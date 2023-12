Arminia Bielefeld trifft am Mittwoch in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wir befinden uns am 20. Spieltag in der 3. Liga 2023/24. Dabei bekommt es Arminia Bielefeld am Mittwoch (20. Dezember) mit Dynamo Dresden zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens erfolgt um 19 Uhr.

Zudem dient die SchücoArena als Schauplatz der Begegnung zwischen dem DSC und der SGD. Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden holten bisher 25 und 40 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Arminia Bielefeld – Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 20. Spieltag Datum Mittwoch, 20. Dezember 2023 Uhrzeit 19 Uhr Ort SchücoArena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden im TV und Livestream: Wo läuft die 3. Liga heute?

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Arminia Bielefeld-News

Arminia Bielefeld war im November sieglos geblieben. Hierbei erlebte die Elf von Michél Kniat ein 1:2 in Essen und Unentschieden gegen Sandhausen sowie in Lübeck.

Anschließend begann der Dezember mit zwei 2:2 gegen Erzgebirge Aue und in Halle.

Am Sonntag feierte die Arminia in der SchücoArena ein 2:0 gegen 1860 München.

Die Aufstellung von Arminia Bielefeld

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Dynamo Dresden-News

Dynamo Dresden hatte von Mitte Oktober bis Anfang November vier Liga-Dreier eingefädelt.

Nach einem 5:1 bei Viktoria Köln war der Vormonat mit zwei 0:1 in Saarbrücken sowie gegen Jahn Regensburg geendet.

Dann hatte der Dezember für die Mannschaft von Markus Anfang mit einem 0:1 in Verl und einem 2:1 gegen Unterhaching begonnen.

Am Sonntag gewann die SGD beim MSV Duisburg mit 4:2.

Die Aufstellung von Dynamo Dresden:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 14 Siege Arminia Bielefeld 8 Siege Dynamo Dresden 4 Unentschieden 2 Letztes Duell Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld 3:1 (3. Liga, 5. August 2023)

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden live anschauen: Nützliche Links