Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League

Leverkusen steht mit dem Rücken zur Wand und braucht unbedingt Punkte, um in Europa zu überwintern. Goal erklärt, wo das Spiel gegen Atletico läuft.

Die Gruppenphase der verlief bisher alles andere als nach Plan für . Im Duell heute Abend (Mittwoch) gegen sollen die ersten Punkte her. Anpfiff ist um 21 Uhr in der BayArena.

Nach drei Spieltagen steht Leverkusen noch mit null Punkten da, lediglich hat von allen 32 Teams des Wettbewerbs eine schlechtere Bilanz. Das Hinspiel gegen Madrid wird ebenfalls nicht als Mutmacher dienen. Gegen ein schwaches Atletico setzte es eine 0:1-Pleite.

Shootingstar Kai Havertz sprach indes über seine Zukunft und bezog auch Stellung zu einem Wechsel zum . "Wenn du in Deutschland ein Star sein willst, kannst du mit Bayern nichts falsch machen", so der 20-Jährige im Interview mit der Marca.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Leverkusen gegen Atletico in TV und LIVE-STREAM. Außerdem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Die Partie der Champions League im Überblick

Duell Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid Datum Mi., 6. November 2019 | 21 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Zuschauer 29.412 Plätze

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Wird das Spiel der Champions League heute Abend im TV gezeigt?

In der diesjährigen Champions-League-Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und das Streaming-Portal DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Da passiert es schon mal, dass man den Durchblick verliert. Wo läuft also Leverkusen gegen Atletico heute Abend live?

Im Fernsehen wird das Spiel leider nicht vollständig zu sehen sein, nachdem es Sky nicht im Programm hat. Lediglich Ausschnitte aus Leverkusen werden in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD laufen.

Die Begegnung läuft hingegen exklusiv auf DAZN. Wie Ihr die kompletten 90 Minuten des Duells via LIVE-STREAM abrufen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Die Champions League heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Auf der Streaming-Plattform DAZN könnt Ihr heute live und in voller Länge Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid schauen. Das Spiel wird live aus der BayArena übertragen.

Bereits 15 Minuten vor Anpfiff um 20.45 Uhr starten die Vorberichte mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch, die Euch während des kompletten Abends begleiten.

Solltet Ihr noch kein Abonnement bei DAZN abgeschlossen haben, könnt Ihr das Spiel heute Abend sogar völlig kostenlos streamen. DAZN gibt es nämlich 30 Tage lang gratis zum Testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig oder 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Infos zu Abo-Preisen findet Ihr hier!

Sobald das Konto eingerichtet wurde, könnt Ihr über die DAZN-App auf sämtlichen Endgeräten die LIVE-STREAMS abspielen, egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Laptop, PC oder MacBook. Wer Fußball lieber am Fernseher schaut, kann sich die App auch für den Smart-TV holen oder verbindet seine Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher.

Mit dem DAZN-Abo stehen Euch dann nicht nur Live-Spiele der Champions League zur Verfügung, auch die , , , Freitags- und Montagsspiele der oder auch die NFL und NBA werden dort gestreamt. Hier bekommt Ihr einen Überblick über das komplette DAZN-Programm.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Hier seht Ihr die Highlights des Spiels

Heute Abend um 21 Uhr laufen gleich mehrere Spiele live auf DAZN. Atalanta gegen , gegen oder PSG gegen Brügge laufen allesamt simultan mit Leverkusen gegen Atletico.

Wer sich heute Abend also für eins der anderen Spiele in der Live-Übertragung entscheidet, kann bereits kurz nach Abpfiff die Highlights aus Leverkusen schauen. Auf DAZN wird nämlich ein Highlight-Clip hochgeladen, bei dem die wichtigsten Szenen der Begegnung zusammengeschnitten wurden.

Wem die Highlights nicht reichen, kann auf DAZN sogar auf das komplette Re-Live zugreifen. Voraussetzung ist jedoch auch hierfür das DAZN-Abo. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Anmeldung.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Auch Goal berichtet live aus Leverkusen und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zu Bayer gegen Atletico. In Höchstgeschwindigkeit bekommt Ihr hier das Spielgeschehen geschildert.

Ihr verpasst somit keine Szene von Joao Felix, Kevin Volland, Kai Havertz und Co. und bekommt außerdem interessante Zahlen und Statistiken an die Hand. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Die Aufstellungen

Wem schenken die Trainer Peter Bosz (Leverkusen) und Diego Simeone (Atletico) heute Abend das Vertrauen? Die Antwort darauf findet Ihr hier, sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid: Die Übertragungen im Überblick

Bayer Leverkusen gegen Atletico heute Abend ... ... im TV ... ... in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... auf DAZN ... im Highlight-Clip ... ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid in der Champions League: Die Gruppe D