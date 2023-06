Wegen Verlängerung von Emre Can? BVB zweifelt wohl an Verpflichtung von Edson Álvarez

Edson Álvarez galt zuletzt als Wunschkandidat beim BVB. Platzt der Deal nun aber wegen anderer Prioritäten?

WAS IST PASSIERT? Der sich zuletzt abzeichnende Transfer von Edson Álvarez zu Borussia Dortmund könnte nun offenbar doch noch platzen. Der Grund dafür soll eine angestrebte Vertragsverlängerung des BVB mit Emre Can sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht der Bild zufolge herrschen bei den Dortmunder Verantwortlichen mittlerweile wohl Zweifel daran, ob Álvarez sein Geld wert ist. Ajax Amsterdam fordert für den Mittelfeldspieler eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Inklusive Gehalt würde das Álvarez-Paket den Vizemeister wohl 60 bis 70 Millionen Euro kosten.

Auch wegen der hohen Kosten denkt man beim BVB offenbar darüber nach, sich lieber auf die Verlängerung mit Can zu konzentrieren, der schließlich die gleiche Position wie Álvarez bekleidet. Laut Bild soll es schon erste Gespräche zwischen Cans Berater Reza Fazeli und Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben haben.

Der aktuelle Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft 2024 aus. Beim neuen Arbeitspapier ist Can wohl dazu bereit, sein Gehalt zu kürzen. Bis zum Start der neuen Saison könnte laut Bild Vollzug gemeldet werden.

WIE GEHT ES WEITER? Álvarez hat bei Ajax noch einen Vertrag bis 2025. Der BVB galt zuletzt als Favorit auf die Verpflichtung des 25-jährigen Mexikaners, mit dem ansonsten unter anderem auch der FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.