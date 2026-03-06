3. Liga heute live im TV: Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München bei Viktoria Köln im Fernsehen und Live Stream?

Den Auftakt des 28. Spieltags der 3. Liga bildet am Freitag, den 6. März, die Partie zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München. Anstoß im Kölner Sportpark Höhenberg ist um 19 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Live Stream überträgt.

Um die Partie zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München live zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges MagentaSport-Abonnement erforderlich. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 18.30 Uhr mit Moderator Thomas Wagner, während Philip Konrad als Kommentator und Fabian Klos als Experte im Einsatz sind.

Anstoßzeit Viktoria Köln 1904 gegen TSV 1860 München

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Viktoria Koeln 1904 vs 1860 Munich Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Wilhelm Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Viktoria Köln

Am Dienstag musste Viktoria Köln eine 0:2‑Niederlage gegen den VfL Osnabrück hinnehmen und bleibt damit im Mittelfeld der 3. Liga. Zuvor war man vier Partien in Serie ungeschlagen geblieben.

News über den TSV 1860 München

Unter der Woche sicherte sich der TSV 1860 München einen 2:1‑Erfolg gegen Erzgebirge Aue und feierte damit den vierten Sieg in Serie. Damit bleiben die Löwen weiterhin eine feste Größe im Kampf um den Aufstieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: Die Tabellen

