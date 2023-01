Heute steigt das Spiel SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt. Wo läuft die Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM? GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

In diesen Tagen gehen die Begegnungen des 17. Spieltags in der Bundesliga über die Bühne. Hierbei kommt es am Mittwoch zum Kräftemessen SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt. Die Partie im Europa-Park Stadion beginnt um 20.30 Uhr.

Der SC Freiburg bezwang im jüngsten Heimspiel gegen Union Berlin. Damit gelang den Breisgauern der vierte Sieg binnen fünf Meisterschaftspartien. Allerdings schlitterte die Elf von Christian Streich am Samstag in ein Auswärtsdebakel gegen Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt gewann hingegen gegen Schalke 04 zum dritten Mal binnen vier Liga-Auftritten. Hierbei ließ das Team von Oliver Glasner ausschließlich bei Mainz 05 Punkte liegen.

Am Mittwoch findet in der Bundesliga die Partie SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt statt. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute live sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Informationen zu den Übertragungen im TV, im LIVE STREAM sowie im TICKER und zu den Aufstellungen.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE STREAM: Alle Infos zur Übertragung – Die Eckdaten

Spiel: SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt Datum: Mittwoch, 25. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Europa-Park Stadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen

Ihr könnt die Bundesliga-Partien fast ausschließlich über Pay-TV-Anbieter sehen. Denn: Sky und DAZN halten die alleinigen Rechte für die überwiegende Mehrheit der Begegnungen in der höchsten Spielklasse. Doch wer zeigt das Aufeinandertreffen SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live?

So könnt Ihr SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt bei Sky im TV mitverfolgen

Sky zeichnet sich exemplarisch für die Ausstrahlungen von sämtlichen Mittwochspielen. Der Bezahlsender nützt dafür zahlreiche Kanäle. Hierbei müsst Ihr für die Übertragung der Partie SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) schalten. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte: ab 20.15 Uhr

ab 20.15 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar: Hannes Herrmann

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Übertragung des Kräftemessens zwischen den Breisgauern und der SGE das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich stehen Einzelabos für 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Der Bezahlanbieter bietet auf seiner Webseite zahlreiche Einzelheiten.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Am Mittwoch kommt es zu insgesamt fünf Partien des 17. Spieltags in der Bundesliga. Davon finden vier um 20.30 Uhr statt. Denn: Es steigen zusätzlich die Begegnungen Werder Bremen vs. Union Berlin, Augsburg vs. Gladbach und Bayer Leverkusen vs. Bochum. Deshalb könnt Ihr Euch zudem für die Konferenz bei Sky Sport Bundesliga (HD) und bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) entscheiden. Doch nachfolgend fasst GOAL für Euch die Schlüsselinfos zusammen:

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Gezeigte Spiele: Werder Bremen – 1. FC Union Berlin, SC Freiburg – Eintracht Frankfurt, FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach sowie Bayer Leverkusen – VfL Bochum.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute via LIVE STREAM anschauen

Überdies strahlt Sky sein vollständiges Programmangebot online aus. Dadurch lohnt sich ein Abo auch für diejenigen, die keinen Fernseher zur Verfügung haben. Zudem könnt Ihr die Partie SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt mit einem angemessenen Internetanschluss von unterwegs aus sehen. Dafür stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

So könnt Ihr SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Go mitverfolgen

Die Erste davon ist das hauseigene Streaming-Portal, Sky Go. Dort müsst Ihr Euch prinzipiell lediglich einloggen. Jedoch geschieht die Aktivierung im Normalfall nicht direkt nach dem Abschluss. Deshalb müsst Ihr bei einem heutigen Bezug voraussichtlich WOW und Wiederholungen nutzen. Allerdings müsst Ihr Euch bei der zweitgenannten Option etwas gedulden.

So könnt Ihr Euch SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt bei WOW anschauen

Wenn Ihr es mit WOW, dem früheren Sky Ticket, angeht, erfolgt die Freischaltung sofort. Außerdem müsst Ihr keine Bindung eingehen. GOAL schlägt Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro vor. Hiermit könnt Ihr das vollzählige Programm mit zwei Endgeräten im Stream sehen. Das Fußballangebot erstreckt sich ferner etwa auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die englische Premier League. Zudem umfasst es die ATP World Tour, die NHL, die PGA Tour sowie die Formel 1.

Zu SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt via TICKER am Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL das Spiel SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt miterleben. Denn: Wir halten Euch über alle relevanten Geschehnissen zum Spiel zwischen den Breisgauern und der SGE im Bilde. Dazu bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt

Zudem könnt Ihr Euch die Höhepunkte der Partie im Europa-Park Stadion unmittelbar nach dem Abpfiff in der DAZN Highlight Show anschauen. Ferner liefert Euch die Sportschau ab 22.55 Uhr in der ARD die besten Szenen ins Haus. Unabhängig von der Sendung könnt Ihr es mit Streams angehen.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE STREAM: Alle Infos zur Übertragung

Im Pay-TV als Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Im Pay-TV in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.