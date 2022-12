AC Mailand: Olivier Giroud wohl kurz vor Vertragsverlängerung

Olivier Giroud hat eine starke WM hinter sich. Als Lohn winkt ihm nun wohl ein neuer Vertrag bei der AC Mailand.

WAS IST PASSIERT? Olivier Giroud steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung bei der AC Mailand. Laut Transferexperte Fabrizio Romano werde die Unterschrift in den kommenden Wochen erfolgen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Giroud war 2021 vom FC Chelsea nach Italien gewechselt, der aktuelle Vertrag des 36-Jährigen bei den Rossoneri läuft am Saisonende aus. Bei der WM in Katar sorgte der Angreifer mit vier Toren und einem überragenden Zusammenspiel mit Kylian Mbappé für Furore, durch seine Treffer beim Turnier schob sich Giroud an Thierry Henry vorbei und ist derzeit mit 53 Toren Rekordtorschütze Frankreichs.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch bei Milan spielt Giroud eine gute Saison, in 19 Spielen kommt er auf neun Tore und fünf Vorlagen. Vor allem in der Champions League glänzte er mit sechs Torbeteiligungen in sechs Einsätzen.

DIE TRANSFERHISTORIE: Giroud schoss den HSC Montpellier 2012 mit 21 Toren zur überraschenden Meisterschaft in Frankreich, anschließend wechselte er für zwölf Millionen Euro zum FC Arsenal. Bei den Gunners erlebte er statistisch die beste Zeit seiner Karriere, in 253 Spielen steuerte er 105 Tore bei und gewann dreimal den FA Cup.

2018 wechselte er für 17 Millionen Euro zu Chelsea, wo er seine größten Erfolge feierte. Mit den Blues gewann Giroud 2019 die Europa League und 2021 die Champions League, wenngleich seine Torquote nicht mehr an jene aus seiner Arsenal-Zeit heranreichte.