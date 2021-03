BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League heißt es heute BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla. Goal begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt heute in der Champions League gegen den FC Sevilla. Um 21 Uhr wird das Rückspiel im Achtelfinale der Königsklasse angepfiffen.

Das Hinspiel in Andalusien gewann der BVB knapp und umkämpft mit 3:2. Damit hat das Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangslage für das zweite Duell - auch aufgrund der drei Auswärtstore.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla macht heute den Auftakt in die Rückspiele des Champions-League-Achtelfinales. Alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM lest Ihr hier in diesem Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung BVB Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Bellingham, Delaney - Dahoud - Reus, Haaland, Hazard Aufstellung Sevilla Bono - Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna - Fernando, Jordan, Oscar - Suso, Ocampos, En-Nesyri. Gelbe Karten - Spielstand im Parallelspiel Juventus vs. FC Porto 0:0

11. | Allerdings bedrängen die Gäste den Sechzehner des BVB sehr energisch. Das lässt sich schon als Belagerungszustand bezeichnen. Was glauben die Borussen, wie lange das so noch gut geht?

9. | Sonderlich souverän schaut das nicht aus, was die Dortmunder dort treiben. Die Schwarz-Gelben stehen durchaus schon unter Druck, schaffen sich keine Entlastung und sehen sich kurz nacheinander zwei Ecken gegenüber. Daraus macht der spanische Tabellenvierte nichts.

7. | Mit dem Spielaufbau ist es bim BVB derzeit nicht weit her. Sevilla attackiert früh - und das mit Erfolg. Immer wieder gibt es spanische Ballgewinne.

5. | So erarbeiten sich die Andalusier fürs Erste die größeren Spielanteile, zeigen sich ausgiebig in der gegnerischen Hälfte. Dagegen läuft bei den Borussen nach vorn noch nicht viel zusammen - mit Ausnahme eines Distanzschusses eben von Mahmoud Dahoud, der Yassine Bounou nicht ernsthaft auf die Probe stellte.

3. | Aus halblinker Position und etwa 18 Metern bringt Lucas Ocampos den ersten Torschuss dieser Begegnung an. Und da ist tüchtig Druck dahinter. Marwin Hitz reißt den rechten Arm nach oben und wehrt zur Seite ab.

2. | Beide Mannschaften legen engagiert los. Die Gäste wissen, was sie aufzuholen haben. Der BVB möchte sich nicht auf dem Vorsprung aus dem Hinspiel ausruhen.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei bewölkten sechs Grad stoßen die Gäste an. Der Rasen präsentiert sich in guter Verfassung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute live: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Cüneyt Cakir betraut. Der türkische FIFA-Referee hat als Assistenten seine Landsleute Bahattin Duran und Tarik Ongun dabei.

vor Beginn | Sevilla kassierte zuletzt drei Niederlagen. Dabei setzte es zwei davon gegen den FC Barcelona, wovon eine das Aus im Halbfinale der Copa del Rey bedeutete. Davor allerdings waren die Andalusier überaus eindrucksvoll unterwegs. Die Hinspielpleite gegen den BVB ausgeklammert, gewann man national acht Partien in Folge zu Null. Insgesamt umfasste die Erfolgsserie zehn Siege - neun davon ohne Gegentreffer. In der Champions-League-Gruppe E hatte der FC Sevilla einzig gegen den FC Chelsea (0:0, 0:4) nach Nachsehen. Alle anderen Begegnungen gegen Krasnodar und Rennes wurden gewonnen, was letztlich Platz 2 ergab.

vor Beginn | Trotz der jüngsten 2:4-Pleite beim FC Bayern München sollte die aktuelle Form der Schwarz-Gelben passen. Fünf Pflichtspiele waren die Dortmunder davor ungeschlagen. Von den vier Siegen gelangen drei ohne Gegentreffer. Zu Hause steht die Serie bei sechs Pflichtspielerfolgen. Die letzte Heimniederlage setzte es im Dezember gegen den VfB Stuttgart (1:5). Den bisherigen Weg in der Champions League bestritt der BVB trotz einer Auftaktpleite bei Lazio Rom (1:3) im weiteren Verlauf ungeschlagen und wurde Erster der Gruppe F.

