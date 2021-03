Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - 1:0

In der Champions League kommt es zum Rückspiel zwischen Chelsea und Atletico Madrid. Goal begleitet das Spiel am Mittwochabend live.

Rückspiel im Achtelfinale der Champions League: Der FC Chelsea empfängt Atletico Madrid. Schaffen es Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner gegen die Schützlinge von Diego Simeone in die Runde der letzten Acht der Königsklasse? Anstoß an der Stamford Bridge ist um 21 Uhr.

FC Chelsea vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert! Hier erfahrt Ihr alles Wichtige - derweil lest Ihr den LIVE-TICKER hier in diesem Artikel kostenlos.

FC Chelsea - Atletico Madrid 1 :0 Tore 1:0 Ziyech (34.) Aufstellung FC Chelsea Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz, Werner Aufstellung Atletico Madrid Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Suarez, Joao Felix Gelbe Karten Havertz (30.), Lodi (31.), Niguez (51.), Gimenez(60.)

66' Zunächst ist die Begegnung aber mal unterbrochen, nachdem Zouma nach einem Kopfballduell mti Dembele liegengeblieben war.

64' Auch nach gut 20 Minuten im zweiten Durchgang bleibt es für Atletico schwierig, mal gefährlich vor den Kasten von Mendy zu kommen: Zwar brauchen die Colchoneros nur zwei Tore, sollten aber langsam mal mit ihrem Comeback anfangen.

62' Correa bringt sich direkt gut ein und spielt den Ball von rechts flach an Rüdiger vorbei in den Fünfer auf Dembele, Azpilicueta ist aber vor dem Stürmer zur Stelle und verhindert weitere Gefahr.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - WECHSEL

60' Gimenez legt sich den Ball zu weit vor und holt Havertz böse von den Beinen, folgerichtig kassiert der Innenverteidiger Gelb. Für ihn ist die Karte aber ohne Konsequenzen.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - WECHSEL

59' Simeone überrascht und nimmt Suarez vom Rasen, der Stürmer wirkt nicht wirklich zufrieden damit. Correa kommt für ihn.

57' Ziyech, nächster Abschluss! Nach einem Querpass von rechts durch James probiert es der Marokkaner aus 18 Metern rechter Position, Oblak lenkt den Versuch im Torzentrum aber noch über die Latte.

55' Ziyech schlägt den nächsten Eckball von der linken Seite in den Rückraum, findet dort aber keinen Abnehmer. Chelsea hat trotz der gesteigerten Offensivbemühungen Atleticos mehr vom Spiel.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - WECHSEL

53' Da iist auch schon der angekündigte Wechsel: Carrasco verlässt den Rasen für Dembele.

53' Atletico wird sich offensiv gleich ein wenig besser aufstellen, Diego Simeone muss auch etwas tun. Denn so kann es defintiiv nicht weitergehen.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

51' Niguez begeht ein taktisches Foul im Mittelfeld gegen Kante, auch der Spanier ist damit verwarnt.

50' Chelsea scheint auch nach Wiederanpfiff sein Heil in der Offensive zu suchen, Atletico lässt den Gastgebern dazu aber auch den nötigen Raum. Die Colchonerso scheinen den Ernst der Lage nicht wirklich erkannt zu haben.

48' Werner! Ziyech schickt von der rechten Seitenlinie Werner ans kurze Fünfereck, wo der Stürmer begleitet von Savic flach abzieht. Oblak macht das kurze Eck zu und verhindert Schlimmeres.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter gehts, Chelsea verzichtet erstmal auf Wechsel.

FC Chelsea vs. Atletico Madrid live: Wechsel in der Halbzeit

46' Atletico tauscht einmal zur Pause: Hermoso kommt für Lodi in die Partie.

Atletico dagegen muss sich offensiv dringend ein Konzept überlegen, denn die Rojiblancos schienen bisher keinen wirklichen Offensivplan mit in die Partie gebracht zu haben. Das Hoffen auf den nahezu sicheren Lucky Punch von Suarez ist ab sofort nicht mehr möglich, denn die Madrilenen brauchen zwei Treffer um nicht in der Runde der letzten 16 auszuscheiden. 45 Minuten verbleiben noch für ein Comeback.

