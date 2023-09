"Drecksloch": Kamil Grabara vom FC Kopenhagen beleidigt Galatasaray-Stadion nach Champions-League-Spiel

Nach der Champions-League-Begegnung in Istanbul war Kopenhagens Keeper nicht gut auf das Gala-Stadion zu sprechen.

WAS IST PASSIERT? Der polnische Nationaltorwart Kamil Grabara war nach dem Remis seines FC Kopenhagen in der Champions League bei Galatasaray Istanbul aufgebracht und ließ seiner Wut auf Social Media freien Lauf, indem er die Spielstätte der Türken beschmipfte.

WAS WURDE GESAGT? Der 24-Jährige wütete auf Instagram: "Wir hatten die drei Punkte in diesem Drecksloch verdient."

Damit wiegelte er die Fans des türkischen Meisters gegen sich auf und erntete einen Shitstorm. Infolgedessen deaktivierte Grabara die Kommentarfunktion unter seinem Post und änderte das Wort "Drecksloch" zu "Drecksspiel".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Kopenhagen gastierte am Mittwochabend für das erste Gruppenspiel der Champions League im Istanbuler RAMS Park. Die Dänen verspielten eine komfortable 2:0-Führung noch in den letzten Spielminuten und die Partie endete mit einem 2:2.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images