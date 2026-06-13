WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Verletzung, nicht im Kader oder Rücktritt?

Neymar wurde in den vergangenen Jahren häufig von Verletzungen ausgebremst. Die körperlichen Probleme sind auch der Hauptgrund dafür, dass der Edeltechniker das bis dato letzte seiner 128 Länderspiele im Oktober 2023, also vor fast drei Jahren, absolviert hat. Seinerzeit zog er sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) einen Kreuzbandriss zu.

Um sich seinen Traum von einer erneuten und damit seiner vierten WM-Teilnahme noch zu erfüllen, kehrte Neymar im Januar 2025 zu seinem Jugendklub FC Santos nach Brasilien zurück. Auch dort waren Verletzungen sein ständiger Wegbegleiter und lange verzichtete Ancelotti weiterhin auf den teuersten Spieler aller Zeiten.

Doch letztlich schaffte es Neymar doch noch. Hochemotional nahm er im Mai die Nachricht auf, dass Ancelotti ihn in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für die WM aufgenommen hat. Dabei ist klar: Neymar ist nicht als Stammspieler dabei, vielmehr soll er mit seiner weiterhin herausragenden Qualität womöglich als Joker das eine oder andere Spiel noch in die richtige Richtung lenken.

Ancelotti betonte übrigens früh, dass Neymar trotz der anhaltenden Wadenprobleme, die einen Einsatz gegen Marokko noch verhindern, sicher Teil des brasilianischen WM-Kaders bleiben wird. So stehen die Zeichen also gut, dass wir Neymar bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada noch auf dem Rasen bestaunen dürfen.