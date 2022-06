BVB heute, News und Gerüchte: Ajax-Talent Aning soll kommen, Tigges erklärt seinen BVB-Abschied

Die Dortmunder wollen sich nach den Bayern ebenfalls angeblich bei Ajax Amsterdam bedienen. Ein Youngster soll kommen. Alle News zum BVB heute.

Der BVB heute am Montag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 20. Juni.

BVB heute, Gerücht: Ajax-Talent Prince Aning soll kommen

Borussia Dortmund ist angeblich an Prince Aning von Ajax Amsterdam interessiert. Das vermeldet die Dortmunder Zeitung Ruhr Nachrichten. Der 18 Jahre alte Niederländer sei zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen.

Aning hatte sich dem Bericht zufolge bereits im Januar in Dortmund umgesehen. Als Linksverteidiger hat er bislang acht Länderspiele für Hollands U-Nationalteams absolviert.

imago images

BVB heute, News: Tigges erklärt Wechsel zum 1. FC Köln

Stefan Tigges hat seinen bevorstehenden Abschied vom BVB und seinen Wechsel zum 1. FC Köln erklärt. "Letztlich haben für mich die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Spielweise den Ausschlag gegeben", sagte der Stürmer dem Express.

Tigges habe sich mit FC-Trainer Steffen Baumgart unterhalten. Der habe ihm "klar aufgezeigt, wie er spielen möchte und wie ich zu seiner Idee passe", erzählte er.

Tigges kam in der vergangenen Saison in acht Liga-Spielen für den BVB zum Einsatz, in denen er drei Tore machte. In Köln hat er nun einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.