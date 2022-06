BVB heute, News und Gerüchte: Dortmund denkt wohl über Alario nach, wechselt Witsel nach Spanien?

Auf der Suche nach einem Stürmer hat Dortmund wohl auch Alario im Blick. Derweil könnte Witsel nach Spanien wechseln. Alle News zum BVB heute.

Der BVB heute am Sonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 19. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, News: Dortmund denkt wohl auch über Lucas Alario nach

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat Borussia Dortmund offenbar auch Lucas Alario von Bayer Leverkusen im Blick. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Demnach würde das Paket Alario den BVB für zwei Jahre nur rund 15 Millionen Euro kosten. Bei der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für Erling Haaland könnte man sich dann Zeit lassen.

Getty

Zuletzt wurden beim BVB vor allem Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Sebastien Haller (Ajax), Hugo Ekitike (Reims) und Moussa Dembele (Lyon) als Neuzugänge für den Angriff gehandelt.

Bei Alario hätte man indes Konkurrenz aus der Bundesliga: Auch Eintracht Frankfurt soll an dem 29-jährigen Argentinier dran sein, der in Leverkusen noch bis 2024 unter Vertrag steht.

BVB, News zu Borussia Dortmund: Witsel vor Wechsel zu Atletico?

Der neue Verein von Axel Witsel steht offenbar fest. Wie der belgische Rundfunksender RBTF berichtet, wird der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler am Montag bei Atletico Madrid zum Medizincheck erwartet, um dann am Dienstag einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr zu unterschreiben.

Getty

Nach vier Jahren bei Borussia Dortmund - dort wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert - wird der Belgier damit wohl auch in der kommenden Saison wieder bei einem Champions-League-Team spielen.

Im Laufe dieser Woche gab es Gerüchte, dass Witsel zu Olympique Marseille wechseln soll. Davon erfuhr laut RBTF auch Atletico-Sportdirektor Andrea Berta, der ein Gespräch zwischen Atletico-Trainer Diego Simeone und Witsel organisierte. In diesem soll Simeone den belgischen Nationalspieler von einem Wechsel in die Primera Division überzeugt haben.

BVB absolviert Testspiel gegen Dynamo Dresden

Borussia Dortmund wird in der Vorbereitung auf die neue Saison unter anderem ein Testspiel gegen Dynamo Dresden bestreiten.

Als Höhepunkt der Sommervorbereitung gastiert am Samstag, dem 9. Juli 2022, um 17 Uhr der @BVB im @RHStadion. Tickets für das Testspiel werden ab dem 28. Juni, für Mitglieder und ab dem 29. Juni, im freien Verkauf erhältlich sein. Alle Infos 👉 https://t.co/ou7dxlhj3G #sgd1953 pic.twitter.com/C5OAKO9oQ3 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 18, 2022

Wie der Absteiger in die 3. Liga bekanntgab, wird der BVB am 9. Juli (17 Uhr) zu Gast in Dresden sein.