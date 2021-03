DAZN oder Sky - Wo läuft Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute live? So wird die Champions League übertragen

Manchester City empfängt heute Borussia Mönchengladbach, aber wie wird die Champions League übertragen? Goal erklärt, ob Sky oder DAZN überträgt.

Im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League empfängt Manchester City heute Borussia Mönchengladbach - in Ungarn. Angepfiffen wird das Spiel in der Puskas Arena in Budapest heute um 21.00 Uhr.

Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer Krise, die sich sehen lassen kann - oder eben nicht: Sechs Spiele in Folge setzte die Fohlenelf in den Sand, insgesamt ist man seit acht Pflichtspielen sieglos.

Der letzte Sieg in der Bundesliga? Das 4:2 gegen den BVB (Borussia Dortmund) im Januar - und auch in der Königsklasse sieht es nicht rosig aus: Nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City muss bei der Borussia eigentlich alles perfekt laufen, um das Comeback gegen den Spitzenreiter der Premier League zu schaffen.

Herkulesaufgabe für die Borussia aus Mönchengladbach - die Elf vom Niederrhein wird sich allerdings nach Kräften wehren. Goal erklärt, ob DAZN oder Sky heute die Champions League übertragen wird

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach LIVE: Das Champions-League-Achtelfinale heute im Überblick

Begegnung Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach Datum Dienstag | 16.03.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Puskas Arena | Budapest | Ungarn Trainer Manchester City: Josep "Pep" Guardiola | Borussia Mönchengladbach: Marco Rose

DAZN oder Sky - wo läuft Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute live? Die Übertragung der Champions League im TV

Die Champions League steht an - nach dem heutigen Abend werden wir schlauer sein, was die Planung für das Viertelfinale angeht. Zwei Teams bleiben Anwärter auf dem Gewinn des Henkelpotts, während zwei weitere für diese Saison endgültig die Segel streichen müssen.

Gerade das ist für viele Anhänger:innen das Besondere an K.o.-Spielen: Entweder die Spieler werden zu gefeierten Helden und man darf sich auf weitere faszinierende Abende freuen - oder aber man steht mit leeren Händen da.

DAZN oder Sky - Wer überträgt heute LIVE Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach?

Allerdings muss man sich an dieser Stelle eine Frage stellen: Wie wird die Champions League heute Abend überhaupt übertragen?

Fans, die die Champions League öfters verfolgen, werden bereits ein Schema festgestellt haben: Es gibt zwei unterschiedliche Anbieter, die die Königsklasse übertragen - DAZN und Sky.

DAZN / Sky: Beide Sender übertragen heute die Champions League LIVE im TV / LIVE-STREAM!

Sky ist ein Pay-TV-Sender, also ein Fernsehsendern für welchen man bezahlen muss, dagegen ist DAZN ein günstiger Streaminganbieter, der sein Programm (teilweise kostenlos) per LIVE-STREAM anbietet. Aber wie genau teilen sich die beiden Plattformen die CL auf?

Die Aufteilung ist ziemlich ausgeglichen: Beide Anbieter übertragen in der K.o.-Phase genau die Hälfte der Einzelspiele. Heißt: Da aktuell zwei Spiele pro Abend sind, an denen Champions League stattfindet, wird es auch heute Abend ein Spiel auf Sky, eines auf DAZN geben.

ManCity vs. BMG: Sky überträgt heute das Einzelspiel der Borussia

Gute Nachrichten für alle Borussia- oder ManCity-Fans, die ein Sky-Abonnement gebucht haben: Sky Sport 2 (HD) überträgt heute das Einzelspiel zwischen Mönchengladbach und Manchester City! Die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnungen : Manchester City - Borussia Mönchengladbach

: Kommentator: Martin Groß

Martin Groß Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Manchester City - Borussia Mönchengladbach und Chelsea - Atletico: Die Konferenz auf Sky

Die Einzelspiele werden 50/50 zwischen DAZN und Sky aufgeteilt, DAZN überträgt heute also FC Chelsea - Atletico Madrid (kostenlos im LIVE-STREAM!). Bei der Konferenz ist die Aufteilung dagegen einseitiger: Diese wird generell nur durch Sky gezeigt.

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Manchester City - Borussia Mönchengladbach (Wolff Fuss) Real Madrid - Atalanta Bergamo (Kai Dittmann)

: Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Sky vs. DAZN - Wer überträgt Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach heute live? Die Champions League im LIVE-STREAM

Sky überträgt heute das Einzelspiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach im TV - das ist also geklärt! Aber wie sieht es für Verbraucher:innen aus, die keinen Fernseher zu Hause haben, und ihre Unterhaltung gewöhnlich per LIVE-STREAM genießen? Überträgt Sky oder DAZN da die Champions League?

Die Antwort ist simpel: Genau wie im TV wird auch hier die Champions League durch Sky übertragen. Die beiden Möglichkeiten Sky Go und Sky Ticket sind hier für euch ins Leben gerufen worden - wie ihr in der folgenden Tabelle erkennen könnt.

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Get ready to hear from Pep ahead of the "home" leg of our #UCL clash with Gladbach in Budapest on Tuesday night! 💬



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/L8SKdkyeOR — Manchester City (@ManCity) March 15, 2021

Alternative zu Sky-Übertragungen: So seht ihr die Champions League heute kostenlos!

Alternative zur teuren Sky-Übertragung: Auf DAZN läuft parallel FC Chelsea vs. Atletico Madrid. Aufmerksamen Fans wird dabei ein Schnapper aufgefallen sein: Durch den Probemonat könnt ihr diese Begegnung kostenlos und unverbindlich sehen!

Weiterer Tipp: Ihr wollt trotzdem unbedingt das Gladbach-Spiel sehen? 40 Minuten nach Abpfiff gibt es auf DAZN bereits die Highlights, und ab Mitternacht läuft das gesamte Spiel im Re-Live! Viel Spaß bei eurem Fußballabend!

Die Aufstellungen von Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach: Die Champions League auf Sky

Ihr wollt bestens auf das Rückspiel des Achtelfinals vorbereitet sein? Dann klickt euch eine Stunde vor Anpfiff wieder in diesen Artikel, da dann die Aufstellungen hier zu finden sind.

Champions League bei Sky oder auf DAZN? Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach im TV und LIVE-STREAM

