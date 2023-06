Deutschland vs. Tschechien im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die U21-EM heute?

Bei der U21-EM steht für Deutschland heute das zweite Spiel bevor, Gegner ist Tschechien. Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM?

Die U21-EM in Georgien und Rumänien ist in vollem Gange, der zweite Spieltag der Gruppenphase steht an. Dort bekommt es die deutsche U21 am heutigen Sonntag, 25. Juni 2023, mit der Auswahl Tschechiens zu tun.

Ausgetragen wird die Begegnung in der Adjarabet Arena im georgischen Batumi, der Anpfiff erfolgt um 18.00 Uhr. Zuletzt gab es das Duell der beiden Nachbarländer bei der U21-EM 2017, damals setzte sich der deutsche Nachwuchs dank der Treffer von Max Meyer und Serge Gnabry mit 2:0 durch.

Spiel Tschechien vs. Deutschland Wettbewerb U21-EM, Gruppenphase Datum 25. Juni 2023 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Adjarabet Arena (Batumi)

Schon vor dem Start des Turniers klärte Bundestrainer Antonio Di Salvo zwei wichtige Personalien. Yann-Aurel Bisseck führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, zwischen den Pfosten agiert der Freiburger Schlussmann Noah Atubolu. Dies wird, wie schon gegen Israel, auch gegen Tschechien wieder der Fall sein, wenn die DFB-Auswahl einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gehen kann.

Anders als die A-Nationalmannschaft, die bei den vergangenen großen Turnieren stets in der Vorrunde ausschied, gehört die U21 zur Weltspitze. Akteure wie Jessic Ngankam, Josha Vagnoman, Youssoufa Moukoko, Tom Krauß oder Eric Martel haben sich längst in ihren Vereinen etabliert und gehören dort zum absoluten Stamm.

Die Aufstellung von Deutschland

Anders als die deutsche Auswahl verfügt Tschechien nur über wenige Stars und gehört auch nicht zu den heißesten Anwärtern auf den Titelgewinn. Die bekanntesten Namen im Team sind wohl Mittelfeldspieler Adam Karabec und Innenverteidiger Martin Vitík, die beide beim tschechischen Meister Sparta Prag unter Vertrag stehen und dort auch regelmäßig zum Einsatz kamen.

Die Testspiele Tschechiens vor der EM endeten jeweils Remis. Gegen Belgien hielt man beim 0:0 den Kasten sauber, konnte allerdings offensiv wenig Akzente setzen. Im Anschluss gab es noch ein 1:1 gegen die Niederlande. Übrigens: 2002 konnte sich die tschechische U21 zum Europameister krönen, im Finale schlug man Frankreich mit 3:1 nach Elfmeterschießen.

Die Aufstellung von Tschechien

Deutschland vs. Tschechien, U21 heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele 8 Siege Deutschland 4 Unentschieden 3 Siege Tschechien 1 Letztes Duell Deutschland - Tschechien 2:0 (U21-EM, 18. Juni 2017)

