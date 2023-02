Cristiano Ronaldo: Viererpack beim Sieg von Al-Nassr gegen Al-Wehda

Cristiano Ronaldo trifft wie in seinen besten Zeiten! Beim Sieg von Al-Nassr in der Saudi Pro League ist der Portugiese der überragende Spieler.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo hat in seiner neuen sportlichen Heimat Saudi-Arabien erstmals richtig aufhorchen lassen und die Fans mit einem Viererpack verzückt. Der Portugiese schoss beim 4:0 (2:0)-Erfolg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Wehda alle vier Tore und führte sein Team damit im Alleingang zurück an die Tabellenspitze.

Ronaldo, der für sein Engagement in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, traf am Donnerstag in der 21., 40., 53. (Elfmeter) und 61. Minute. Erst in der vergangenen Woche hatte der fünfmalige Weltfußballer seinen ersten Liga-Treffer für seinen neuen Klub erzielt.

BILDER ZUR NEWS:

Al Nassr Twitter

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Am Freitag, 17. Februar, kann CR7 sein Torkonto weiter aufstocken. Dann spielt Al-Nassr in der Pro League gegen Al-Taawon.