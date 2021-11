Am 17. Spieltag in der 3. Liga geht am Samstag um 14.00 Uhr die Begegnung zwischen Borussia Dortmund II und dem 1. FC Kaiserslautern über die Bühne. Hierbei trifft der Achtplatzierte im Stadion Rote Erde auf den Fünftplatzierten. Die zweite Mannschaft des BVB und die Roten Teufel absolvierten bisher alle Meisterschaftsspiele, wobei sie 23 und 25 Punkte mitnahmen.

Borussia Dortmund II erlebte zwischen den jüngsten zwei Länderspielpausen vier Niederlagen am Stück. Hierbei musste sich die Mannschaft von Pascal Bieler etwa zuhause gegen Viktoria Köln sowie gegen Meppen mit 0:1 geschlagen geben. Die Negativserie riss am 20. November mit einem 2:1 in Halle.

Pherai mal ✌️! Die sehenswerten Tore vom #BVBU23-Auswärtssieg in Halle – für Euch im Video. pic.twitter.com/Vxpovvca4c — Borussia Dortmund (@BVB) November 22, 2021

Die von Marco Antwerpen trainierten Gäste feierten am selben Tag einen 1:0-Heimerfolg gegen Wiesbaden.

Heute um 14.00 Uhr kommt es in der 3. Liga zur Begegnung BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Kaiserslautern. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Kaiserslautern Datum: Samstag, 27. November 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Stadion Rote Erde (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) II gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte erlauben es den Drittsendern des Ersten, Übertragungen der 3. Liga im Free-TV anzubieten. Konkret habt Ihr an jedem Spieltag die Möglichkeit, Euch samstags um 14.00 Uhr einige Partien kostenfrei anzusehen. Doch wie sieht es rund um die Ausstrahlung des Matches Borussia Dortmund II gegen 1. FC Kaiserlautern aus?

BVB (Borussia Dortmund) II – 1. FC Kaiserslautern heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Insbesondere für Fans des BVB und der Roten Teufel hat GOAL keine guten Nachrichten. Denn: Die Begegnung in Dortmund ist eines der Drittliga-Spiele am Samstag um 14.00 Uhr, für die Magenta Sport die Alleinrechte hält.

Wenn Ihr Euch grundsätzlich für die 3. Liga interessiert, seid Ihr bei den ARD-Sendern trotzdem goldrichtig. Denn Ihr könnt Euch unter anderem das Spitzenspiel 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig live im NDR sowie im MDR ansehen. Zudem stehen die Übertragungen von Wehen Wiesbaden vs. Verl beim WDR sowie von Würzburger Kickers vs. Meppen im BR zur Auswahl.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV bei Magenta Sport

Demnach benötigt Ihr für das Mitverfolgen des Spiels Borussia Dortmund II gegen Kaiserlautern ein Abonnement. Hierbei muss die Anmeldung vor dem Anstoß um 14.00 Uhr erfolgen. Es stehen Euch dafür Monats- und Jahresverträge zur Verfügung, wobei Magenta Sport hinsichtlich der Preise zwischen Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden unterscheidet. Erstere legen für ein Monatsabo 9,95 Euro und für ein Jahresabo rund 60 Euro auf den Tisch. Für alle anderen kosten die Abonnements 120 Euro pro Jahr und 16,95 Euro pro Monat. Bei einer zwölfmonatigen Vertragsdauer bezahlt Ihr respektive ungefähr 5 Euro und 10 Euro pro Monat.

Hier steht alles, was Ihr zu den Verträgen mit Magenta Sport wissen solltet. Als Kunden des Bezahlsenders könnt Ihr alle Drittliga-Partien in voller Länge sowie samstags um 14.00 Uhr zusätzlich in einer Konferenz mitverfolgen. Heute stehen neben BVB II – Lautern, Magdeburg – Braunschweig, Wiesbaden – Verl sowie Würzburg – Meppen zwei weitere Partien auf dem Programm. Dabei handelt es sich um Saarbrücken – Viktoria Berlin und 1860 München – Havelse. Nachfolgend findet Ihr die Details zur Übertragung des Matches Borussia Dortmund II gegen Kaiserslautern:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Tobias Schäfer

Tobias Schäfer Kommentator: Markus Höhner Am Samstag geht es für die Roten Teufel zu Borussia Dortmund II. Für alle Fans, die unsere Jungs in die Rote Erde begleiten, haben wir hier die wichtigsten Infos zusammengefasst: https://t.co/qtLQwTcWi5 // #Betze #BVBFCK pic.twitter.com/MGug3DO67r — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) November 25, 2021

BVB (Borussia Dortmund) II – 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM sehen

Nicht jeder hat ein TV-Gerät in der Nähe und daher nützen viele Zuseher LIVE-STREAMS. Auch diesbezüglich seid Ihr bei Magenta Sport an einer passenden Adresse, denn der Bezahlsender strahlt alle Sportereignisse ebenso im Internet aus. Und mithilfe einer Zusammenarbeit mit der Fußball-Plattform OneFootball seid Ihr für das Mitverfolgen des Matches BVB II vs. Lautern nicht auf ein Abo angewiesen. Denn: Es reicht vollkommen aus, wenn Ihr die App installiert und 2,99 Euro bezahlt.

BVB (Borussia Dortmund) II gegen 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER verfolgen

Dann kommt es vor, dass keine adäquate Internetverbindung parat steht oder dass Ihr nicht genügend Zeit habt. Insbesondere in diesen Fällen könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu Borussia Dortmund II vs. 1. FC Kaiserslautern am Ball bleiben. Dafür senden wir Euch Push-Nachrichten zu allen Höhenpunkten.

BVB (Borussia Dortmund) II gegen 1. FC Kaiserslautern heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

GOAL informiert Euch ungefähr eine Stunde vor Matchbeginn über die Aufstellungen.