"Ich hoffe, ihr versteht diese Entscheidung": Erstligist entlässt seinen Trainer - und verlängert dann mit ihm

Kurios! Cadiz verkündete zunächst die Entlassung von Trainer Sergio Gonzalez - und dann dessen Verlängerung.

WAS IST PASSIERT? Der für seine Extravaganzen bekannte Klubboss Manuel Vizcaino vom spanischen Erstligisten FC Cadiz hat seinem kleinen Verein erneut erhöhte Aufmerksamkeit beschert. Vizcaino verkündete am Samstag in einem kurzen Video auf dem Twitter-Account der Andalusier zunächst die Trennung von Cheftrainer Sergio Gonzalez - keine halbe Stunde später gab der Klub dann die Verlängerung des Vertrags bis 2025 bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Guten Morgen, liebe Cadiz-Fans", sagte Vizcaino im ersten von zwei Videos: "Bezüglich der Spekulationen der vergangenen Tage kann ich bestätigen, dass wir unseren Trainer und seinen Mitarbeiterstab ab sofort nicht mehr bei uns haben. Ich hoffe, ihr versteht diese Entscheidung."

Nur wenige Minuten später verkündete der Cadiz-Präsident dann: "Der Trainer wird für weitere zwei Jahre unterschreiben. Willkommen in deiner Heimat, Mister. Wir werden weiter wachsen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der ehemalige spanische Nationalspieler Gonzalez (46) hatte mit Cadiz in den vergangenen beiden Jahren den Klassenerhalt geschafft.