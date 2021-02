Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Achtelfinale der UEFA Champions League spielt der FC Bayern München bei Lazio Rom. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League geht in die nächste Runde, der FC Bayern München muss am Dienstagabend um 21 Uhr zum italienischen Erstligisten Lazio Rom. Wer sichert sich dabei eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel?

Der deutsche Rekordmeister durchläuft momentan eine kleine Schwächephase: Gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2) ließ das Team von Hansi Flick zuletzt in der Bundesliga Punkte. Hinzu kommen die fehlenden Stars, die wegen ihrer Coronaerkrankungen auch nicht mit nach Rom reisen.

Lazio hingegen gab am Wochenende bei der Generalprobe für die Champions-League-Partie eine gute Figur ab, als ein 1:0-Heimsieg gegen Sampdoria eingefahren wurde.

Ihr wollt Lazio Rom - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt Ihr in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der Champions League im deutschen Fernsehen oder im Internet. Und: Hier erfahrt Ihr auch alles rund um die Aufstellung beider Teams.

Lazio Rom vs. FC Bayern München live: Das Champions-League-Achtelfinale auf einen Blick

Begegnung Lazio Rom vs. FC Bayern München Datum Dienstag | 24.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Stadio Olimpico | Rom

Die Champions League läutet mit dem Achtelfinale die K.o.-Runde dieser Spielzeit ein, der FC Bayern München hat dabei ein interessantes Los gezogen. Lazio Rom machte in der Gruppenphase dem BVB das Leben schwer, nun wollen die Römer dem Titelverteidiger ein Bein stellen. Doch die Frage aller Fragen ist, wo das Spiel Lazio Rom - FC Bayern München live im TV gezeigt / übertragen wird.

Die Übertragungsrechte zur Königsklasse sind und bleiben eine komplizierte Angelegenheit - denn seit längerem sind die Live-Spiele unter mehreren Sendern aufgeteilt. Wer Lazio Rom - FC Bayern München live im TV sehen will, hat aber nur eine einzige Option. Diese stellen wir Euch nun ausführlich vor.

Sky zeigt / überträgt Lazio Rom vs. FC Bayern München live im TV: Die Champions League

Der FC Bayern München will in Rom eine gute Ausgangsbasis schaffen, um gegen Lazio ins Viertelfinale einzuziehen. Dabei hilft Euch der Unterföhringer TV-Sender Sky, die vollen 90 Minuten von Lazio Rom - FC Bayern München live im TV zu sehen. Denn Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie im Römer Olympiastadion.

Sky zeigt die vollen 90 Minuten mit dem Anpfiff ab 21 Uhr - beginnt aber schon weit vorher mit der Vorberichterstattung zum Champions-League-Achtelfinale. Der FC Bayern München ist bei Sky aber nicht nur live zu sehen, sondern auch Woche für Woche in der Bundesliga. Werfen wir einen Blick auf die Übertragungsdetails zum Spiel Lazio Rom - FC Bayern München:

Lazio Rom vs. FC Bayern München live im TV bei Sky: Die Champions League Übertragung

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung : Lazio Rom vs. FC Bayern München

: Lazio Rom vs. FC Bayern München Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Einen großen Nachteil hat die Übertragung von Sky dahingehend, dass alle Inhalte nur kostenpflichtig zu sehen sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass Lazio Rom - FC Bayern München live im TV bei Sky zu sehen ist - NUR, wenn Ihr aber ein Abo besitzt. Dieses könnt Ihr direkt auf der Homepage von Sky buchen, mit einem entsprechenden Sport-Paket.

Lazio Rom vs. FC Bayern München wird ebenfalls live im TV in einer Konferenz gezeigt / übertragen. Denn Sky strahlt auch das Parallelspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea aus - allerdings nur als Teil der Konferenz. Hier gibt es noch ein paar Infos zur Schaltung auf dem zweiten für Euch wichtigen Sky-Kanal des Abends:

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Lazio Rom - FC Bayern München (Frank Buschmann) Atletico Madrid - FC Chelsea (Kai Dittmann).

