Andy Ruiz gegen Anthony Joshua heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird Boxen übertragen

Andy Ruiz und Anthony Joshua stehen sich im Rückkampf gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie der Kampf live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Ring frei für den Kampf des Jahres 2019. Andy Ruiz und Anthony Joshua treffen im Re-Match aufeinander. Im ersten Kampf vom vergangenen Juni triumphierte der Mexikaner für die meisten überraschend über AJ. Der Rückkampf steigt am Samstag, den 7. Dezember, um 21.30 Uhr in . Dabei geht es um die Weltmeistertitel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO.

Goal liefert Euch die wichtigsten Infos zum Kampf zwischen Andy Ruiz und Anthony Joshua und erklärt, wo er im LIVE-STREAM übertragen wird und wie es um eine TV-Übertragung steht.

Datum und Uhrzeit: Die Daten zum Kampf Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua

Kampf Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua Datum und Uhrzeit Samstag, 7. Dezember 2019 | 21.30 Uhr Ort Barclays-Center, New York (USA) LIVE-STREAM LIVE und EXKLUSIV auf DAZN

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua heute live im TV sehen - geht das?

Alle Box-Fans, die sich den Kampf zwischen Ruiz und Joshua heute live im TV anschauen wollen, müssen jetzt eine schlechte Nachricht verkraften. Der Kampf wird hierzulande nicht im TV zu sehen sein. Der Grund ist ein einfacher: Keiner der etablierten Fernsehsender ist im Besitz der Übertragungsrechte für das Mega-Event in Saudi-Arabien.

Wer den Showdown zwischen dem "The Destroyer" und "AJ" sehen will, kann das natürlich trotzdem tun. Ein LIVE-STREAM ist hier die Lösung - und DAZN macht's möglich.

Der Streamingdienst überträgt den Kampf heute live und in voller Länge. Wie Ihr dabei seid, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird DAZN heute live auf Sendung sein, wenn DER Kampf des Jahres ausgetragen wird, indem sich Andy Ruiz und Anthony Joshua erneut einen Schlagabtausch liefern. Der Streamingdienst hat nämlich auch Boxen in seinem LIVE-STREAM-Portfolio.

Die Übertragung des Kampfs beginnt am Samstagabend um 21.30 Uhr. Als Kommentator ist für Euch Uli Hebel im Einsatz. Doch der versierte Box-Kommentator ist bei solch einem großen Event nicht allein da, sondern bekommt tatkräftige und vor allem namhafte Unterstützung an seiner Seite. Als Experten sind Andreas Selak und Ex-Klitschko-Manager Bernd Bönte bei DAZN für Euch mit dabei.

Ihr seid immer noch nicht überzeugt? DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, Ihr könnt also erst einmal alles ausprobieren. Den Probemonat könnt Ihr mit wenigen Klicks freischalten und seid dann auch gleich live zum Kampf mit dabei.

Im klassischen TV ist das Gipfeltreffen der Box-Champions zwar nicht zu sehen, allerdings ist auch der Streamingdienst bequem auf dem Fernsehen anschaubar, da DAZN auch Apps für diverse Smart-TV-Geräte bereitstellt. Wer einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, kann über die entsprechenden kostenlos herunterladbaren Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM in HD-Qualität genießen.

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua - was ist DAZN, der Streamingdienst, der Boxen überträgt?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das jährlich bis zu 8.000 Sportereignisse im LIVE-STREAM anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

DAZN bietet Sport-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Kämpfe im LIVE-STREAM.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Neben Boxen hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter anderem Fußball-Live-Spiele der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Duelle der NBA und die Spiele der NHL und der MBL können problemlos gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos (wer mehr über den Probemonat von DAZN erfahren will, findet alles in einem separaten Artikel auf unserer Seite), die Folgemonate kosten jeweils 11,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - auch via PayPal .

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua - der Vorbericht zum Kampf: AJ musste sich "neu erfinden"

Ein halbes Jahr nach dem Schock von New York hat sich Anthony Joshua neu erfunden, um sich gegen Andy Ruiz Jr. seine WM-Titel zurückzuholen. Dafür hat der Modellathlet aus Großbritannien auch Wladimir Klitschko um Rat gefragt.

