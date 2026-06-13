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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Verletzung, nicht im Kader oder Rücktritt?

Weltmeisterschaft
Brasilien - Marokko
Brasilien
Marokko
Neymar

Brasilien startet in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Marokko in die WM 2026, doch Neymar ist nicht dabei. Warum spielt der brasilianische Superstar nicht?

Rekordweltmeister Brasilien steigt ins Turnier ein: In ihrem Auftaktspiel bei der WM 2026 treffen die Südamerikaner in der Nacht von Samstag (13. Juni) auf Sonntag (14. Juni) um 0 Uhr deutscher Zeit auf Marokko.


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Wer darauf gehofft hatte, bei dem Spiel in New York/New Jersey (USA) Superstar Neymar bestaunen zu können, wird allerdings enttäuscht. Denn Brasiliens Superstar spielt gegen Marokko nicht. Ob eine Verletzung dahinter steckt, es Neymar nicht in den WM-Kader geschafft hat oder der 34-Jährige mittlerweile aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, erfahrt Ihr jetzt.

  • WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Verletzung, nicht im Kader oder Rücktritt?

    Um schnell die Antwort zu liefern: Neymar steht zwar im Kader von Brasilien für die WM 2026, allerdings kann er gegen Marokko wegen einer Verletzung noch nicht spielen.

    Der Offensivspieler laboriert seit Ende Mai an einer Wadenverletzung. Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti ging zunächst noch davon aus, dass Neymar zum WM-Start wieder fit sein würde. Diese Hoffnung erfüllte sich zwar nicht, allerdings könnte der ehemalige Barcelona- und PSG-Star schon im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti nächstes Wochenende wieder einsatzbereit sein.

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  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Der Superstar bangte lange um die WM

    Neymar wurde in den vergangenen Jahren häufig von Verletzungen ausgebremst. Die körperlichen Probleme sind auch der Hauptgrund dafür, dass der Edeltechniker das bis dato letzte seiner 128 Länderspiele im Oktober 2023, also vor fast drei Jahren, absolviert hat. Seinerzeit zog er sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) einen Kreuzbandriss zu.

    Um sich seinen Traum von einer erneuten und damit seiner vierten WM-Teilnahme noch zu erfüllen, kehrte Neymar im Januar 2025 zu seinem Jugendklub FC Santos nach Brasilien zurück. Auch dort waren Verletzungen sein ständiger Wegbegleiter und lange verzichtete Ancelotti weiterhin auf den teuersten Spieler aller Zeiten.

    Doch letztlich schaffte es Neymar doch noch. Hochemotional nahm er im Mai die Nachricht auf, dass Ancelotti ihn in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für die WM aufgenommen hat. Dabei ist klar: Neymar ist nicht als Stammspieler dabei, vielmehr soll er mit seiner weiterhin herausragenden Qualität womöglich als Joker das eine oder andere Spiel noch in die richtige Richtung lenken.

    Ancelotti betonte übrigens früh, dass Neymar trotz der anhaltenden Wadenprobleme, die einen Einsatz gegen Marokko noch verhindern, sicher Teil des brasilianischen WM-Kaders bleiben wird. So stehen die Zeichen also gut, dass wir Neymar bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada noch auf dem Rasen bestaunen dürfen.

  • WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Übertragung des Spiels gegen Marokko im Free TV und Live Stream

    Auch ohne Neymar ist Brasilien gegen Marokko natürlich einer der Leckerbissen der WM-Gruppenphase. Und Ihr könnt das Spiel live im Free-TV sehen.

    Das ZDF überträgt die Partie frei empfangbar im TV und via sportstudio.de oder ZDF-Mediathek kostenlos im Livestream. Kommentatorin ist Claudia Neumann.

    Zudem läuft Marokko gegen Brasilien natürlich auch live bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender hat alle 104 Spiele der WM 2026 live im Programm, das Duell der Marokkaner mit den Brasilianern wird bei MagentaTV von Marco Hagemann kommentiert. Um bei MagentaTV zuschauen zu können, braucht Ihr ein Abo, das Ihr beispielsweise für elf Euro pro Monat buchen könnt.

    Marokko vs. Brasilien live im Free TV und Stream: Die Übertragung in der Übersicht


    Anstoß (deutsche Zeit)

    Nacht von Samstag (13. Juni) auf Sonntag (14. Juni), 0 Uhr

    Übertragung live im Free-TV / kostenlos im Live Stream

    ZDF / sportstudio.de / ZDF-Mediathek

    Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo

    MagentaTV

    Kommentatorin ZDF

    Claudia Neumann

    Kommentator MagentaTV

    Marco Hagemann


    Marokko vs. Brasilien heute live: Die Aufstellungen

    • Aufstellung Brasilien: Alisson - Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimaraes - Raphinha, Paqueta, Vinicius - Igor Thiago
    • Aufstellung Marokko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-VENAFP

    WM 2026: Warum spielt Neymar bei Brasilien nicht? Der Kader der Selecao


    TOR

    Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

    ABWEHR

    Gabriel (FC Arsenal), Bremer (Juventus Turin), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Roger Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Alex Sandro (Flamengo)

    MITTELFELD

    Fabinho (Al-Ittihad), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Ederson (Atalanta Bergamo), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo)

    ANGRIFF

    Neymar (FC Santos), Matheus Cunha (Manchester United), Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Rayan (AFC Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Igor Thiago (FC Brentford), Endrick (Olympique Lyon)


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