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Lazio Rom vs. FC Bayern München live im Free-TV?

Wer würde sich das nicht wünschen - Champions League kostenlos im Fernsehen zu schauen. Doch seit Jahren ist dies eher Wunschdenken - Lazio Rom vs. FC Bayern München wird ebenfalls nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Die Champions-League-Rechte liegen in dieser Saison 2020/21 bei Sky und dem Streaminganbieter DAZN.

Beide haben eine gewisse Anzahl an Spielen live im TV und LIVE-STREAM im Angebot, beide sind essenziell, wenn Ihr wirklich ALLES aus der Königsklasse sehen wollt. So teilen sich die Sender das Achtelfinale auf:

Pro Spieltag am Dienstag oder Mittwoch zeigt Sky ein Spiel in voller Länge

Das andere Spiel zeigt DAZN im LIVE-STREAM

Beide parallel laufenden Duelle kommen bei Sky in der Konferenz

Lazio Rom vs. FC Bayern München gibt es in jedem Fall auf Sky zu sehen, im Internet warten aber noch andere Übertragungsarten auf Euch.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? So wird das CL-Achtelfinale übertragen

Während Sky für all diejenigen, die das Spiel Lazio Rom vs. FC Bayern München live im TV anschauen wollen, die erste Option ist, bleiben im Internet andere Optionen, das CL-Achtelfinale in voller Länge zu sehen.

Sky Go zeigt / überträgt Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Wer bei Sky bereits ein Abonnement besitzt, der hat die Qual der Wahl: Entweder kommt Lazio Rom vs. FC Bayern München live im Pay-TV durch den Sky Receiver oder aber Ihr schaut die ganze Partie im LIVE-STREAM von Sky Go. Das geht ganz einfach mit einem Login, den Ihr bei Abschluss des Kaufvertrages erhaltet.

In der Sky-Go-App könnt Ihr dann auf dem entsprechenden Endgerät auswählen, welche Übertragung zu Lazio Rom vs. FC Bayern München Ihr wollt. Entweder eben die Konferenz oder das Einzelspiel.

Sky Ticket zeigt / überträgt Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Wenn Ihr nicht im Besitz eines Sky-Abos seid, dann gibt es eine weitere Option: Ihr könnt Lazio Rom vs. FC Bayern München um 21 Uhr auch mit dem sogenannten Sky Ticket anschauen. Dort spart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo.

Das Sky Ticket gibt Euch die Möglichkeit, das Champions-League-Spiel einmalig zu sehen oder aber direkt für einen Monat Live-Sport zu verfolgen.

Zeigt / überträgt DAZN Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Der zweite Sender, der im Rahmen der UEFA Champions League eine Rolle spielt, ist der Ismaninger Sender DAZN. Auch wenn das Spiel Lazio Rom gegen den FC Bayern München dort nicht in voller Länge zu sehen ist, gibt es bei DAZN Spitzensport zu sehen. Von den Bayern gibt es bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff die Highlights zu sehen.

Alternativ läuft das Spiel Atletico Madrid gegen den FC Chelsea im LIVE-STREAM auf DAZN. Wenn Ihr bei DAZN ein Abonnement besitzt, dann kommt diese Partie live - habt Ihr noch keines, dann könnt Ihr mit dem Gratismonat eines ergattern. DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, der Euch 30 Tage lang kostenlos mit Sport erfüllt.

Danach gibt es das Abo für 11,99 Euro im Monat oder für einmalig 119,99 Euro im Jahr ein Abonnement.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom - FC Bayern München noch live? Der LIVE-TICKER zur Champions League

Der FC Bayern München und Lazio Rom spielen am Dienstagabend gegeneinander und die Champions League gibt es nicht nur im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Das Achtelfinale ist bei Goal auch im kostenlosen LIVE-TICKER zu verfolgen.

Zusätzlich zum TV oder einem LIVE-STREAM könnt Ihr Lazio gegen Bayern auch kostenfrei im TICKER nachlesen. Hier gelangt Ihr direkt dorthin.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom - FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übersicht zur Übertragung