Anthony Joshua lässt die Fäuste fliegen, rechter Haken, linke Gerade, der Sparringspartner wankt. Er stemmt riesige Gewichte, der Schweiß fließt, Trainer Robert McCracken schaut immer ganz genau hin. In der britischen Botschaft von Riad arbeitet Joshua am letzten Schliff, ein Scheitern bei der Revanche gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz Jr. kann und darf sich der 30-Jährige nicht erlauben. Joshua fühlt sich bereit.

"Es ist Zeit für Rock'n'Roll", sagte Joshua vor dem Rückkampf gegen Ruiz (Samstag, gegen 21.45 Uhr MEZ live im STREAM bei DAZN), der Brite will zurück auf den Schwergewichts-Thron und seinem Rivalen wieder die Gürtel der Weltverbände WBA, IBF und WBO abnehmen. Und er weiß nur zu gut, dass der Ausgang des Kampfes in Saudi-Arabien maßgeblich darüber entscheidet, wie er einmal in Erinnerung bleiben wird.

Seit dem Schock von New York, als Joshua sensationell nach sieben Runden gegen den Mann mit der Wampe erstmals in seiner Profikarriere als Verlierer dastand, hat er aber nicht nur körperlich an sich gearbeitet. Der Olympiasieger von 2012 sieht ja ohnehin so aus, als hätte ihn Michelangelo höchst persönlich aus Marmor gemeißelt. Nein, das Mentale stand im Fokus.

"Ausgeknockt zu werden, war gut", sagte Joshua: "Die Angst zu verlieren, treibt mich an." Die Niederlage vom Sommer im Madison Square Garden helfe ihm dabei, jetzt das nächste Level zu erklimmen: "Ich musste mich neu erfinden." Und dabei half ihm auch sein alter Gegner Wladimir Klitschko, den er 2017 im Wembley-Stadion spektakulär besiegte, mit einigen Ratschlägen. "Er hat eine Menge Dinge zu mir gesagt", sagte Joshua: "Wlad war seiner zeit definitiv voraus." Unter anderem sei der Ukrainer "disziplinierter" gewesen als er selber, sagte Joshua.

Unterschätzen werde er Ruiz, der zum ersten Schwergewichts-Champion mit mexikanischen Wurzeln wurde und sich zuletzt unter anderem eine Luxus-Villa und einen Rolls-Royce gönnte ("Ich habe das Leben genossen"), diesmal auf keinen Fall. "Ich werde schlauer sein", sagte Joshua, dessen Kampfbörse über 60 Millionen Dollar (rund 54 Millionen Euro) betragen soll und damit etwa sechsmal höher ausfällt als die des amtierenden Weltmeisters: "Ich werde gewinnen."

Und Joshua deutete vage an, dass er in der Vergangenheit harte Zeiten durchgemacht habe. Nach dem Kampf, sollte er ihn denn gewinnen, werde er seine "Geschichte erzählen, was ich durchgemacht habe, welche Hindernisse ich überqueren" musste. Joshua fühlt sich jetzt bereit, auch wenn der ganze Druck auf ihm lastet. "Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Beim letzten Mal hat nicht viel gefehlt", sagte er. Noch einmal zu scheitern, kann sich Joshua nicht erlauben.

Quelle: SID

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua: Die Bilanzen und der Steckbrief der Box-Stars

Vor dem Rückkampf könnt Ihr Euch hier einen Überblick über die Steckbriefe der beiden Kontrahenten machen. Alles zu Größe, Reichweite, Kampfbilanz, K.o.-Quote, Spitz-, beziehungsweise Kampfname findet Ihr hier.

Andy Ruiz Jr. im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 34 Profikämpfen 33 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage Wie viele K.O.s? 22 (Quote: 64,71 Prozent) Größe 1,88 m Reichweite 188 cm Kampfname The Destroyer Alter 30 Nationalität Stil Linksauslage

Die letzten drei Kämpfe von Andy Ruiz Jr.

1. Juni 2019 | SIEG gegen Anthony Joshua, TKO

gegen Anthony Joshua, TKO 20. April 2019 | SIEG gegen Alexander Dimitrenko, geteilte Entscheidung

gegen Alexander Dimitrenko, geteilte Entscheidung 7. Juli 2018 | SIEG gegen Kevin Johnson, einstimmige Entscheidung

Anthony Joshua im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 23 Profikämpfen 22 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage Wie viele K.O.s? 21 (Quote: 91,3 Prozent) Größe 1,98 m Reichweite 208 cm Kampfname AJ Alter 30 Nationalität Großbritannien Stil Linksauslage

Die letzten drei Kämpfe von Anthony Joshua