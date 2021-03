Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM

Der FC Chelsea empfängt Atletico Madrid im Achtelfinale der Champions League. Wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse: Der FC Chelsea empfängt Atletico Madrid an der Stamford Bridge. Die Partie wird am 17. März um 21 Uhr angestoßen.

Für die Deutschen Thomas Tuchel, Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger geht es gegen Atletico Madrid um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Im Hinspiel hat Chelsea vorgelegt und in Madrid mit 1:0 gewonnen. Altmeister Olivier Giroud erzielte dabei den goldenen Treffer für die Londoner, die im Rückspiel allerdings auf Mason Mount und Jorginho verzichten müssen. Atletico muss also mindestens ein Tor schießen, um sich in die Verlängerung zu retten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer FC Chelsea gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM zeigen / übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 16. März 2021

: Dienstag, 16. März 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

Der wohl wichtigste und renommierteste Vereinswettbewerb der Welt, die UEFA Champions League, wird live und ausführlich im deutschen Fernsehen und LIVE-STREAM übertragen. In den vergangenen Jahren haben die übertragenden Sender oftmals gewechselt, sodass man gut und gerne mal durcheinanderkommt und nicht weiß, wo welche Begegnung laufen wird. Goal wird Euch erklären, welche Sender Übertragungsrechte besitzen und welchen Sender Ihr einschalten müsst, um Chelsea gegen Atletico sehen zu können.

Vorab haben wir gute Nachrichten für Euch, denn jedes Spiel der Königsklasse wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring und der Streamingdienst DAZN aus Ismaning haben die Übertragungsrechte von der UEFA erworben. Wie Ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, wird es die Champions League nicht im Free-TV zu sehen geben, denn keiner der öffentlich-rechtlichen Sender oder Privatsender konnte sich Rechte sichern.

Sky und DAZN zeigen pro Spieltag im Achtelfinale eine Partie exklusiv. Sky hat Erstwahlrecht für fünf der acht Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Die jeweils anderen Spiele werden bei DAZN laufen. Da parallel zu Chelsea vs. Atletico das Spiel zwischen Bayern München und Lazio Rom läuft, wird Chelsea vs. Atletico auf DAZN und Bayern gegen Lazio auf Sky laufen.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im LIVE-STREAM

Chelsea gegen Atletico wird heute live und über die volle Spielzeit auf DAZN gezeigt! Der Streamingdienst zeigt die Partie über die volle Distanz exklusiv im LIVE-STREAM. Ab 20.45 Uhr wird DAZN mit dem Stream online gehen. Euer Moderator ist Christoph Stadtler, kommentiert wird das Spiel von Lukas Schönmüller und dem Experten Ralph Gunesch. Als Neukunde ist die Übertragung für Euch kostenlos. Der Stream wird in Deutschland und Österreich empfangbar sein.

DAZN zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid

DAZN könnt Ihr über die verschiedensten mobilen Endgeräte schauen, solange Ihr über eine stabile Internetverbindung verfügt. Die App gibt es natürlich auch für den Smart-TV, in den meisten Fällen ist die dort sogar schon vorinstalliert. Wer nur ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, der kann dies mit einem HDMI-Kabel und dem Laptop oder der Konsole verbinden und so die Königsklasse über den großen Bildschirm verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Sky zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid in der Konferenz

Sky darf Chelsea gegen Atletico zwar nicht als Einzelspiel, dafür aber als Teil der Champions-League-Konferenz zeigen. Die Konferenz wird ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 laufen. Für Sky kommentieren Wolff Fuss und Frank Buschmann. Alternativ könnt Ihr die Sky-Übertragung auch im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Über diesen Link erfahrt Ihr alles Wichtige zu Sky.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ergänzend zur DAZN-Übertragung könnt Ihr die Königsklasse auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. In Sekundenschnelle liefert der Ticker alles Wichtige rund um die Partie, sei es das aktuelle Spielgeschehen, Statistiken, Karten und vieles mehr – schaut mal rein!



Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt zu jedem Spiel die Highlights hoch. Wenn Ihr möchtet, dann könnt Ihr Euch sogar das komplette Spiel im Re-Live anschauen.

DAZN zeigt neben der Champions League auch Wettbewerbe wie die Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, NBA, NFL und viele weitere live im Stream. Hier haben wir eine Programmübersicht für Euch. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea - Atletico Madrid? Die Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Chelsea bisher 8 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Atletico Madrid 3 Siege 2 3 Remis 3 12 Tore 11 803,5 Mio. Euro Marktwert (laut transfermarkt.de) 769 Mio. Euro Kai Havertz (81 Mio. Euro) wertvollster Spieler Joao Felix (100 Mio. Euro)

