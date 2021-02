Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - Manchester City im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League am Mittwoch

Auch für Borussia Mönchengladbach ist es soweit: Im Achtelfinale der CL geht es gegen Manchester City. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Für Borussia Mönchengladbach startet die K.o.-Phase der Champions League: Im Achtelfinale-Hinspiel geht es gegen Manchester City. Anstoß in Budapest ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Anhänger:innen von Borussia Mönchengladbach durchlaufen aktuell eine schwere Zeit: Aus den letzten drei Spielen gab es nur einen Punkt, gerade die Niederlagen gegen die abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln fallen unter die Kategorie "unnötig".

Als ob das nicht genug wäre, wurde auch noch verkündet, dass Cheftrainer Marco Rose nach Saisonende zum Konkurrenten BVB (Borussia Dortmund) wechselt. Ein Sieg im wichtigsten europäischen Wettbewerb gegen einen Titelaspiranten wie Manchester City wäre also Balsam für die geschundene Seele vom Niederrhein!

Favorit ist klar der Spitzenreiter der englischen Premier League, allerdings hat die Fohlenelf in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie mit den Größten auf Augenhöhe spielen können. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel in der Champions League überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Die Begegnung der Champions League im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City Datum Mittwoch | 24.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Budapest (Ungarn) - Puskas Arena Cheftrainer Mönchengladbach: Marco Rose | Manchester City: Josep Guardiola Geschätzter Marktwert Mönchengladbach: 346 Millionen Euro | Manchester City: 1.060 Millionen Euro

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City LIVE im TV? So seht ihr die Champions League auf dem Fernseher

Es ist der größte internationale Wettbewerb im Klubfußball - bei jedem Spiel sitzen weltweit Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, um gespannt zu sehen, was die Lieblingssportler auf dem grünen Rasen veranstalten.

Auch eine Begegnung wie am Mittwoch, mit einem Traditionsverein auf der einen und einem der teuersten Kader auf der anderen Seite locken viele Fans auf das Sofa, vor allem wenn die Stadien geschlossen bleiben. Allerdings muss an dieser Stelle eine wichtige Frage gestellt werden: Wird das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City überhaupt im TV übertragen?

Wer überträgt / zeigt die Champions League im TV? Mönchengladbach vs. Manchester läuft nicht als Einzelspiel im TV

Die Antwort wird viele Fans schockieren: Nein, das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City wird nicht als Einzelspiel im Fernsehen übertragen. Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV konnte sich kein Sender die Übertragungslizenzen sichern.

Der Schock mag groß sein, jedoch solltet ihr diesen Artikel aufmerksam weiterlesen - das Ende vom Lied sind diese Informationen nämlich noch lange nicht. Es gibt nämlich zwei weitere Varianten, das Spiel zu verfolgen!

DAZN rettet den Abend: Streamingdienst überträgt M'Gladbach - ManCity

Die Erste ist der Streamingdienst DAZN: Dieser hat sich die Übertragungsrechte an dem Großteil der Königsklassen-Partien in dieser Saison gesichert und überträgt daher auch BMG-ManCity.

Dabei fährt der Streaminganbieter bei der Übertragung die schweren Geschütze auf: Wie immer bei den größeren Fußballübertragungen gibt sich DAZN mächtig Mühe und schickt gleich drei fachkundige Menschen ans Mikrofon. Am Mittwoch mit dabei: Alex Schlüter, Jan Platte und Sandro Wagner.

Sandro Wagner kommentiert: So wird die DAZN-Übertragung von Mönchengladbach vs. Manchester City ablaufen

Anbieter : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer bereits jetzt auf DAZN verfügbar!

bereits jetzt auf DAZN verfügbar! Extra-Option Fanatmosphäre verfügbar

Manchester City bei Borussia Mönchengladbach auf dem Smart-TV sehen? DAZN macht's möglich!

Ihr seid es seit jeher gewohnt, Fußball auf dem Fernseher im Wohnzimmer zu verfolgen und wollt das beibehalten? Dann müsst ihr euch keine Sorge machen - das ist auch mit DAZN möglich!

Alles was ihr dafür benötigt ist einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit halbwegs stabiler Internetverbindung. Kostenlose DAZN-App herunterladen, anmelden / registrieren (kostenlos möglich) und schon kann der Königsklassenabend beginnen!

