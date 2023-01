Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE STREAM, Aufstellung, TICKER – wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live?

Der BVB ist bei Mainz 05 zu Gast. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesligapartie im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (25. Januar 2023) empfängt der FSV Mainz 05 zuhause den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff für das Spiel in der Mewa-Arena in Mainz ist um 18.30 Uhr.

Die Dortmunder wollen am Ende der Saison natürlich auf einem der Champions-League-Plätze stehen. Mit Union Berlin, Frankfurt, Freiburg und Leipzig hat man dabei diese Saison allerdings starke Konkurrenten. Viele Punkte darf die Mannschaft von Edin Terzic dieses Jahr also nicht mehr liegen lassen. Heute will ihnen dabei aber die Mainzer Elf einen Strich durch die Rechnung machen. Ob das klappt, sehen wir ab 18.30 Uhr.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr alle relevanten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Eckdaten zur Partie

Begegnung FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 25. Januar - 18.30 Uhr Spielort Mewa-Arena (Mainz)

Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo läuft das Spiel im TV?

Alle Fans, die auf eine Free-TV-Übertragung der Partie gehofft hatten, müssen wir leider enttäuschen. Die Begegnung zwischen Mainz und dem BVB wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Zuständig für die Übertragung der Englischen Wochen der Bundesliga ist nämlich der Pay-TV-Sender Sky. Nur dort könnt Ihr heute das Spiel live sehen. Genauer gesagt braucht Ihr das Fußball-Bundesliga-Paket bei Sky, damit Ihr die höchste deutsche Spielklasse dort verfolgen könnt.

Das kostet Euch als Neukunde 20 Euro pro Monat im ersten Jahr, danach werden 35,50 Euro monatlich fällig. Dafür könnt Ihr dort dann die 1. und 2. Bundesliga verfolgen, sowie alle Relegationsspiele und den Supercup. Die heutige Partie ist dann nach Abschluss des Abos ab 18.30 Uhr beim Sender Sky-Sport-Bundesliga zu sehen.

Getty Images

Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Partie per LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr sehen, wenn Ihr Euch die Sky Go-App holt. Jeder Sky-Kunde kann sich dann ganz einfach bei Sky Go anmelden.

Danach habt Ihr direkt Zugriff auf die LIVE-STREAM-Inhalte eures Pakets. Wer also das Bundesliga-Paket bereits gebucht hat, kann auf Sky Go dann den LIVE-STREAM zum Spiel sehen.

Alternativ könnt Ihr auch mit WOW-Livesport zusehen. Hierbei handelt es sich um ein Streaming-Abo, das Ihr bei Sky abschließen könnt. Das kostet Euch im ersten Vertragsjahr dann 24,99 Euro und dafür könnt Ihr die Bundesliga, Premier League, NHL und viele weitere Sportübertragungen live im STREAM sehen.

Anmelden könnt Ihr Euch bei WOW-Livesport jetzt mit diesem Link.

Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr wollt das komplette Spiel über up to date bleiben was Tore, Auswechslungen und alle anderen spielentscheidenden Szenen angeht, könnt aber nicht live vor dem Bildschirm sitzen?

Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von GOAL genau richtig. Dieser ist völlig kostenlos und informiert Euch sofort, wenn etwas Wichtiges auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

imago images

Mainz vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Startformationen der Bundesligisten

Beiden Teams veröffentlichen eine Stunde vor Anpfiff ihre Aufstellungen. Dann werden sie von uns hier direkt bekanntgegeben.