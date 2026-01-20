Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Amazon Prime oder DAZN für den BVB heute? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur im Live Stream und live im TV?

Tottenham Hotspur trifft am Dienstag in der Champions League auf den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des siebten und vorletzten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es Tottenham Hotspur am Dienstag (20. Januar) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in London ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient das Tottenham Hotspur Stadium als Schauplatz der Begegnung zwischen den Spurs und dem BVB. Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen beide bei elf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund wird live bei Prime Video übertragen. Die Berichterstattung startet um 20.00 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff in London. Moderiert wird die Sendung von Jonas Friedrich, während Hannes Herrmann gemeinsam mit Benedikt Höwedes den Kommentar übernimmt. In der Expertenrunde kommen unter anderem Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning zu Wort.

Um die Champions-League-Partie bei Prime Video sehen zu können, ist ein aktives Abo erforderlich. Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase könnt Ihr zwischen einem Jahresabo für 89,90 Euro oder einem Monatsabo für 8,99 Euro wählen. Studierende sowie junge Erwachsene im Alter von 18 bis 22 Jahren erhalten zunächst sechs Monate kostenlosen Zugang, danach liegt der Preis bei 44,90 Euro pro Jahr beziehungsweise 4,99 Euro monatlich.

SpielTottenham Hotspur – Borussia Dortmund
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 7. Spieltag
DatumDienstag, 20. Januar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtTottenham Hotspur Stadium (London)

Anstoßzeit Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur: Aufstellungen

Tottenham vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

1
G. Vicario
23
P. Porro
17
C. Romero
4
K. Danso
24
D. Spence
28
W. Odobert
39
R. Kolo Muani
14
A. Gray
7
X. Simons
15
L. Bergvall
19
D. Solanke
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
23
E. Can
27
K. Adeyemi
10
J. Brandt
8
F. Nmecha
26
J. Ryerson
2
Y. Couto
7
J. Bellingham
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Frank

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur feierte am 9. Dezember mit einem 3:0 gegen Slavia Prag den zweiten Sieg binnen drei Spieltagen. Nach einem 4:0 gegen den FC Kopenhagen unterlagen die Spurs zuerst bei PSG mit 3:5.

News über den BVB

Borussia Dortmund kam am 10. Dezember nicht über ein 2:2 gegen Bodo/Glimt hinaus. In den vier Spieltagen im Oktober und November verzeichnete der BVB drei Siege und ein 1:4 bei einem anderen Premier-League-Vertreter, Manchester City.

Form

TOT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

TOT

Letzte 5 Spiele

BVB

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur: Die Tabellen

Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