Manchester oder Madrid, Hauptsache Konferenz: Sky zeigt alle zeitgleichen Spiele

Ihr habt kein DAZN, sondern Sky, und habt auch kein Interesse daran, das DAZN-Abo kostenlos abzuschließen? Dann könnt ihr euch M'Gladbach gegen City auch auf dem TV-Gerät mit eurem gebuchten Sky-Sport-Paket anschauen, allerdings könnt ihr das Spiel nicht im Einzelspiel sehen.

Sky Sport 1 (HD) überträgt nämlich die Konferenz: Hier werden also die beiden zeitgleichen Spiele übertragen. Diese sind an diesem Mittwoch Mönchengladbach vs. Manchester City und Atalanta Bergamo vs. Real Madrid.

Champions League im Pay-TV: So wird die Sky-Konferenz ablaufen

Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Borussia Mönchengladbach - Manchester City (Kommentar: Kai Dittmann) Atalanta Bergamo - Real Madrid (Wolff Fuss)



Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet

DAZN überträgt die Champions League - das ist in diesem Artikel bereits erarbeitet worden. Für viele Anhänger:innen sind das exzellente Neuigkeiten, da immer mehr Haushalte eh keinen Fernseher mehr zuhause haben.

Durch LIVE-STREAMS können immer mehr Menschen auf Entertainment zugreifen, ohne den großen Flachbildschirm im Wohnzimmer haben zu müssen. In den nächsten Abschnitten erklären wir euch die unterschiedlichen Streamingangebote zu dem Spiel der Champions League genauer.

DAZN überträgt Champions League for free: So seht ihr #BMGCity kostenlos

Fangen wir mit DAZN an. Wichtigstes Merkmal bei Streamingdiensten? Der Preis - aber da müsst ihr euch bei DAZN erst einmal keine Gedanken machen: Ihr könnt nämlich den Probemonat buchen - mit dem habt ihr Zugriff auf alle Inhalte, ohne etwas zahlen zu müssen!

Haken? Gibt es nicht, denn: Der Probemonat ist nicht nur gratis, er ist auch unverbindlich. Wenn ihr nach dem kostenlosen Monat also kein Abonnement weiterführen wollt, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen und habt nichts mehr mit dem Abo zu tun!

So günstig ist DAZN: So viel LIVE-Sport zeigt niemand anderes!

Solltet ihr euer Abonnement fortführen wollen, weil euch die riesige Angebotspalette von DAZN überzeugt hat (>8.000 LIVE-Events pro Jahr), müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement buchen. Dabei habt ihr zwei Optionen.

Das Monatsabo ist monatlich kündbar und der Betrag (11,99 Euro pro Monat) wird monatlich abgebucht. Das Jahresabonnement ist günstiger (119,99 Euro pro Jahr, also knapp 10 Euro pro Monat), dafür seid ihr hier weniger flexibel (Jährliche Kündigung / Abbuchung).

Es ist und bleibt eure Entscheidung! Wichtig zu wissen ist wohl noch, dass bei beiden Varianten die Übertragungen alle gleich bleiben - die einzigen Unterschiede belaufen sich auf die Laufzeit und Kosten.

Konferenz im LIVE-STREAM: So seht ihr Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City mit Sky Go und dem Sky Ticket

Ihr wollt nicht die DAZN-Übertragung, sondern die Konferenz auf Sky verfolgen? Auch dann seid ihr hier richtig: Wir präsentieren euch die beiden Möglichkeiten, die Sky zur Verfügung stellt.

Da wäre zum einen Sky Go, womit ihr kostenlos streamen könnt, wenn ihr bereits ein aktives Sky-Abonnement habt. Alternativ gibt es das Sky Ticket, welches euch für kurze Zeit Zugriff auf bestimmte Inhalte gibt - wie auch das Gladbach-Spiel.

Die Aufstellungen in der Champions League: So treten Manchester City und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch auf

Eine Stunde vor Anpfiff werden die beiden Teams ihre Aufstellungen veröffentlichen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Champions League: Borussia Mönchengladbach - Manchester City im TV und LIVE-STREAM - alle Übertragungsmöglichkeiten