Chelsea stellt die Weichen damit eindeutig auf Viertelfinale und schafft es gleichzeitig, die mögliche Spielzeit um 30 Minuten zu reduzieren. Die Blues, die bereits kommende Woche im FA-Cup-Viertelfinale gefordert sind, werden ein wenig mehr Pause dankend annehmen. Aber: Trotz der besseren Leistung im ersten Durchgang und des Führungstreffers ist das Polster nicht allzu dick, schon ein Ausgleich könnte das Team von Thomas Tuchel zum Wackeln bringen.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - HALBZEIT

45' + 1' Dann ist Pause! Mit einer 1:0-Führung geht der FC Chelsea in die Kabine!

45' Kovacic mit dem nächsten Abschluss! Nach einem Querpass von Kante nimmt der Kroate den Ball aus 18 Metern zentraler Position direkt, sein Schuss geht aber knapp links am Kasten von Oblak vorbei.

44' Rüdiger dribbelt sich nach einem Eckball links in den Sechzehner und dringt sogar bis zur Grundlinie vor, wird dort aber entschlossen von Savic vom Ball getrennt. Ein Kreativspieler ist der deutsche Nationalspieler dann eben doch nicht.

42' Chelsea übernimmt weiterhin die Spielkontrolle, die Blues wollen die Madrilenen gar nicht erst in die Partie kommen lassen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel macht das bisher exzellent.

40' Atletico wird nun quasi zum Aufmachen gezwungen, Llorente bringt die erste gefährlichere Hereingabe von rechts halbhoch in den Fünfer der Londoner. Allerdings ist dort niemand zur Stelle, der diese verwerten könnte. Diego Simeone wird an der Seitenlinie langsam ungeduldig.

38' Für Atletico ändert sich durch den Gegentreffer wenig. Die Mannschaft von Diego Simeone braucht weiterhin zwei Treffer, um weiterzukommen. Allerdings wird die Entscheidung heute definitiv innerhalb der regulären 90 Minuten fallen.

36' Für Ziyech ist es der zweite Saisontreffer in der Königsklasse, der Marokkaner hatte zuletzt unter Tuchel immer mehr Minuten gesehen und belohnt seine Startelf-Nominierung heute direkt mit einem Treffer. Mindestens 80 Prozent des Treffers gehören aber Werner, der zunächst defensiv den Ball erobert und dann schnell vorne ist, um den Assist zu spielen.

TOOOR! FC Chelsea - Atletico Madrid 1:0 | Torschütze: Ziyech

34' Was ein großartiger Spielzug der Blues! Werner blockt zunächst auf der rechten Außenbahn eine Flanke von Hermoso und ist dann nach einem schnellen Doppelpass mit Havertz auf der linken Seite durch, von wo aus er flach den den langen Pfosten legt. Dort ist Ziyech zur Stelle, der Oblak auch noch tunnelt und zur Führung einschweißt.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - GELBE KARTEN

33' Weniger als 15 Minuten sind es noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 0:0?

31' Auch Lodi ist nun verwarnt, der Mittelfeldspieler kommt im Duell mit James an der Mittellinie deutlich zu spät. Er würde damit im Viertelfinal-Hinspiel fehlen.

30' Die erste Verwarnung des Abends holt sich Havertz nach einem Ellbogenschlag im Luftduell mit Savic ab, für den deutschen Nationalspieler ist diese ohne Konsequenzen.

29' Atletico hat sich in den vergangenen Minuten ein wenig verbessert, die Colchoneros schieben nun ein wenig besser an und konzentrieren sich darauf, Suarez im Sturmzentrum anzuspielen. Bisher haben sie damit noch nicht wirklich Erfolg.

27' Und schon wieder liegt Suarez am Boden! Diesmal ist es deutlich kniffliger, denn nach einer flachen Hereingabe von rechts durch Joao Felix reißt Azpilicueta den Stürmer mit einem Kontakt am Bauch zu Boden, VAR Irrati entscheidet sich aber gegen einen Eingriff.

25' Suarez motzt zum ersten Mal bei Schiedsrichter Orsato, der Urugayer war rechts im Blues-Sechzehner im Duell mit Rüdiger zu Boden gegangen. Beide Spieler rangeln aber um den Ball, das reicht definitiv nicht für einen Elfmeter.

23' Natürlich muss Chelsea vor der gut besetzten Offensive der Colchoneros Respekt haben, bisher stellt diese die Gastgeber aber auch defensiv nicht vor eine unlösbare Aufgabe. Mitte des ersten Durchgangs scheint Atletico unverständlicherweise weiter auf seine starre Defensivtaktik zu setzen.

21' James feuert den nächsten Distanzschuss für die Blues ab, sein Volley aus 22 Metern rechter Position geht aber deutlich über den Kasten von Oblak.

