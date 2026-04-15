„Den Wechsel von Daley Blind zu Ajax kann man schon als sicher ansehen“

Daley Blind (36) steht vor einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam. Das erklärte Vereinsbeobachter Tim van Duijn von „Voetbal International“ am Mittwoch im Pantelic-Podcast.

Auf die Frage nach den neuesten Transfergerüchten um Ajax antwortet er: „Der naheliegendste Name ist wohl Daley Blind. Wenn man einen Namen nennen soll, dann ist es der seine.“

„Schon letzten Sommer und Winter war davon die Rede. Fred Grim wollte ihn unbedingt, sogar lieber als Manuel Ugarte. Der Transfer platzte, weil Girona eine fünf- bis sechsstellige Ablöse forderte, die Ajax nicht zahlen wollte“, erinnert Van Duijn.

Im kommenden Sommer steht einer Rückkehr nichts mehr im Wege, meint Van Duijn. „Er wird ablösefrei und möchte seine Karriere unbedingt bei Ajax beenden, man kann also schon mit Bleistift notieren, dass er zurückkommt.“

Bei Girona liefert der Linksfuß derzeit starke Leistungen, doch sein Vertrag läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert.

In zwei Amtszeiten bestritt der Sohn von Danny Blind 333 Partien für den Amsterdamer Verein, gewann sieben Meisterschaften und zweimal den KNVB-Pokal.

Im Ausland spielte der Routinier für Manchester United und Bayern München; in den Niederlanden wurde er von Ajax zeitweise an den FC Groningen ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.