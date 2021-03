CL-Achtelfinale live sehen: FC Bayern München vs. Lazio Rom heute im TV und LIVE-STREAM

Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales trifft der FC Bayern München auf Lazio Rom. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Allianz Arena ruft! Der FC Bayern München bestreitet heute sein CL-Achtelfinal-Rückspiel gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom. Los geht es um 21 Uhr.

Das Hinspiel in der Hauptstadt Italiens ging mit 4:1 klar an den deutschen Rekordmeister, die Bayern sind also schon mit einem Bein im Viertelfinale der Königsklasse. In diesem Spiel Ende Februar zeigte sich das Team von Hansi Flick durchaus effektiv.

Aufgrund der Tatsache, dass der FCB vor allem in der heimischen Arena eine Macht ist, wird es für die Römer schwierig.

CL-Achtelfinale live sehen: FC Bayern München vs. Lazio Rom heute im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Übertragung des heutigen Spiels. Hier gibt es zudem Infos zur Champions League im Allgemeinen.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live: Das CL-Achtelfinale auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. Lazio Rom Datum Mittwoch | 17.03.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München

CL-Achtelfinale heute live im TV sehen: FC Bayern München vs. Lazio Rom

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Doch laufen die vollen 90 Minuten überhaupt live im deutschen Fernsehen? Das ist die Frage aller Fragen, die sich die Fans stellen.

Denn auch heute werden keine Zuschauer im Stadion sein - der FC Bayern München muss also heute vor leeren Rängen ins CL-Viertelfinale einziehen. FC Bayern München vs. Lazio Rom wird heute auf jeden Fall live im TV gezeigt - es gibt sogar verschiedene Optionen.

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM bei Sky: FC Bayern München vs. Lazio Rom

Sky ist heute in der Münchner Allianz Arena vor Ort und zeigt das CL-Achtelfinale FC Bayern München vs. Lazio Rom live im deutschen Fernsehen. Sky ist ein Pay-TV-Sender und deswegen auch nicht kostenlos - Ihr braucht also ein Abonnement.

Der FC Bayern gewann das Hinspiel in Rom klar, das Rückspiel auf deutschem Boden wird exklusiv bei Sky im Fernsehen gezeigt. Dabei gibt es sogar zwei Optionen, das Spiel heute live zu sehen. Denn der Unterföhringer Sender zeigt das Achtelfinale live im TV in Konferenz und Einzelspiel.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live in der Konferenz bei Sky im TV

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung: FC Bayern München vs. Lazio Rom

FC Bayern München vs. Lazio Rom Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21 Uhr

Sky zeigt die Partie FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live und in voller Länge, dabei ist der Kanal der einzige Sender, der das CL-Spiel im Programm hat. Zudem laufen Ausschnitte aus der Partie auch bei Sky in der berühmten Konferenzschaltung.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live in der Konferenz bei Sky im TV

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : FC Bayern München - Lazio Rom (Wolff Fuss) FC Chelsea - Atlético Madrid (Frank Buschmann)

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21 Uhr

Wie bereits erwähnt braucht Ihr aber auch ein Abonnement bei Sky, um Fußball heute live sehen zu können. Dieses könnt Ihr auf der Seite von Sky buchen. So viel vorab: Es sind verschiedene Pakete zu erwerben, die Ihr allesamt buchen könnt.

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM sehen: So wird FC Bayern München vs. Lazio Rom übertragen

Der Champions-League-Schlager zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom wird heute Abend um 21 Uhr nicht nur live im TV zu sehen sein. Auch im Internet und auf möglichen Mobilgeräten gibt es die Option, die Partie des Achtelfinales heute anzuschauen.

Im LIVE-STREAM sind die ganzen 90 Minuten (und auch eine mögliche Verlängerung) zu sehen, es gibt dafür genau zwei Optionen für das Spiel FC Bayern München vs. Lazio Rom.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute im LIVE-STREAM bei Sky Go: So läuft das CL-Achtelfinale

Wenn Ihr Kunde bei Sky seid und die ganze Partie aus der Münchner Allianz Arena aber nicht im Fernsehen anschauen wollt/könnt, dann könnt Ihr dennoch Bayern vs. Lazio im LIVE-STREAM schauen. Denn für jeden Sky-Kunden gibt es einen Login bei Sky Go, dem Streamingportal des Senders.

Sky Go zeigt / überträgt das reguläre TV-Programm im LIVE-STREAM, so laufen auch die CL-Spiele entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Einfach den zehnstelligen Code als Login verwenden, Euren PIN eingeben und Fußball heute live genießen.

CL-Achtelfinale heute live im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Lazio Rom bei Sky Ticket

Die zweite Option, wie Ihr das CL-Achtelfinale im LIVE-STREAM sehen könnt, ist das Sky Ticket. Dieses könnt Ihr auch noch kurzfristig buchen, wenn Euch das Spiel heute interessiert.

Sky Ticket ist dann wohl Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr kein Sky-Kunde seid und die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM sehen wollt. Hier gibt es alle Infos auf der Homepage des Streaminganbieters.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute nicht im LIVE-STREAM auf DAZN: Was ist der Grund?

Das Spiel FC Bayern München vs. Lazio Rom wird heute exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt / übertragen - sei es im TV oder auch im LIVE-STREAM. Das bedeutet, dass auf DAZN die Bildschirme heute schwarz bleiben, wenn Ihr das CL-Achtelfinale sehen wollt.

DAZN und Sky halten die Rechte an der Übertragung der Champions League. Beide Sender teilen sich die Übertragung der Spiele auf. Während Sky immer ein Spiel und auch die Konferenz live im TV und LIVE-STREAM zeigt, hat DAZN auch immer ein Achtelfinale live im Angebot. Das Duell Bayern gegen Lazio kommt also nur auf Sky, bei DAZN läuft Chelsea vs. Atletico.

DAZN zeigt das Bayern-Spiel im Re-Live ab Mitternacht und hat schon davor die Highlights auf dem Zettel. Dafür braucht Ihr ein Abo bei DAZN, welches Euch den ersten Monat nichts kostet. Danach ist DAZN für 11,99 Euro (Monat) oder 119,99 Euro (Jahr) zu haben.

CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So läuft die Champions League heute

Der FC Bayern München und Lazio Rom kämpfen heute in der Champions League ums Weiterkommen - auch wenn die Messe aufgrund des Hinspiels schon fast gelesen ist. Hier findet Ihr nun alle detaillierten Infos zur Übertragung des CL-Achtelfinales heute im TV und LIVE-STREAM.

Parallel spielen der FC Chelsea und Atletico Madrid gegeneinander. Dieses Spiel wird hingegen nicht in voller Länge live im TV bei Sky zu sehen sein, was an der Verteilung der Übertragungsrechte liegt.

Duell Anstoß Datum TV-Sender / LIVE-STREAM FC Bayern München - Lazio Rom 21 Uhr 17. März 2021 Sky FC Chelsea - Atletico Madrid 21 Uhr 17. März 2021 DAZN

Quelle: Getty Images

CL-Achtelfinale live sehen: FC Bayern München vs. Lazio Rom in der Faktenvorschau (Opta)