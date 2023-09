BVB-Talent Gökdeniz Gürpüz wechselt zu Galatasaray

Der BVB verliert ein Nachwuchstalent an Galatasaray, bekommt aber wenigstens noch eine kleine Entschädigung.

WAS IST PASSIERT? Gökdeniz Gürpüz wechselt vom BVB in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Als Ablöse für den 17-Jährigen stehen 220.000 Euro im Raum. Der gebürtige Duisburger erhält in Istanbul einen Vertrag bis 2026.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gürpüz wechselte 2016 vom Erzrivalen FC Schalke 04 zur Borussia und durchlief dort seither alle Jugend-Jahrgänge bis hin zur U19.

WIE GEHT ES WEITER? In Istanbul soll sich der zentrale Mittelfeldspieler erstmal an das Niveau der ersten Mannschaft gewöhnen und Schritt für Schritt an den Profifußball rangeführt werden.