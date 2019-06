Argentinien vs. Kolumbien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der Copa America

Argentinien startet gegen Kolumbien in die Copa America 2019. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die argentinische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel bei der Copa America 2019 gegen Kolumbien. Das Duell findet in der Nacht von Samstag (15. Juni) auf Sonntag (16. Juni) um 00:00 Uhr deutscher Zeit in Salvador ( ) statt.

Es ist ein echter Kracher zum Auftakt der Copa America - vs. . Beide Top-Teams sind heiß auf das Turnier im Gastgeberland Brasilien und den Titel der 45. Ausgabe der Copa America. Während Argentinien die Copa bereits 14-Mal gewinnen konnte, triumphierte Kolumbien erst einmal bei Südamerikas größtem Wettbewerb.

Die Copa America 2019 findet vom 14. Juni bis zum 07. Juli 2019 statt. Titelverteidiger ist Chile. Argentinien und Kolumbien wurden in eine Gruppe mit Paraguay und Gastnation Katar gelost.

Argentinien vs. Kolumbien - Wer gewinnt das erste Highlight der Copa America 2019? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Möglichkeit, die Highlights bei DAZN zu sehen.

Argentinien vs. Kolumbien: Die Partie der Copa America im Überblick

Duell Argentinien vs. Kolumbien Datum Sonntag, 16. Juni 2019 || 00.00 Uhr Ort Arena Fonte Nova, Salvador (Brasilien) Zuschauer 50.000 Plätze

Argentinien vs. Kolumbien heute live im TV verfolgen - geht das?

Es ist der erste echte Kracher bei der Copa America 2019 - Argentinien vs. Kolumbien. Wenn sich die Superstars Lionel Messi, James Rodriguez und Co. die Klinke in die Hand geben, lockt das zahlreiche Fußballfans vor die Bildschirme. Doch wird das Top-Spiel überhaupt live im deutschen TV übertragen?

Die Antwort lautet: Nein. Wir müssen Euch leider enttäuschen. Bislang hat sich kein deutscher TV-Sender dazu bereiterklärt, Argentinien vs. Kolumbien im deutschen Fernsehen zu übertragen. Weder Pay-TV-Sender Sky noch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF oder andere bekannte deutsche Sportkanäle besitzen die Übertragungsrechte an der Copa America.

Noch bei der letzten Copa America zeigten Sat.1 und Kabel eins ausgewählte Spiele des Turniers live im TV. Beide Sender sicherten erst kurz vor Beginn des Wettbewerbs die Übertragungsrechte.

Zusammenfassung: Das spannende Duell zwischen Argentinien und Kolumbien wird nicht live im TV übertragen. Doch aufgepasst: Die LIVE-STREAMS zur Copa America bei DAZN sind Eure Rettung. Alle Infos dazu folgen im nächsten Abschnitt.

Argentinien vs. Kolumbien heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wie bereits im obigen Abschnitt angesprochen, ist Eure Rettung der LIVE-STREAM von DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Copa America 2019 live im Stream - so auch Argentinien vs. Kolumbien.

DAZN zeigt / überträgt Argentinien vs. Kolumbien heute im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung der Copa America geht. Beste Nachrichten für Euch: DAZN zeigt / überträgt auch das Top-Spiel zwischen Argentinien und Kolumbien in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells.

Egal, ob am Tag oder in der Nacht: Bei DAZN wird durchgehend gearbeitet und gesendet - Spitzenfußball pur. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist DAZN am Start und beginnt pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um Mitternacht, mit der Übertragung von Argentinien vs. Kolumbien. Dann versorgt Euch der Streamingdienst zunächst mit den relevantesten Informationen sowie den Mannschaftsaufstellungen beider Teams, ehe es live ins Spiels geht. An den Mikrofonen werden Euch Kommentator Marcel Seufert und DAZN-Experte Ralph Gunesch durch die Nacht begleiten.

Argentinien vs. Kolumbien im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Um den LIVE-STREAM zu Argentinien vs. Kolumbien nutzen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Ist diese Voraussetzung bereits erfüllt, könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Begegnung der Copa America direkt starten. Seid Ihr noch kein DAZN-Kunde, haben wir die perfekte Nachricht für Euch: Nicht-Kunden können Argentinien vs. Kolumbien sogar komplett kostenlos verfolgen.

Wie das geht? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die Copa America vier Wochen lang gratis. Mit Eurem Gratismonat könnt Ihr allerdings nicht nur Argentinien vs. Kolumbien kostenlos testen. Nein, bei DAZN bekommt Ihr die komplette Programmvielfalt und zahlreiche LIVE-STREAMS.

Ob Live-Fußball der Männer aus aller Welt oder die spannende Frauenfußball-WM: Bei DAZN ist das Angebot an Live-Sport riesig. Die Champions League und Europa League, Top-Ligen wie die Serie A und LaLiga, dazu zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- oder Motorsport-Events: DAZN macht's möglich und bietet Euch vielfältige LIVE-STREAMS Eurer Lieblingssportart. Und das alles für 9,99 Euro pro Monat. Das DAZN-Abo könnt ihr natürlich jederzeit monatlich kündigen.

Auf welchen Geräten Ihr das Angebot von DAZN genießt, bleibt Euch überlassen. Entweder Ihr schaut auf Eurem Computer oder Laptop unter www.dazn.de vorbei oder Ihr ladet Euch die DAZN-App auf Euer Handy, Tablet oder Euren Smart-TV. Holt Euch die kostenlose DAZN-App jetzt im Store Eurer Wahl:

Argentinien vs. Kolumbien im LIVE-TICKER verfolgen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag seid Ihr unterwegs und wollt nicht die ganze Zeit auf den LIVE-STREAM starren, aber dennoch keine wichtige Szene der Partie Argentinien vs. Kolumbien verpassen? Dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zum Auftakt von Lionel Messi, James Rodriguez und Co. in die Copa America 2019 wärmstens ans Herz.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keinen Treffer, keine Chance und erst recht keine Entscheidung der Copa America. Gewohnt detailliert tickern wir Euch alle relevanten Spielszenen der 90 Minuten auf Euren Bildschirm. Somit bleibt Ihr auch mitten in der Nacht immer bestens informiert.

Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Klickt Euch mal rein!

Argentinien vs. Kolumbien: So seht Ihr die Highlights und das Re-Live auf Abruf

Ihr könnt den LIVE-STREAM bei DAZN zum Top-Spiel der Copa America leider nicht sehen? Kein Problem. Denn DAZN ist auch in puncto Highlights Eure erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst lädt Euch die Zusammenfassung von Argentinien vs. Kolumbien bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff auf die Plattform.

Mit den Highlights von DAZN könnt Ihr jede Chance und jeden Treffer zwischen Argentinien und Kolumbien noch einmal genießen. Egal, ob Ihr gerade von der Party nach Hause kommt oder am Sonntagmorgen am Frühstückstisch sitzt: Die Highlights bei DAZN sind ab Zeitpunkt des Uploads jederzeit verfügbar.

Und das Beste: Neben den Highlights habt Ihr bei DAZN auch die Möglichkeit, die kompletten 90 Minuten zwischen Argentinien und Kolumbien auf Abruf im Re-Live anzuschauen. Heißt: Wenn Ihr am Samstagabend unterwegs seid oder um 0 Uhr schon schlaft, könnt Ihr Euch das Spiel einfach am Sonntagmorgen ganz gemütlich reinziehen.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kolumbien? Die Übertragung der Copa America im Überblick