird die Begegnung am heutigen Dienstag, 12. Juli 2022, um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London (England). Selbstverständlich werdet Ihr die Partie live verfolgen können - doch wird das Match von ARD, ZDF oder DAZN übertragen? GOAL klärt nachfolgend auf.

Nach der Partie gegen Dänemark ist vor der Partie gegen Spanien - und die steht am heutigen Dienstag an. Für die DFB-Auswahl geht es um nicht weniger als drei Punkte, um das Viertelfinale der EM 2022 zu erreichen. Endgültigen Aufschluss über die abschließende Konstellation in der deutschen Staffel wird jedoch erst das Duell mit Außenseiter Finnland am 16. Juli geben.

Kurz vor dem Start des Turners hatten die Spanierinnen eine harte Nachricht zu verdauen. Weltfußballerin Alexia Putellas (FC Barcelona), wichtigste Akteurin im Kader von Trainer Jorge Vilda, zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für die komplette Europameisterschaft aus. Eine herbe Schwächung für die als Top-Favorit gehandelte Auswahl, die zudem auch auf Putellas' Vereinskollegin Jenni Hermoso verzichten muss.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Putellas wiegt natürlich schwer, aber kann Deutschland daraus Kapital schlagen? Und wo könnt Ihr live dabei sein? ARD, ZDF oder DAZN?

Paarung: Deutschland gegen Spanien

Turnier: EM 2022, 2. Spieltag der Gruppenphase

Datum: heute, 21.00 Uhr

Stadion: Brentford Community Stadium, London (England)

Die ARD überträgt das Duell mit den Spanierinnen im frei empfangbaren Fernsehen. Gegen 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, um 21.00 Uhr rollt der Ball in London.

Verfügt Ihr über keinen Fernsehanschluss, könnt Ihr alternativ auch ganz einfach den LIVE-STREAM der ARD aufrufen. Fündig werdet Ihr auf der Website der ARD-Mediathek oder in der entsprechenden App.

Die Partien mit deutscher Beteiligung sind allesamt im Free-TV zu sehen. Gegen Spanien überträgt, wie bereits erwähnt, die ARD auf dem Sender Das Erste. Das Kräftemessen mit Finnland wird jedoch, ebenso wie das Spiel gegen die Auswahl Dänemarks, vom ZDF gezeigt. Den entsprechenden LIVE-STREAM findet Ihr im Netz oder in der ZDF-Mediathek-App.

Wollt Ihr alle Gruppenspiele der EM 2022 live sehen, reicht zumindest das frei empfangbare Fernsehen nicht aus. Zwar halten ZDF und ARD Übertragungsrechte für alle 31 Begegnungen, allerdings werden ausgewählte nur via LIVE-STREAM im Internet übertragen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, alle Begegnungen gebündelt bei einem Anbieter zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Neben dem LIVE-STREAM der ARD könnt Ihr die Spiele der DFB-Auswahl sowie alle weiteren Partien der Frauen-EM 2022 auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst überträgt von Gruppenspielen bis zum großen Finale jede einzelne Begegnung live. Dafür müsst Ihr aber ein Abo abschließen.

Das Münchner Unternehmen bietet zwei Möglichkeiten: das Jahresabo für 24,99 Euro pro Monat oder das flexibel kündbare Monatsabo für 29,99 Euro. Nach der Registrierung habt Ihr neben Fußball auch noch Zugriff auf Übertragungen US-amerikanischer Profiligen wie NBA und NFL und seht ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und weiterer nationaler Meisterschaften.

Nochmals zusammengefasst: Im Free-TV läuft Deutschland gegen Spanien bei der ARD. LIVE-STREAMS werden Euch ebenfalls von der ARD (im Internet) sowie von DAZN zur Verfügung gestellt. Dort gibt es nach Abpfiff auch die Highlights. Einen verlässlichen LIVE-TICKER findet Ihr darüber hinaus bei GOAL.