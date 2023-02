Cristiano Ronaldo: Ernährungsberater von Al-Nassr schwärmt von CR7-Disziplin

Cristiano Ronaldo hat bereits jetzt schon die Spieler von Al Nassr beeinflusst. Das bestätigt auch der Ernährungsberater des Klubs.

WAS IST PASSIERT? Jose Blesa, der Ernährungsberater von Al-Nassr, hat in einem Gespräch mit Ideal betont, welch enormen Einfluss Cristiano Ronaldo bereits auf die Mannschaft genommen hat. In dem Zusammenhang sagte er, dass die Spieler seit der Ankunft von CR7 nicht nur intensiver trainieren, sondern auch viel genauer auf ihre Ernährung achten.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist der beste Fußballer der Geschichte - oder einer der beiden besten. Wie alle anderen war auch ich unsicher, wie es sein würde, mit ihm zu arbeiten und ob sich im Verein viel verändern würde, aber ich habe bislang keinen professionelleren Fußballer getroffen als ihn", sagte Blesa und führte weiter aus: "Jedes Gespräch mit ihm ist ein Lernprozess. Wir haben uns getroffen und über seine Ernährung gesprochen, darüber, dass er weiß, wie wichtig diese und Ruhe für die Leistung sind. Er trägt zwei Ruhepulsmesser: den Ring und das Armband. Er ist der Erste, der zum Training kommt, und der Letzte, der den Platz verlässt. Es ist wunderbar, mit ihm zu arbeiten."

Des Weiteren erwähnte Blesa den großen Einfluss Ronaldos auf die Mannschaft. "Cristiano hilft mir sehr, denn wir können ihm nichts mehr beibringen, aber er ist ein Vorbild für die Leute um sich herum. Die anderen Spieler tun, was er tut, denn alles, was er tut, ist wunderbar, um die Leistung zu verbessern. Seit er hier ist, haben alle Spieler intensiver trainiert und eine strengere Diät eingehalten", erklärte er. Die Spieler hätten laut ihm "weniger Fett, mehr Muskeln und machen alle Übungen, die sie machen können".

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bisher kommt Ronaldo im Al-Nassr-Trikot in vier Spielen auf fünf Tore und zwei Assists. Vier Treffer erzielte er davon beim Spiel gegen Al-Wehda, welches man mit 4:0 gewann. Der Vertrag des Portugiesen läuft bis 2025.