vor Beginn | Apropos Hinspiel: Trotz eines frühen Rückstandes durch den Treffer von Suso (7.) gewann der BVB die Partie im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan vor knapp drei Wochen mit 3:2. Noch vor der Pause hatten die Westfalen durch Mahmoud Dahoud, und zweimal Erling Haaland eine Wende herbeigeführt. Nach dem Seitenwechsel traf dann lediglich noch Luuk de Jong und sorgte für andalusische Ergebniskosmetik. Somit ergibt sich für die Borussen eine komfortable Ausgangsposition, die es auf heimischem Terrain zu nutzen gilt, um erstmals seit 2017 mal wieder das Viertelfinale der Königsklasse zu erreichen.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Ligaspiel gibt es auf Seiten der Gäste nahezu eine Total-Rotation. Mit Jesus Navas und Lucas Ocampos verbleiben lediglich zwei Profis in Sevillas Startelf. In diese kehrt Torwart Yassine Bounou nach auskurierter Handverletzung zurück. Blicken wir also aufs Hinspiel. Da ergeben sich schon eher Parallelen. Bis auf Sergio Escudero, Ivan Rakitic und Papu Gomez sind alle wieder dabei. Die drei genannten Spieler setzt Julen Lopetegui auf die Bank. Dafür spielen Marcos Acuna, Lucas Ocampos und Oscar von Beginn an.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel am Samstag nimmt Edin Terzic zwei Veränderungen vor. Anstelle von Dan-Axel Zagadou und Thomas Meunier, die beide auf der Bank Platz nehmen werden, rutschen Mateu Morey und Jude Bellingham in die Dortmunder Anfangsformation. Mit Blick auf das Hinspiel sind es drei Umstellungen. Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme), Manuel Akanji (Muskelfaserriss) und Jadon Sancho (Muskelverletzung) können nicht mitwirken. Dafür sind heute Mateu Morey, Thomas Delaney und Thorgan Hazard im Einsatz.

vor Beginn | Dem stellt sich der FC Sevilla in folgender Besetzung entgegen: Bono - Navas, Kounde, Carlos, Acuna - Fernando, Jordan, Oscar - Suso, En-Nesyri, Ocampos.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Dahoud, Bellingham, Delaney, Reus, Hazard - Haaland.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League, das Achtelfinal-Rückspiel zwischen BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Sevilla steht an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute live: Die Aufstellung

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Bellingham, Delaney - Dahoud - Reus, Haaland, Hazard

Aufstellung FC Sevilla:

Bono - Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna - Fernando, Jordan, Oscar - Suso, Ocampos, En-Nesyri.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das bisher einzige Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Sevilla endete 2010-11 in der Gruppenphase der UEFA Europa League mit einer 0-1-Heimniederlage.

Sevilla hat 3 seiner letzten 4 Champions League-Spiele gegen Teams aus Deutschland verloren (U1). Letzter Erfolg war ein 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach im September 2015.

Borussia Dortmund ist in der Champions League seit 7 Heimspielen ungeschlagen (S5 U2) und hat in der Königsklasse nur 1 seiner letzten 11 Heimspiele verloren (2018-19 mit 0-1 gegen den späteren Finalisten Tottenham).

Sevilla hat seine letzten beiden Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen (exklusive Qualifikation). 3 Auswärtssiege hintereinander glückten ihnen im Europapokal zuletzt 2006-07 im UEFA-Pokal, den man in dieser Saison auch gewann.

Dortmund könnte sich erstmals seit 2016-17 wieder für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, damals unter Thomas Tuchel. Bei ihren letzten 2 Achtelfinal-Auftritten verloren die Dortmunder jeweils das Rückspiel: 2018-19 gab es ein 0-1 gegen die Spurs und 2019-20 ein 0-2 gegen PSG.

Sevilla hat im Landesmeister-Pokal/Champions League noch nie die nächste Runde erreicht, wenn man in der K.o.-Phase das Hinspiel verloren hatte. 1957-58 scheiterte man an Real Madrid, 2007-08 an Fenerbahçe und 2017-18 an Bayern München.

Dortmunds Trainer Edin Terzic könnte als 4. deutscher Coach seine ersten beiden Champions League-Spiele gewinnen. Vor ihm schafften dies Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller und Hansi Flick. Alle 3 erreichten in ihrer jeweils 1. Saison in der Königsklasse auch das Endspiel: Heynckes (1998, Real Madrid) und Flick (2020, Bayern) gewannen auch den Titel.

Sevilla-Trainer Julen Lopetegui hat sein bisher einziges Champions League-Spiel in Deutschland mit 1-6 verloren - als Trainer des FC Porto bei Bayern München (2014/15 im Viertelfinal-Rückspiel). Dies ist nach wie vor seine höchste Europapokal-Niederlage überhaupt.

Dortmunds Erling Haaland hat in seinen letzten 3 Champions League-Spielen jeweils einen Doppelpack geschnürt. Würde ihm dies gegen Sevilla erneut gelingen, wäre er der 1. Spieler in der Geschichte dieses Wettbewerbs, der in 4 Spielen in Folge 2+ Tore erzielt hat.