19' Werner! James bedient den deutschen Nationalspieler flach von rechts am Elfmeterpunkt, wo Werner aus der Drehung abzieht. Savic fälscht dessen Flachschuss aber noch ab und bugsiert ihn so links am Kasten von Oblak vorbei.

17' Es ist bisher das zu erwartende Spiel an der Stamford Bridge: Chelsea hat mehr vom Spiel, geht im Spiel nach vorne aber verständlicherweise aber kein zu großes Risiko ein. Atletico dagegen scheint erneut auf den goldenen Konter zu setzen, der das Momentum kippen lassen würde.

15' Atletico erspielt sich kaum mal Freiräume im Spielaufbau, der Ball ist bei den Gästen meist schnell wieder weg. So ist es derzeit ein kontinuierliches Hinterherrennen - und das könnte sich im Spielverlauf noch rächen.

13' Chelsea ist offensiv in der Anfangsphase klar die bessere Mannschaft, die Blues haben derzeit 75 Prozent aller Spielanteile. Solange es 0:0 steht, wird Atletico das aber recht sein - bis das Team von Diego Simeone den Spieß umdreht.

11' Alonso mit dem ersten Abschluss für die Blues! Havertz schickt den Spanier aus dem Mittelkreis mit einem exzellenten Steilpass links in den Strafraum, wo Alonso aus 15 Metern linker Position flach abzieht. Der Schuss des ehemaligen Jugendspielers von Real Madrid geht aber knapp links am Kasten von Oblak vorbei.

9' Savic spielt unter Druck auf der rechten Seite einen Fehlpass, der in einem Ballbesitz von Kante zentral vor dem Sechzehner resultiert. Der Franzose verliert allerdings den Pressschlag gegen Lodi - Abstoß für die Rojiblancos.

7' Die Colchoneros arbeiten zunächst aus einer defensiven Grundordnung heraus, früher oder später werden die Gäste diese Taktik aber aufgeben müssen. Denn reines Mauern ist nach dem Hinspiel nicht möglich.

5' Azpilicueta erarbeitet sich in Zusammenarbeit mit James auf der linken Seite den ersten Eckball, der junge Brite bringt die Kugel dann aber zu unplatziert in Richtung kurzer Pfosten. Ballbesitz Atletico.

3' Lodi bringt den ersten halbgaren Ball vom linken Sechzehnereck in Richtung kurzer Pfosten, schaufelt das Kunstleder aber ein wenig ungelenk zu Mendy. Der Franzose kann vor dem linken Lattenkreuz sicher zupacken.

Champions League live: FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Los gehts! Der Ball rollt an der Stamford Bridge!

Vor Beginn | Leiten wird die heutige Begegnung Daniele Orsato, der Italiener wird an den Seitenlinien von Alessandro Giallatini und Fabiano Preti unterstützt. Vierter Offizieller ist Daniele Doveri, an den Video-Monitoren sitzt Urgestein Massimiliano Irrati, Rekord-VAR in den europäischen Wettbewerben.

Vor Beginn | Gleichzeitig haben sich die offensiv stark besetzten Gastgeber defensiv enorm verbessert, haben bisher nur zwei Gegentreffer seit Mitte Januar kassiert. Auch bei Chelsea gab es am Wochenende aber keine Tore zu bewundern, die Londoner kamen gegen Leeds nicht über in 0:0 hinaus.

Vor Beginn | Chelsea dagegen mischt in der Premier League wieder um den zweiten Platz hinter dem enteilten Manchester City mit und liegt nur noch sechs Zähler hinter dem derzeit Zweitplatzierten Manchester United. Seit dem Amtsantritt von Thomas Tuchel haben die Blues noch kein Pflichtspiel verloren, acht Siege und vier Unentschieden fuhr der deutsche Trainer bisher ein.

Vor Beginn | Im Vorjahr reichte es in der Verlängerung für die Rojiblancos gegen die Reds zum Viertelfinal-Einzug, die Generalprobe der Mannschaft von Diego Simeone misslang aber am Wochenende. In Elche kam Atletico, das derzeit noch vier Zähler vor Barca die Tabelle in La Liga anführt, nicht über ein 0:0 hinaus. Generell gelang den Madrilenen in nur einem der vergangenen vier Spiele mehr als ein Treffer.

Vor Beginn | Die Colchoneros, im Vorjahr noch überraschend Sieger gegen den FC Liverpool im Achtelfinale der Königsklasse, stehen heute unter Druck. Nachdem Atletico im Hinspiel keinen einzigen Schuss auf den Kasten von Blues-Keeper Mendy brachte, müssen die heutigen Gäste nun mindestens einen Treffer erzielen, um eine Verlängerung an der Stamford Bridge zu erzwischen.

