1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Am heutigen Samstagnachmittag (14. Mai 2022) ist der BVB II zu Gast beim TSV 1860 München. Die Drittligapartie wird um 13:30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Magdeburg steht bereits als direkter Aufsteiger der 3. Liga fest. Um die verbleibenden Plätze kämpfen u.a. Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern. 1860 befindet sich aktuell mit 58 Punkten auf Tabellenplatz vier. Die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund steht mit 49 Punkten auf Platz neun. Wer heute Nachmittag die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 13:30 Uhr.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 14. Mai - 13:30 Uhr Spielort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Hauptverantwortlich für das Zeigen der 3. Liga ist nämlich der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dort werden alle Spiele der 3. Liga live übertragen. Allerdings ist das Zusehen dort, wie der Begriff Pay-TV schon verrät, nicht umsonst.

Um Zugriff auf das Programm von MagentaSport zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet Euch im Monatsabo 16,95 Euro, oder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommen alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Tarife. So zahlt man nur 9,95 Euro für das Monatsabo und 4,95 Euro pro Monat, wenn man sich für das Jahresabo entscheidet.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr übrigens nicht nur die 3. Liga, sondern auch die deutsche Eishockey- und Basketball-Bundesliga bei MagentaSport verfolgen.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich könnt Ihr die Partie auch per LIVE-STREAM sehen. Auch hierfür müsst Ihr aber wieder auf MagentaSport zurückgreifen. Wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr Euch mit euren Zugangsdaten einfach auf der Website von MagentaSport anmelden und schon das Spiel dort per STREAM sehen. Neben einem Abonnement braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zum STREAM kommen könnt, stellt die Kooperation von MagentaSport und der Fußball-Plattform OneFootball dar. Hier könnt Ihr Euch nämlich Spiele der 3. Liga im sogenannten pay-per-view-Verfahren ansehen.

Das bedeutet, über die Plattform OneFootball sucht Ihr Euch ein Spiel aus, bezahlt dann einmalig 2,99 Euro und könnt schon die vollen 90 Minuten im STREAM bei MagentaSport sehen. Nach Abpfiff erlischt euer Zugangsrecht aber wieder und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen.

Dieses System eignet sich also perfekt für alle, die gerne die Spiele ihres Lieblingsvereins sehen möchten, aber kein langfristiges Abo abschließen wollen. Den Link mit noch mehr Infos findet Ihr hier.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Salger, Morgalla, Steinhart - Moll, Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) II: Drljaca - Maloney, Papadopoulos, Finnsson - Viet, Pfanne, Hober, Bueno Lopez - Bornemann - Njinmah, Pohlmann.