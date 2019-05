Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Der Boxkampf live und exklusiv auf DAZN

In New York kommt es im Madison Square Garden zum Showdown im Schwergewicht. Anthony Joshua boxt gegen Andy Ruiz - und mit DAZN seid Ihr live dabei!

Nach der Dopingsperre gegen Jarrell "Big Baby" Miller ist mit dem Mexikaner Andy "The Destroyer" Ruiz Jr. ein neuer Herausforderer gefunden worden, der am 1. Juni im Madison Square Garden (New York) gegen den amtierenden Schwergewichtskönig Anthony Joshua antreten wird.

Im Big Apple geht es dabei gleich um die vier Weltmeister-Gürtel der Verbände IBF-, WBA-, WBO- und IBO-Gürtel. DAZN überträgt den Kampf live und exklusiv in , Österreich und der .

Nach Dopingsperre gegen "Big Baby" Miller – Anthony Joshua trifft auf Andy Ruiz Jr.

Ruiz (32-1 21 KOs) kann Anfang Juni der erste mexikanische Schwergewichtsweltmeister werden, wenn er im weltberühmten Boxmekka, dem Madison Square Garden, auf Anthony Joshua trifft. Der 29-Jährige hat sich diesen Kampf verdient, nachdem er kürzlich seinen 21. KO-Sieg über Alexander Dimitrenko feierte. Für Ruiz ist der Kampf seine zweite Titelchance, nachdem er 2016 umstritten gegen Joseph Parker verloren hat.

In der Nacht vom 31.Mai auf den 01.Juni: Anthony Joshua vs Andy Ruiz live auf DAZN. #DAZNfightclub pic.twitter.com/HlsZ44wLQS — DAZN DE (@DAZN_DE) 6. Mai 2019

"Ich bin wirklich begeistert von diesem Kampf", sagt Ruiz. "Das ist meine Chance Geschichte zu schreiben. Ich will einer dieser Großen wie Chavez, Tyson, Holyfield, Lennox Lewis sein. Ich möchte zu dieser Kategorie gehören."

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: US-Debüt von "AJ" im Boxmekka – Madison Square Garden

Joshua (22-0 21 KOs), der mit diesem Kampf sein Debüt in den USA geben wird, verteidigt bereits zum zweiten Mal seine IBF-, WBA-, WBO- und IBO-Gürtel.

"Ruiz ist eine andere Art von Herausforderung, aber eine, die ich annehme“, sagt Joshua. Der letzte Kampf von Joshua endete mit einem Sieg über den russischen Ex-Weltmeister Alexander Povetkin im September 2018.

Nicht nur Joshua vs. Ruiz: DAZN überträgt die komplette Kampfnacht live und exklusiv

In der Fightweek wird DAZN ebenfalls die Pressekonferenz und das berühmte Weigh-In sowie in der Kampfnacht auch die anderen Kämpfe übertragen. Mit Katie Taylor gegen Delfine Persoon sticht dabei ein Kampf besonders hervor. Taylor kann bei einem Sieg alle Titel im Leichtgewicht vereinen.

Alexander von der Gröben wird die komplette Main Card kommentieren und Christina Hammer wird als Expertin begleiten. Uli Hebel und Andreas Selak werden den Hauptkampf zwischen Joshua und Ruiz kommentieren.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die Dokuserie "40 DAYS" kehrt zum Kampf zurück

Nach dem Erfolg von "40 DAYS" rund um den Kampf von Canelo Alvarez gegen Daniel Jacobs, wird DAZN die Dokuserie mit einem neuen Produktionspartner zurückbringen.

Der preisgekrönte Plattenkünstler Meek Mill und Roc Nation werden die Serie mit Fokus auf den Vorbereitungen des Boxkampfes zwischen Joshua und Ruiz produzieren. Von dem Resultat können sich DAZN-Fans dann rechtzeitig vor dem Kampf überzeugen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die wichtigsten Fakten nochmals im Überblick

Nach Dopingsperre gegen Miller – Joshua kämpft gegen Ruiz Jr.

US-Debüt von Anthony Joshua am 01. Juni 2019 live aus dem Madison Square Garden – New York

DAZN überträgt den Schwergewichtshammer in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und exklusiv

Was ist DAZN? Der Streamingsender, der Joshua vs. Ruiz Jr. überträgt?

DAZN ist der Livesport-Broadcaster, der es Fans erlaubt, Sport so zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

Das Angebot beinhaltet über 100 Einzelspiele der UEFA Champions League, die komplette UEFA Europa League sowie Live-Berichterstattung europäischer Top-Fußball-Ligen wie LaLiga, Serie A und Ligue1, sowie Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.

DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 € monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, , , Kanada, den USA, und verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, auf allen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen.

In Deutschland und Österreich gibt es zusätzlich die beiden Kanäle DAZN Bar HD 1 und DAZN Bar HD 2, die Live-Spiele der UEFA und der UEFA zeigen. Diese sind ausschließlich für Gastronomiebetriebe verfügbar.