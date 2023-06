BVB: Emre Can kann sich angeblich Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund vorstellen

Emre Can ist beim BVB eigentlich unverzichtbar, sein Vertrag läuft allerdings nur noch ein Jahr. Können sich Spieler und Verein einig werden?

WAS IST PASSIERT? Die Fans von Borussia Dortmund können sich offenbar Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Emre Can machen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft aktuell noch bis 2024.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der BVB will mit Can in diesem Sommer verlängern - oder den Mittelfeldspieler verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sieht es in Sachen Vertragsverlängerung aber ganz gut aus. Demnach wolle einerseits die Borussia verlängern, andererseits könne sich Can einen Verbleib in Dortmund vorstellen.

Es gehe allerdings noch um die Dauer des neuen Kontrakts: So sei ein Vier- oder gar Fünfjahresvertrag nicht denkbar, eher sei eine Verlängerung über zwei oder drei Jahre möglich. Zudem müsse Can beim Gehalt wohl Abstriche machen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Can war im Januar 2020 von Juventus zum BVB gestoßen, zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis. Spätestens in der Rückrunde der abgelaufenen Saison schaffte er den Sprung zum unumstrittenen Leistungsträger.

2022/23 brachte er es insgesamt auf 38 Pflichtspiele und verbuchte dabei drei Tore und eine Vorlage.