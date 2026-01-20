In der Champions League stehen die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es Tottenham Hotspur am Dienstag (20. Januar) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in London ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient das Tottenham Hotspur Stadium als Schauplatz der Begegnung zwischen den Spurs und dem BVB. Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen beide bei elf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Amazon Prime oder DAZN für den BVB heute? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund wird live bei Prime Video übertragen. Die Berichterstattung startet um 20.00 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff in London. Moderiert wird die Sendung von Jonas Friedrich, während Hannes Herrmann gemeinsam mit Benedikt Höwedes den Kommentar übernimmt. In der Expertenrunde kommen unter anderem Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning zu Wort.

Um die Champions-League-Partie bei Prime Video sehen zu können, ist ein aktives Abo erforderlich. Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase könnt Ihr zwischen einem Jahresabo für 89,90 Euro oder einem Monatsabo für 8,99 Euro wählen. Studierende sowie junge Erwachsene im Alter von 18 bis 22 Jahren erhalten zunächst sechs Monate kostenlosen Zugang, danach liegt der Preis bei 44,90 Euro pro Jahr beziehungsweise 4,99 Euro monatlich.

Spiel Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Dienstag, 20. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium (London)

Tottenham Hotspur feierte am 9. Dezember mit einem 3:0 gegen Slavia Prag den zweiten Sieg binnen drei Spieltagen. Nach einem 4:0 gegen den FC Kopenhagen unterlagen die Spurs zuerst bei PSG mit 3:5.

Borussia Dortmund kam am 10. Dezember nicht über ein 2:2 gegen Bodo/Glimt hinaus. In den vier Spieltagen im Oktober und November verzeichnete der BVB drei Siege und ein 1:4 bei einem anderen Premier-League-Vertreter, Manchester City.