Vor Beginn | Im TV-Interview vor der Partie gibt sich Thomas Tuchel relativ optimistisch. Im Sturm habe er sich für Timo Werner statt Olivier Giroud, der im Hinspiel das Siegtor schoss, weil die Blues schnell umschalten wollen heute.

Vor Beginn | "Timo hat großen Speed und es wird heute Räume für uns geben. Darauf setzen wir heute." Klarer Matchplan.

Vor Beginn | Diego Pablo Simeone ändert seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen Getafe vom Samstag auf zwei Positionen: Renan Lodi und Joao Felix beginnen für Mario Hermoso und Angel Correa.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im Achtelfinale der Champions League zum Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid!

FC Chelsea vs. Atletico Madrid: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Thomas Tuchel:

Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz, Werner

Diego Simeone setzt auf folgende Aufstellung:

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Suarez, Joao Felix

FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Chelsea hat von seinen 3 Heimspielen in der Champions League gegen Atlético Madrid nur 1 gewonnen (U1 N1): in der Gruppenphase 2009-10 mit 4-0. Die Heimniederlage kassierten die Blues im Halbfinal-Rückspiel der Saison 2013-14 (1-3).

Atlético Madrid hat in der Champions League 3 Spiele gegen Chelsea verloren. So viele Niederlagen gab es für die Spanier in der Königsklasse sonst nur gegen Bayern München und Real Madrid.

Chelsea ist in seiner Europapokal-Geschichte noch nie in einem K.o.-Duell, das aus Hin- und Rückspiel bestand, ausgeschieden, wenn man das Hinspiel auswärts gewonnen hatte (die Blues kamen in allen 13 Fällen weiter). 2-mal sind sie in der Königsklasse nach einem Hinspielsieg noch ausgeschieden: 1999-00 im Viertelfinale gegen Barcelona und 2006-07 im Halbfinale gegen Liverpool.

Unter Diego Simeone hat Atlético Madrid keines seiner 2 Champions League-Spiele an der Stamford Bridge verloren (S1 U1). Ihr bisher einziges Duell bei Chelsea in einer K.o.-Phase gab es im April 2014, als Atlético sich nach einem 0-0 in Madrid im Rückspiel mit 3-1 durchsetzen und damit für das Endspiel qualifizieren konnte.

Atlético Madrid ist in 50 % aller Fälle (4/8) weitergekommen, wenn sie im Landesmeister-Pokal/Champions League das Hinspiel in einer K.o.-Phase verloren hatten. Von den 72 Mannschaften, die zumindest 5-mal ein Hinspiel verloren haben, hat nur Reims (60 %, 3/5) in der Geschichte der Königsklasse eine höhere diesbezügliche Erfolgsquote.

9 von 10 Trainern, die bei Chelsea in der Champions League auf der Bank gesessen haben, haben ihr 1. Heimspiel in diesem Wettbewerb gewonnen. Einzige Ausnahme ist Frank Lampard (0-1 gegen Valencia im September 2019). Thomas Tuchel hat als Trainer in der Königsklasse mit seinen Teams nur 3 von 16 Heimspielen verloren (S11 U2).

Atlético Madrid hat in der K.o.-Phase der Champions League nur 2 der letzten 10 Auswärtsspiele gewonnen (U2 N6). Beide Siege gab es im Achtelfinale – 2016-17 bei Bayer Leverkusen und 2019-20 in Liverpool.

Chelseas Stürmer Olivier Giroud hat in dieser Saison in der Königsklasse im Schnitt alle 38 Minuten ein Tor geschossen. Dies ist in der Geschichte der Champions League die beste Quote eines Spielers, der in einer Saison mindestens 200 Minuten auf dem Platz gestanden hat. In der Europapokal-Geschichte war zuletzt nur Ton Blanker erfolgreicher, der 1979-80 alle 34 Minuten für Ajax getroffen hat.

Mit 34 Jahren und 146 Tagen wurde Chelseas Olivier Giroud mit seinem Tor im Hinspiel der älteste Champions League-Torschütze in der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs. Sollte er auch im Rückspiel treffen, wäre er der älteste Spieler, der in der K.o.-Phase in Hin- und Rückspiel erfolgreich war (34 Jahre und 168 Tage). Bisher hält diese Bestmarke Zlatan Ibrahimovic, der 2015-16 im Achtelfinale für PSG gegen Chelsea in jedem der beiden Spiele ein Tor geschossen hat (34 Jahre und 158 Tage).

