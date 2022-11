Black Friday heute live: Hier gibt es die besten Sport-Deals

Am Black Friday werden viele Sportartikel sehr ermäßigt angeboten. Wir zeigen Euch einige der besten Deals.

Der Black Friday - das größte Shopping-Ereignis des Jahres - steht vor der Tür. Am 25. November ist es wieder so weit.

Jedes Jahr gibt es am Black-Friday und am darauffolgenden Wochenende eine Vielzahl von Sonderangeboten bei einigen der größten Marken. Bereits im Vorfeld des Black Friday bieten einige der größten und besten Einzelhändler eine Reihe großartiger Sparangebote an, die Ihr jetzt noch vor dem großen Ansturm kaufen könnt.

Wenn Ihr also kräftig sparen wollt und auch ein paar tolle Angebote für Eure Weihnachtsgeschenke ergattern möchten, dann sind die frühen Black-Friday-Angebote perfekt.

Egal, was Ihr sucht, ob Mode oder Schuhe, Nike oder adidas, wir zeigen Euch super Angebote!

Ihr sucht einen neuen stylischen Kapuzenpulli? Einen solchen hat Nike in den Farben grau und schwarz im Angebot. Dieser ist um 38 Prozent reduziert auf 37,20 Euro.

Hier geht's zum Angebot!

Noch ein Angebot von Nike, speziell für die modebewussten Frauen unter Euch. Den Sneaker Zoom Structure 24 gibt es in schwarz mit goldenem Nike-Logo ab 72,70.

Hier geht's zum Angebot!

Ihr achtet beim Sport auch auf die perfekte Unterwäsche. Eine Dreierpack modischer und funktioneller Boxershorts von Adidas gibt es 30 Prozent ermäßigt.

Hier geht's zum Angebot!

Schuhe der Marke Reebok erlebten in den späten 80er-Jahren einen Hype. Auch heute gibt es noch viele Fans der Marke, die jetzt auf der Jagd nach einem Schnäppchen sind. Wir haben eines für Euch: den Royal Glide Ripple Clip Sneaker.

Hier geht's zum Anbebot!

Selbstverständlich gibt es auch bei Puma am Black Friday reihenweise Reduziertes am Black Friday - wie den modischen Unisex St Runner V3 L in mehreren Farben.

Hier geht's zum Angebot!

Bekleidungsartikel des US-amerikanischen Herstellers Under Armour werden immer beliebter. Sichert Euch ein T-Shirt für nur etwas mehr als 16 Euro.

Hier geht's zum Angebot!

Seid Ihr Fitness-Freaks? Dann braucht Ihr die Moderne Multisport GPS-Smartwatch Vantage M2 mit Pulsmessung am Handgelenk, täglich individuellen Trainingsvorschlägen, Schlaf- & Erholungs-Tracking und Musiksteuerung von Polar.

Hier geht's zum Angebot!