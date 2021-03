Champions League, Übertragung: So wird das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM auf DAZN und Sky gezeigt

Die Übertragung der Champions-League-Viertefinals ist offiziell: DAZN und Sky teilen sich die Spiele im TV und LIVE-STREAM auf - wir verraten, wie.

Die UEFA Champions League hat nur noch acht Teams, die um den Henkelpott der Königsklasse kämpfen. Im Viertelfinale kommt es zum Teil zu wirklich sehenswerten Duellen, deren Ausgang kaum zu prognostizieren ist.

Der FC Bayern München muss gegen PSG ran, das ist also die Wiederholung des Finales der Vorsaison. Der BVB hingegen hat als zweites deutsches Team einen weiteren dicken Brocken vor der Nase - nämlich Manchester City. Die Skyblues gelten mit den Bayern als Top-Favorit auf den Titel.

Goal wirft einen Blick auf das Viertelfinale der Champions League und verrät in diesem Artikel alles zur Übertragung der Spiele live im TV und LIVE-STREAM.

Champions League, Übertragung: Die Begegnungen des Viertelfinales auf einen Blick

Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - FC Liverpool

FC Porto - FC Chelsea

FC Bayern München - PSG

Champions League, Übertragung: Wann wird das Viertelfinale gespielt?

Das Viertelfinale der Champions League wird Anfang April ausgetragen - am 06.04.2021 steigen die ersten beiden Spiele zwischen ManCity und dem BVB sowie Real Madrid und den Reds aus Liverpool. Tags darauf dann kommt es zum Kracher Bayern vs. PSG in der Münchner Allianz Arena. Zudem spielt der FC Chelsea beim FC Porto.

Eine Woche später gibt es dann die Rückspiele, am 13.04.2021 spielen PSG/Bayern und Chelsea/Porto, ehe dann am 14. April das Halbfinale komplettiert wird. Die weiteren CL-Termine:

27./28. April: Halbfinale, Hinspiele

Halbfinale, Hinspiele 4./5. Mai: Halbfinale, Rückspiele

Halbfinale, Rückspiele 29. Mai: Finale – Atatürk Olympiastadion, Istanbul

Champions League, Übertragung auf DAZN und Sky: Das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM sehen

Nun aber schnell zur Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM: Die Rechte liegen in dieser Saison beim gleich zwei Sendern - nämlich dem Ismaninger Streamingsender DAZN und dem Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Die beiden Kanäle zeigen die Spiele allesamt in voller Länge im Fernsehen und auch im LIVE-STREAM.

Hier nun eine Übersicht über die Spiele, die bei Sky oder DAZN im LIVE-STREAM und im TV kommen.

Datum Runde Duell Übertragung live auf Dienstag, 06. April, 21 Uhr Hinspiel Manchester City - Borussia Dortmund DAZN / Sky-Konferenz Dienstag, 06. April, 21 Uhr Hinspiel Real Madrid - FC Liverpool Sky Mittwoch, 07. April, 21 Uhr Hinspiel FC Porto - FC Chelsea DAZN / Sky-Konferenz Mittwoch, 07. April, 21 Uhr Hinspiel FC Bayern München - Paris Saint-Germain Sky Dienstag, 13. April, 21 Uhr Rückspiel FC Chelsea - FC Porto DAZN / Sky-Konferenz Dienstag, 13. April, 21 Uhr Rückspiel Paris Saint-Germain - FC Bayern München Sky Mittwoch, 14. April, 21 Uhr Rückspiel FC Liverpool - Real Madrid DAZN / Sky-Konferenz Mittwoch, 14. April, 21 Uhr Rückspiel Borussia Dortmund - Manchester City Sky

Aufgepasst! So sieht die Verteilung für das #UCL-Viertelfinale aus. pic.twitter.com/tQk7fkL4JC — DAZN DE (@DAZN_DE) March 22, 2021

Champions League, Übertragung: Das Viertelfinale live im TV mit Sky

Sky hält die Übertragungsrechte an der Königsklasse schön lange, in der laufenden Saison teilt man sich mit DAZN die Rechte. Bei den Spielen im Viertelfinale hatte Sky bei den Rückspielen den First Pick, deswegen laufen dort beide Spiele der deutschen Mannschaften exklusiv bei Sky im Fernsehen.

Sky zeigt / überträgt die Champions League nicht nur live im TV mit einem Abonnement als Pay-TV-Sender, sondern streamt auch live auf Sky Go und Sky Ticket. Das einzige Viertelfinalspiel, welches Sky nicht in voller Länge im Fernsehen zeigt, ist Manchester City - Borussia Dortmund.

Champions League, Übertragung: Das Viertelfinale live im STREAM auf DAZN

DAZN ist der zweite Rechteinhaber der UEFA Champions League. Der Kanal zeigt seine Inhalte entweder im LIVE-STREAM oder aber im Fernsehen auf dem Smart-TV - das könnt Ihr selber entscheiden. Bei den Spielen des Viertelfinales hat der Streamingsender allerdings nur eine einzige deutsche Partie gezogen, nämlich das Hinspiel von ManCity und dem BVB.

Bei DAZN könnt Ihr mit einem Gratismonat die Inhalte für 30 Tage lang gratis sehen. Danach kostet ein Abonnement 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Champions League, Übertragung: Das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM sehen (Überblick)

DAZN Sky 4 der 8 Spiele exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM 4 der Spiele exklusiv in voller Länge auf Sky im TV 1 deutsches Spiel live (Manchester City vs. BVB) 3 deutsche Spiele live Highlights aller Spiele auf der Plattform Konferenzschaltung bei allen Spieltagen