Atlético-Stürmer Luis Suárez hat in dieser Saison in seinen 5 Champions League-Einsätzen noch kein Tor für seinen Klub erzielt, überhaupt wartet er auswärts seit 24 Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Sein letztes Tor in der Fremde gelang ihm im September 2015 für Barcelona bei der Roma. Seither hat er in den folgenden 24 Auswärtspartien 70-mal vergebens abgezogen, sein Wert bei den expected goals in bei diesen 24 Spielen bei 9,6.

FC Chelsea vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Chelsea vs. Atletico Madrid heute ... im TV: Sky (nur in der Konferenz) im LIVE-STREAM: DAZN LIVE-TICKER: Goal Goal

FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Chelsea wartet auf den Knalleffekt: Wann explodieren Havertz und Werner?

Thomas Tuchel und der FC Chelsea müssen im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid eine 1:0-Führung verteidigen. Das können die Blues gut, doch die Abteilung Attacke um Kai Havertz und Timo Werner muss sich steigern.

Den meisten Druck macht sich Kai Havertz selbst. Das 80-Millionen-Versprechen des FC Chelsea will auch glänzen, wenn die Champions-League-Hymne spielt. "Ich muss mein Spiel verbessern", sagte der lange glücklose Nationalspieler vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr): "Es war nicht einfach für mich, aber es gibt keine Ausreden."

Wie sein Landsmann Timo Werner sehnt er sich nach "der großen Wende" im Blues-Trikot, so formulierte er es selbst. Die Königsklasse wäre die beste Bühne dafür.

Mit einer 1:0-Führung aus dem Hinspiel geht Chelsea in das Duell mit den Berserkern aus der spanischen Hauptstadt. Das dürfte den Stürmern helfen, um befreiter aufzuspielen. Die Abwehr hat Trainer Thomas Tuchel längst stabilisiert, mit nur zwei Gegentoren aus zehn Liga-Partien unter dem Deutschen ist die Defensive um den starken Antonio Rüdiger das Prunkstück. Doch vorne klemmt es. Zuletzt gab Tuchel zu, dass er "noch auf den Durchbruch bei ein, zwei Jungs" warte. Havertz und Werner sind da sicher Kandidaten.

Seit der neue Coach im Januar kam, traf Werner erst einmal. Havertz hatte vor der Tuchel-Ära mit einer lästigen COVID-19-Erkrankung und danach einige Wochen mit einer Verletzung zu kämpfen.

Tuchel ist in dieser Phase auch als Mentalcoach gefragt. "Es ist wichtig, dass wir den Prozess betrachten. Und nicht nur schauen: Ist der Ball drin oder nicht", sagte der 47-Jährige über seine Stürmer: "Wir müssen ihnen helfen, sich dem Druck zu entziehen, den sie sich auch manchmal selbst machen." Gerade Havertz, den Tuchel kürzlich als falsche Neun einsetzte, zeigte sich verbessert.

Gegen den FC Everton (2:0) war er an beiden Toren beteiligt. Am vergangenen Wochenende bei Leeds United (0:0) präsentierte er sich ebenfalls agil, vergab aber beste Chancen auf den Sieg.

Für Werner, der unter Tuchel zwar etwas effektiver ins Spiel eingebunden ist, ist die Lage noch schwieriger. Jüngst wurde er von seinem Coach zusammengepfiffen, weil er auf der falschen Seite spielte. Danach rotierte er aus dem Team, während Havertz seine Rolle ausfüllte. Und auch wenn Tuchel nicht nur auf die Statistiken schauen möchte, tun es die TV-Experten trotzdem.

Ex-Chelsea-Spieler Joe Cole träumte jüngst gar schon von einem Blockbuster-Transfer für den Sommer. "Sie brauchen meiner Meinung nach einen Spieler: Erling Haaland. Er ist auf der Wunschliste", sagte er bei BT Sport. Der Über-Stürmer von Borussia Dortmund würde laut Cole "den Funken Magie" bringen, der Chelsea fehlt.

Mit derlei Gedankenspielen beschäftigt Tuchel sich aber nicht: "Es gibt keinen Grund, schon in Richtung Sommer zu schauen und nach anderen Lösungen zu suchen." Für Havertz und Werner wären Tore gegen Atletico jedenfalls das beste Argument in eigener Sache.

Quelle: SID

FC Chelsea vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick