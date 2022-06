BVB heute, News und Gerüchte: Newcastle will Thorgan Hazard, Morey vor dem Comeback

Für Dortmunds belgischen Flügelspieler Thorgan Hazard gibt es Interesse aus England. Mateu Morey steht vor seinem Comeback. Alle News zum BVB heute.

Der BVB heute am Dienstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 21. Juni.

BVB heute, Gerücht: Newcastle-Interesse an Thorgan Hazard

Thorgan Hazard steht bei Newcastle United angeblich ganz oben auf der Wunschliste. Das berichtet die Bild. Demnach sollen die Magpies schwer daran interessiert sein, den Belgier in diesem Sommer zu verpflichten.

Als Ablösesumme bringt die Zeitung einen Betrag von 15 Millionen Euro ins Spiel.

Der neue BVB-Coach Edin Terzic soll von Hazard nicht völlig überzeugt sein, sodass er einem Abgang durchaus zustimmen könnte.

BVB heute, News: Morey steht vor seiner Rückkehr

Nach mehr als einem Jahr Pause steht Dortmunds Außenverteidiger Mateu Morey vor einem Comeback beim BVB. Der Spanier soll nach seiner schweren Knieverletzung, die er sich im Pokalspiel gegen Kiel zugezogen hatte, im Kader für das Trainingslager stehen, das am 27. Juni beginnt.

"Es war ein sehr hartes Jahr für mich mit der Verletzung", bekannte Morey in der Mallorca Zeitung. "Das ist nun abgeschlossen und vergangen", ergänzte er.

BVB heute, News: Mane wäre fast in Dortmund gelandet

Der FC Bayern schnappt sich in diesem Sommer Sadio Mane, doch der Senegalese wäre in der Vergangenheit beinahe beim BVB gelandet.

Die Dortmunder waren 2014 stark an Mane interessiert, als der noch bei RB Salzburg spielte. "Ich habe in meinem Leben einige Fehler gemacht und einer der größten davon war es, Sadio nicht nach Dortmund zu holen", bekannte Klopp einige Jahre später.

Für Mane ging es aus Salzburg nach Southampton und von dort zum FC Liverpool. "Ich werde jetzt ehrlich sein: Southampton ist ein toller Verein, aber ich wollte nicht hin. Mein Wunsch war es, in Dortmund zu unterschreiben, weil Jürgen Klopp mich haben wollte", gestand Mane.