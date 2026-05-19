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Brasilien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Brasilien

Hier gibt es alles, was Ihr über den Kader Brasiliens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst.

Brasilien gilt weiterhin als Fußballmacht und zählt zu den Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2026.

Legenden wie Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho und Rivaldo trugen das gelbe Trikot, und die Selecao gewann bisher fünf Mal den Titel – mehr als jede andere Nation.

In den vergangenen Jahren war die Mannschaft jedoch nicht in Bestform, vor allem bei der Weltmeisterschaft, da ihre Leistungen bei den letzten Turnieren enttäuschend waren. Sie schieden 2006 im Viertelfinale und 2010 im Achtelfinale aus, doch die Ausgabe von 2014 brachte die größte Demütigung. Im eigenen Land verlor die Selecao im Halbfinale im Maracana gegen Deutschland 1:7. Die Deutschen holten anschließend den Titel, indem sie im Finale Argentinien besiegten.

2018 gehörte Brasilien mit einem starken Kader zu den Favoriten, enttäuschte jedoch erneut, nachdem es im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden war. Die Weltmeisterschaft 2022 verlief ähnlich, als Kroatien Brasilien in einem dramatischen Elfmeterschießen erneut im Viertelfinale ausschaltete.

Auch in der CONMEBOL-Qualifikation für 2026 überzeugte die Selecao nicht. Nun soll Seriensieger Carlo Ancelotti das Team führen. Mit jungen Talenten aus Europa will Brasilien in Gruppe C gegen Marokko, Haiti und Schottland stark auftreten und die K.o.-Runde erreichen.

GOAL zeigt die Spieler, die Ancelotti für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Torhüter

    Die Torhütersituation bei Brasilien war schon immer interessant. Während Alisson von Liverpool der Favorit für den Platz zwischen den Pfosten ist, hat die Selecao auch die Option auf den ehemaligen Torhüter von Manchester City, Ederson, der über viel Erfahrung und zahlreiche Titelgewinne aus seiner Zeit unter Pep Guardiola in der Premier League verfügt. Weverton steht als dritte Wahl bereit.

    SpielerVerein 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahce
    WevertonGrêmio
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Verteidiger

    Die brasilianische Abwehr vereint erfahrene Spieler und junge Talente. Marquinhos übernimmt bei der kommenden Weltmeisterschaft eine Schlüsselrolle in der Abwehr der Selecao, während Alex Sandro, früher bei Juventus, weiterhin eine zuverlässige Option als linker Außenverteidiger ist.

    Arsenal-Star Gabriel Magalhaes geht nach einer starken Saison bei Arsenal in die WM und dürfte an der Seite von Marquinhos im Zentrum der Viererkette spielen. Juventus-Spieler Bremer bietet unterdessen eine Alternative im Zentrum der Abwehr.

    SpielerVerein
    MarquinhosPSG
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Douglas SantosZenit
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Mittelfeldspieler

    Bruno Guimaraes von Newcastle United hat sich als einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League etabliert und ist nach wie vor ein Schlüsselspieler in der Nationalmannschaft. Er wird voraussichtlich an der Seite von Routinier Casemiro in der Startelf stehen.

    Lucas Paqueta zählte bei der Weltmeisterschaft 2022 zu den besten Brasilianern und gehört ebenfalls zum 26-Mann-Kader. Der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Fabinho komplettiert als Ersatzoption das Aufgebot.

    SpielerVerein
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetaFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Angreifer

    Gerade im Angriff ist Brasilien außergewöhnlich stark und hat viele Optionen.

    Vor der Bekanntgabe des Kaders drehte sich die Debatte um Neymar und die Frage, ob der Stürmer von Santos fit genug ist. Ancelotti entschied, dass dies der Fall ist, und nominierte den ehemaligen Stürmer von Barcelona und PSG vor Spielern wie Joao Pedro und Antony. 

    Vinicius Junior hat unter Ancelotti bei Real Madrid mehrere Titel gewonnen und dürfte auf der linken Angriffsseite in der Startelf stehen, während Gabriel Martinelli als Alternative bereitsteht. Vinicius' Real-Kollege Rodrygo fällt verletzt aus, während Raphinha unter Hansi Flick iin Barcelonan Topform ist und in Nordamerika eine wichtige Rolle übernehmen will.

    Matheus Cunha oder Igor Thiago werden wahrscheinlich die Sturmspitze der Selecao bilden, während Talent Endrick nach seinem Leihwechsel zu Olympique Lyon ein Spieler ist, den man im Auge behalten sollte.

    Die Premier-League-Stürmer Richarlison und Estevao fallen beide aus, wobei letzterer seit April an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

    SpielerVerein
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Brasiliens Starspieler

    Brasilien hat einige große Namen im Kader für die Weltmeisterschaft 2026 – Spieler, die entscheidend sein könnten, wenn das Team den Titel holen will.

    PSG-Innenverteidiger Marquinhos bleibt der Eckpfeiler der Abwehr und zeigte Spitzenleistungen, als PSG erneut den Ligue-1-Titel holte. Gabriel hingegen war bei Arsenal in der Abwehr stets zur Stelle und stellt bei Standardsituationen auch im Angriff eine Torgefahr dar.

    Angreifer wie Vinicius Junior und Raphinha sollen im Angriff mehr Verantwortung übernehmen, während Neymar vermutlich als Einwechselspieler eine wichtige Rolle einnehmen wird.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Voraussichtliche Startaufstellung Brasiliens für die Weltmeisterschaft 2026

    Im Tor der brasilianischen Nationalmannschaft dürfte Alisson seinen Platz in der Startelf als Stammtorhüter von Ancelottis Mannschaft bei der Weltmeisterschaft behalten. Ederson wird voraussichtlich weiterhin als Ersatztorhüter fungieren.

    In der Abwehr setzt Ancelotti meist auf eine Viererkette und wird dieses System auch bei der Selecao anwenden. Marquinhos und Gabriel bilden das bevorzugte Innenverteidiger-Duo, Wesley könnte den verletzten Vanderson als Rechtsverteidiger ersetzen. Alex Sandro von Flamengo soll auf der linken Seite spielen.

    Im Mittelfeld sollen Bruno Guimaraes und Casemiro vor der Viererkette verteidigen, das Tempo kontrollieren und für Stabilität sorgen. Vinicius Jr., Matheus Cunha und Raphinha bilden die offensive Dreierreihe.

    Voraussichtliche Startelf Brasiliens (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr.; Cunha.

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