PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

Im Achtelfinale der Champions League empfängt PSG den FC Barcelona zum Rückspiel. Goal zeigt hier alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Duell zweier Schwergewichte in der Königsklasse: Paris Saint -Germain steht gegen den FC Barcelona nach einem 4:1 im Hinspiel im Camp Nou mit einem Bein im Viertelfinale. Anpfiff im Parc des Princes ist heute um 21 Uhr.

Doch PSG wird gewarnt sein, denn im Achtelfinale der Königsklasse 2016/17 verspielten die Franzosen einen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel und kassierten bei Barca eine 1:6-Schlappe. Das Rückspiel fand zwar damals im Camp Nou statt, doch in Corona-Zeiten hat der Heimvorteil bekanntermaßen an Wert verloren.

Während PSG in der Vorsaison das Endspiel erreichte, stand Barca dort seit dem Titelgewinn 2015 nicht mehr. In der Meisterschaft hinken die Katalanen ebenfalls hinterher, feierten allerdings zuletzt vier Pflichtspielsiege in Serie und kassierten dabei kein Gegentor. Jüngst erreichte die Mannschaft von Ronald Koeman außerdem das Finale der Copa del Rey - Chancen auf Titel bestehen 2021 also noch.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Barca: Bei Goal bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales der Königsklasse im TV und im LIVE-STREAM. Die Aufstellungen liefern wir Euch ungefähr eine Stunde vor Anpfiff.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Barca in der Champions League: Das Rückspiel

Wettbewerb Champions League, Achtelfinal-Rückspiel Begegnung Paris Saint-Germain - FC Barcelona Ort Parc des Princes, Paris Anpfiff Mittwoch, 10.03.2021, 21 Uhr

PSG (Paris Saint-Germain) gegen Barcelona: So seht Ihr das Achtelfinale live

Wer die Übertragungsrechte an welchem Spiel in der Champions League hat, ist gar nicht so einfach. Wir haben Euch hier einen Überblick über die Paarungen im Achtelfinale der Königsklasse erstellt.

In der laufenden Saison liegen die Rechte beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streaminganbieter DAZN. Für den Klassiker PSG gegen Barca hat sich DAZN die Exklusivrechte gesichert, bei Sky könnt ihr die Partie nur in der Konferenz sehen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Barca: So seht ihr die 90 Minuten im LIVE-STREAM

DAZN ist heute also Euer Sender, wenn es um die vollen 90 Minuten der Champions-League-Partie zwischen den beiden Schwergewichten geht. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smart-TV anschauen.

Ab 20.45 Uhr geht DAZN mit Moderator Alex Schlüter auf Sendung. Sobald der Ball rollt, übernimmt Kommentator Jan Platte, der von Sandro Wagner als Experte unterstützt wird.

Falls Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid, bietet der Streamingdienst einen Probemonat an. Mit diesem könnt ihr einen Monat lang auf alle Inhalte zugreifen - ohne auch nur einen Cent zu bezahlen! Das bedeutet, dass alle auf DAZN laufenden CL-Spiele in den nächsten Wochen im LIVE-STREAM geschaut werden können.

PSG gegen Barca heute: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Ihr seid heute unterwegs oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der Königsklasse ab 40 Minuten nach Abpfiff.

Beim Streaminganbieter kommt ihr nie zu kurz: DAZN zeigt ausgewählte Partien der Bundesliga und der Champions League sowie aus den europäischen Top-Ligen. Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Das gibt es im ersten Monat kostenlos, anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

PSG vs. Barca: heute live bei Sky

Als Sky-Kunde könnt Ihr beim Achtelfinale der UEFA Champions League ebenfalls live dabei sein. Allerdings überträgt der Pay-TV-Sender das Spiel zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig exklusiv. Zwei reizvolle Achtelfinals stehen heute an - die Konferenz bei Sky wäre ebenfalls eine gute Alternative. Alles zum Sky-Abo findet ihr hier.

Wenn Ihr die Konferenz heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender zwei Alternativen.

Das CL-Achtelfinale heute im LIVE-STREAM mit Sky Go

Ihr habt bereits ein Sky-Abo? Dann ist der Streamingservice Sky Go bereits in Eurem Vertrag mit inbegriffen. Der Stream läuft dabei analog zur TV-Übertragung.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch nur die passende App für Euer Endgerät downloaden.

Quelle: Getty Images

Das CL-Achtelfinale heute LIVE mit Sky Ticket

Ihr möchtet kein Abo abschließen und unabhängig bleiben? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket. Das Streamingangebot bietet Euch die Möglichkeit, die Konferenz zu sehen, ohne einen langfristigen Vertrag einzugehen.

Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Barcelona: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben. Schaut dann noch einmal hier vorbei!