Benfica vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die Champions League heute übertragen

RB Leipzig startet in die neue Champions-League-Saison und muss gleich mal auswärts ran. Goal verrät, wo das Spiel gegen Benfica heute live kommt.

hat in der CL-Gruppenphase drei machbare Gegner zugelost bekommen. Am Dienstagabend gastieren die Roten Bullen zum Auftakt bei Lissabon. Anpfiff ist um 21 Uhr im Estadio da Luz.

Benfica spielte in der vergangenen Saison in der gleichen Gruppe wie der . Durch den dritten Platz hinter den Münchnern und schaffte der portugiesische Top-Klub den Sprung in die K.o.-Runde nicht, in diesem Jahr will man diese unbedingt erreichen.

RB Leipzig hat in der einen guten Start erwischt und bislang noch kein Spiel verloren. Am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen den FC Bayern, wodurch man weiter vor dem deutschen Rekordmeister in der Tabelle weilt.

Benfica vs. RB Leipzig in der heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels. Außerdem erfahrt Ihr, welche Mannschaftsaufstellung beide Trainer wählen.

Benfica vs. RB Leipzig heute live: Das Champions-League-Spiel auf einen Blick

Duell Benfica vs. RB Leipzig Datum Dienstag, 17. September 2019 || 21 Uhr Ort Estádio da Luz, Lissabon Zuschauer 65.647 Plätze

Benfica vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Die gute Nachricht folgt sofort: Benfica vs. RB Leipzig wird heute Abend im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Und das Allerbeste daran ist der Preis, zu dem Ihr die vollen 90 Minuten live anschauen könnt. Denn RB in Lissabon läuft für Euch kostenlos.

DAZN zeigt die ganze Begegnung kostenlos im LIVE-STREAM, denn der Streamingdienst hat sich die Rechte an der UEFA Champions League gesichert. Seit 2018 läuft die Königsklasse beim Streamingsender aus dem Münchner Norden.

DAZN zeigt / überträgt Benfica vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Insgesamt laufen 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel. Der Streamingdienst zeigt alle Duelle im LIVE-STREAM, darunter fällt auch das Duell Benfica vs. Leipzig.

Durch den Gratismonat habt Ihr nicht nur die Chance, live in Lissabon mit dabei zu sein, sondern gleichzeitig könnt Ihr auch andere CL-Spiele live und in voller Länge sehen.

Für Benfica vs. RB Leipzig schickt DAZN folgendes Trio ins Rennen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Jonas Hummels

Benfica vs. RB Leipzig heute kostenlos im LIVE-STREAM mit dem DAZN-Gratismonat

Benfica vs. Leipzig wird also kostenfrei bei DAZN gezeigt, doch wie funktioniert das? Ihr müsst Euch bei DAZN als Neukunde registrieren, um die vollen 90 Minuten heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen zu können..

Klingt gut, oder? Aber damit noch nicht genug: Mit Eurem DAZN-Gratismonat erlebt Ihr nicht nur die Champions League live im Stream, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes . Hier findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS zu den Einzelspielen der Königsklasse sowie die Übertragungen der Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Pro Jahr zeigt DAZN über 8.000 Livesport-Übertragungen im LIVE-STREAM. Bock? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann beantworten wir Euch alle offenen Fragen in unseren Übersichtsartikeln. Klickt Euch mal rein:

Benfica vs. RB Leipzig heute live im TV schauen - Geht das?

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zur Hand und hofft, dass Benfica Lissabon vs. RB Leipzig heute live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen, denn das Free-TV zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten am Dienstagabend nicht.

Stattdessen könnt Ihr die Begegnung live im Pay-TV anschauen, denn Sky teilt sich mit dem Ismaninger Streamingdienst DAZN die Rechte an der Königsklasse. Allerdings läuft Benfica vs. Leipzig bei Sky nur in der Konferenz und nicht im Einzelspiel.

Eine sehr coole Option: DAZN zeigt die Partie zwischen den Portugiesen und RB wie oben beschrieben live und exklusiv in voller Länge - und das Ganze könnt Ihr sogar auch auf Eurem TV genießen!

Benfica vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM von DAZN auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN Benfica vs. RB Leipzig nur im LIVE-STREAM und nicht live im TV. Doch auf einem Smart-TV geht das!

Wie genau Ihr Zugriff auf die vollen 90 Minuten erhaltet, habt Ihr im vorherigen Abschnitt erfahren. Nun solltet Ihr noch wissen, dass Ihr die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren müsst. Hier erfahrt Ihr mehr.

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Benfica vs. RB Leipzig heute live im TV bei Sky in der Konferenz sehen

Benfica vs. RB Leipzig wird bei Sky live übertragen, doch die Begegnung kommt dort nicht in voller Länge, da Sky nur ein Einzelspiel pro Tag ganz zeigen darf.

Die Konferenzschaltung findet Ihr auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD . Die Nutzung von Sky ist allerdings kostenpflichtig . Ihr benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender , wenn Ihr Benfica vs. RB Leipzig in der Konferenz bei Sky live im TV sehen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von Sky.

Benfica vs. RB Leipzig: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Kein LIVE-STREAM und auch der Smart-TV geht nicht? Dann könnt Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Benfica und Leipzig nicht live im Stream bzw. gar keine Bilder vom Spiel sehen. Dann müsst Ihr ausweichen und die vollen 90 Minuten via LIVE-TICKER verfolgen.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Benfica vs. RB Leipzig bringt Euch die ganze Begegnung nahe.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten am Ball und verpasst keine relevante Szene bei Benfica vs. RB Leipzig. Die App könnt Ihr ebenfalls in den Stores herunterladen.

Benfica vs. RB Leipzig heute live: Die Aufstellungen

Benfica vs. RB Leipzig, wer steht in den Startformationen? Goal liefert gegen 20 Uhr an dieser Stelle die Info, wie die Mannschaftsaufstellungen aussehen.

Benfica vs. RB Leipzig: Die Übertragung der Champions League im Überblick