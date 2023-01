Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM: Überträgt Sky oder DAZN die Spiele am Dienstag und Mittwoch?

Die Bundesligisten treffen unter der Woche aufeinander. Wo könnt Ihr die Spiele am Dienstag und Mittwoch aber eigentlich live verfolgen?

Die Bundesliga ist wieder gestartet.

Nach der durch die WM in Katar bedingten langen Pause markierte die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München das erste Spiel der Bundesliga im Jahr 2023. Noch ist im Rennen um den Titel alles offen. Auch die internationalen Plätze in der Tabelle sind nach wie vor heiß umkämpft. Diese Woche finden die Bundesligaspiele auch am Dienstag und Mittwoch statt.

Ob die Partien bei Sky oder DAZN übertragen werden, das könnt Ihr jetzt nachlesen.

Bundesliga heute: Überträgt Sky oder DAZN die Spiele am Dienstag und Mittwoch live?

Grundsätzlich wird die Bundesliga sowohl beim Pay-TV-Sender Sky als auch beim Sport-Streamingdienst DAZN übertragen. Beide Parteien teilen sich nämlich die Übertragungsrechte an der höchsten deutschen Spielklasse.

Diese Aufteilung sieht vor, dass alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga bei DAZN laufen und alle Partien am Samstag exklusiv nur bei Sky zu sehen sind. Wie verhält es sich jetzt aber mit den Begegnungen, die aus der Norm fallen und unter der Woche stattfinden?

Diese sog. Englischen Wochen werden ebenfalls beim Bezahlsender Sky übertragen. Bei DAZN könnt Ihr kein Bundesligaspiel unter der Woche sehen.

Sky zeigt die Bundesliga mit dem Fußball-Bundesliga-Paket. Dafür müssen Neukunden 20 Euro pro Monat bezahlen. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis allerdings auf 35,50 Euro monatlich.

Falls Ihr die Bundesliga lieber per LIVE-STREAM sehen möchtet, dann könnt Ihr entweder auf Sky Go oder WOW-Livesport zurückgreifen. Wenn Ihr schon ein Abo bei Sky habt, dann könnt Ihr Euch direkt bei Sky Go anmelden und dort die LIVE-STREAMS eures Pakets sehen.

WOW-Livesport ist ein Streaming-Abo bei Sky, das es Euch ermöglicht, die Bundesliga, Premier League, Formel 1 u.v.m. per LIVE-STREAM sehen zu können. Kostenmäßig müsst Ihr dabei mit 24,99 Euro pro Monat rechnen.

Die Bundesliga bei DAZN im LIVE-STREAM sehen

Bei DAZN könnt Ihr übrigens neben der Bundesliga auch die Champions League, LaLiga, Ligue 1, Serie A, NBA, NFL, Motorsport und vieles mehr erleben. Bezahlen müsst Ihr für ein DAZN-Abo 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 39,99 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Monatsabo.

Dafür könnt Ihr dann direkt alle Livesportübertragungen dort verfolgen. Alternativ hat DAZN auch günstigere Abos im Angebot, die dann etwas abgeänderte Inhalte haben.

Genauere Infos zu DAZN findet Ihr hier:

Bundesliga heute: Die Spiele am Dienstag und Mittwoch

Hier haben wir noch einmal alle Spiele des heutigen Dienstags (24. Januar 2023) und des Mittwochs (25. Januar 2023) für Euch zusammengefasst.

