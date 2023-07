BVB: Erneute Wende im Poker um Edson Álvarez?

Edson Álvarez galt wochenlang als absoluter Wunschspieler von Borussia Dortmund. Dann platzte der Transfer - Aber noch nicht endgültig?

WAS IST PASSIERT? Bei Borussia Dortmund ist die Personalie Edson Álvarez wohl noch nicht endgültig abgeschlossen. Nachdem der Transfer schon als gescheitert galt, da sich der BVB angeblich mit Emre Can und Salih Özcan ausreichend auf der Sechser-Position aufgestellt sah, ist die Spur zum Mexikaner nicht endgültig kalt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Sky hatte sich vor allem Dortmund-Sportdirektor Sebastian Kehl um den Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam bemüht. Demnach waren die Gespräche mit der Spielerseite so weit, dass sich der 25-Jährige bereits nach einem Haus in Dortmund umgesehen hätte.

WIE GEHT ES WEITER? BVB-Trainer Edin Terzic will jedoch wohl weiter auf Emre Can setzen, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Laut Sky gab es zwar noch keine finale Absage an Álvarez, ein Wechsel gilt jedoch als unrealistisch, zumal der Ajax-Star offenbar maßlos enttäuscht über den geplatzten Transfer sei.

