Juventus Turin vs. FC Porto heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung der Champions League

Juventus Turin benötigt gegen den FC Porto einen Sieg, um das Aus in der Champions League noch zu verhindern. Die Infos zum Spiel.

Juventus Turin steht vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Porto unter Druck. Anstoß in Turin ist heute um 21.00 Uhr.

Das Hinspiel in Portugal ging für Juve und Cristiano Ronaldo mit 1:2 verloren, dem italienischen Rekordmeister droht das dritte Achtelfinal-Aus in der Champions League in Folge. Die Formkurve bei der Alten Dame zeigte zuletzt aber deutlich nach oben, das Team von Trainer Andrea Pirlo blieb zuletzt in vier Ligaspielen ungeschlagen.

Auch Porto kennt das Gefühl der Niederlage kaum noch, doch der Schein trügt auch etwas. Bei zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sporting Lissabon ist der Meistertitel in der heimischen Liga außer Reichweite. Ein Viertelfinal-Einzug in der Champions League käme da sehr gelegen.

Juve empfängt den FC Porto in der Champions League. Goal liefert die Infos zum Spiel.

Juventus Turin vs. FC Porto heute: Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Juventus Turin vs. FC Porto WETTBEWERB Champions League | Achtelfinal-Rückspiel ORT Allianz Stadium | Turin ANSTOSS 21.00 Uhr HINSPIEL FC Porto vs. Juventus Turin 2:1 (1:0)

Juventus Turin vs. FC Porto heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt die Partie live sehen, wisst aber nicht genau, wo sie übertragen wird? Dann helfen wir Euch gerne weiter. Wir erklären Euch alles zur TV-Übertragung von Juventus Turin vs. FC Porto.

Juventus Turin vs. FC Porto heute: So sind die Übertragungsrechte der Champions League verteilt

Wer in Deutschland die Königsklasse sehen will, muss dafür zahlen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich noch bis Saisonende die Übertragungsrechte an der Champions Leagaue.

Für das Achtelfinale gilt: Beide Sender zeigen an jedem Spieltag jeweils eine der beiden Partien live und exklusiv in voller Länge, die Konferenz aus beiden Spielen läuft nur bei Sky. Da sich Sky, das ein Erstwahlrecht besitzt, bei den Rückspielen für die Partien mit deutscher Beteiligung entschieden hat, ist die Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Porto live bei DAZN zu sehen.

Juventus Turin vs. FC Porto: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Übertragung des Spiels bei DAZN beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.45 Uhr. Daniel Herzog moderiert die Sendung gemeinsam mit Experte Benny Lauth. Als Kommentator fungiert Marco Hagemann.

Juventus Turin vs. FC Porto: Das kostet DAZN

DAZN bietet zahlreichen Live-Sport, da dürfte jeder auf seine Kosten kommen. Wer DAZN noch nicht kennt und nicht genau weiß, ob das Angebot den eigenen Geschmack trifft, der kann ganz entspannt sein.

Denn DAZN kostet im ersten Monat nach Registrierung keinen Cent! Einen Monat lang habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot zu testen. Wenn es Euch nicht gefällt, kündigt Ihr einfach rechtzeitig und Euch entstehen keine Kosten.

Falls Ihr doch vom Angebot überzeugt seid, könnt Ihr wählen, ob Ihr ein Monatsabo abschließen wollt oder Euch gleich für ein ganzes Jahr bindet. Das Monatsabo bei DAZN gibt es für 11,99 Euro, das Jahresabo bekommt Ihr für 119,99 Euro.

Juventus Turin vs. FC Porto: So empfange ich DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, entsprechend müsst Ihr über eine Internetverbindung verfügen, um das Programm nutzen zu können. Ist das der Fall, bleiben bei der Wahl des Lieblingsgeräts eigentlich keine Wünsche offen.

Ob mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet, Streaminggeräte wie der Amazon Fire TV Stick, zahlreiche Smart-TVs oder sogar Spielekonsolen - hier findet jeder sein Gerät.

Ob Euer Gerät unterstützt wird, findet Ihr hier heraus.

Juventus Turin vs. FC Porto heute: Die Übertragung im TV in der Sky-Konferenz

Wie bereits beschrieben, bietet ausschließlich Sky eine Konferenz der beiden heutigen Spiele an. Ihr könnt also auch dort das Spiel zwischen Juve und Porto sehen, müsst aber damit rechnen, nur die allerwichtigsten Szenen mitzubekommen. Das Hauptaugenmerk dürfte auch in der Konferenz auf dem Parallelspiel zwischen dem BVB und dem FC Sevilla liegen.

Juventus Turin vs. FC Porto: Die Übertragung der Konferenz im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Die Sky-Konferenz ist dabei natürlich - wie auch DAZN - auch über LIVE-STREAM zu empfangen. Als Optionen stehen Euch dabei Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Sky Go richtet sich an jene, die bereits Sky-Abonnent sind. Über Smartphone bzw. Tablet oder Computer habt Ihr dabei Zugriff auf die Inhalte Eures Vertrages.

Über Sky Ticket können auch alle, die kein Sky-Kunde sind, die Inhalte des Senders nutzen - flexibel und, falls gewünscht, ohne lange Vetrragslaufzeit.

Alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Juventus Turin vs. FC Porto: Der LIVE-TICKER von Goal

Mittendrin im Geschehen seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal, der Euch kompetent und in Echtzeit über das Geschehen auf dem Platz in Turin informiert. Rund 20 Minuten vor Anpfiff geht es los. Klickt Euch gerne rein!

Zum LIVE-TICKER

Juventus Turin vs. FC Porto: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff wissen wir, welche Spieler in den jeweiligen Startaufstellungen stehen. Sobald die Aufstellungen bekannt sind, findet Ihr sie hier.