Dortmunds Erling Haaland hat in seinen 13 Champions League-Einsätzen 18 Tore geschossen – bisher hält Harry Kane (November 2019) den Rekord für die schnellsten 20 Treffer in diesem Wettbewerb - er benötigte damals 24 Spiele. Das heißt, dass Haaland 10 Spiele Zeit hat, um mit 2 weiteren Toren eine neue Bestmarke aufzustellen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Dortmund kann mit Zuversicht ins finanziell und sportlich sehr bedeutsame Champions-League-Rückspiel gegen den FC Sevilla gehen. Sorgen bereitet der Ausfall von Jadon Sancho.

Dortmund (SID) Zum Abschluss der Kracher-Woche wartet das knifflige Zehn-Millionen-Spiel. Bei aller Sorge um die erneute Champions-League-Qualifikation herrscht bei Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) große Zuversicht - und das trotz des Ausfalls der Schlüsselfigur Jadon Sancho. Nur fünf Teams sind in der Geschichte der Königsklasse nach einem Auswärtssieg in der K.o.-Runde noch ausgeschieden.

"Wir haben ein Riesenspiel vor uns, das wir unbedingt gewinnen wollen", sagte Kapitän Marco Reus am Montag während der Pressekonferenz entsprechend energisch. "Es würde jeden einzelnen von uns unheimlich stolz machen, dass es in der Champions League für uns weitergeht."

Sportdirektor Michael Zorc hatte naturgemäß auch das Bankkonto im Blick. Er sprach vor dem Duell um die 10,5-Millionen-Euro-Prämie der UEFA für den Viertelfinaleinzug von einer "riesigen Chance, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich". Nach dem 3:2 vor drei Wochen steht das Tor weit offen: "Wir waren seit 2017 nicht mehr in der Runde der letzten Acht, das ist eine Riesenmotivation, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren."

Der Gleichklang von Sport und Wirtschaft erklärt sich aus den pandemiebedingten Mindereinnahmen, die sich beim BVB auf mindestens 90 Millionen Euro addieren. Viele Millionen in der Königsklasse und die Aussicht auf mehr, das ist sehr verlockend. Doch auch der Sportdirektor weiß, dass die auf dem Papier lösbare Aufgabe ohne Sancho schwieriger wird: "In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust."

Für das 2:4 bei Bayern München, dank der Patzer der Konkurrenten kein allzu harter Rückschlag im Kampf um mindestens Platz vier in der Bundesliga, empfahl Emre Can: "Schnell abhaken, Dienstag geht's weiter." Die Mannschaft müsse in Führung liegend generell "mehr Fußball spielen, mutiger sein".

Dies allerdings wohl auch ohne den portugiesischen Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der am Montagvormittag beim Abschlusstraining fehlte. Auch Gio Reyna wird sehr wahrscheinlich ausfallen, obwohl BVB-Trainer Edin Terzic das Warten am Montag "eine Frage von Tagen" nannte.

Erling Haaland hingegen steht zur Verfügung, Terzic ("Erling geht es gut") hatte den unverzichtbaren Torjäger aus Norwegen in München nach einem Schlag gegen den Fuß zur Sicherheit nach einer Stunde ausgewechselt. Auch das sagte schon viel über die Bedeutung des Champions-League-Spiels am Dienstag aus.

Die Leistungskurven des BVB und der Andalusier haben sich seit dem Hinspiel am 17. Februar gekreuzt. Die Dortmunder, angeschlagen ins Duell gegangen, zogen aus ihrem Sieg Kraft für eine Serie. Sevilla verlor hingegen durch die Niederlage den Rückenwind von zuvor neun Pflichtspielsiegen in Folge und verlor zuletzt dreimal, am Wochenende auf peinliche Weise mit 1:2 beim Abstiegskandidaten FC Elche.

Dennoch sagte Trainer Julen Lopetegui: "Wir haben uns für Dortmund viel vorgenommen und wollen dort gut aussehen." Nur ein Sieg mit zwei Toren Differenz oder mit mindestens vier selbst erzielten Toren führt Sevilla sicher in die Top 8 Europas.

BVB-Sevilla: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Bellingham, Delaney - Dahoud - Reus, Haaland, Hazard. - Trainer: Terzic

Sevilla: Bono - Acuna, Diego Carlos, Kounde, Navas - Jordan, Fernando, Rakitic - Ocampos, En Nesyri, Suso. - Trainer: Lopetegui

