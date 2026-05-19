Brasilien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Brasilien gilt weiterhin als Fußballmacht und zählt zu den Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2026.

Legenden wie Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho und Rivaldo trugen das gelbe Trikot, und die Selecao gewann bisher fünf Mal den Titel – mehr als jede andere Nation.

In den vergangenen Jahren war die Mannschaft jedoch nicht in Bestform, vor allem bei der Weltmeisterschaft, da ihre Leistungen bei den letzten Turnieren enttäuschend waren. Sie schieden 2006 im Viertelfinale und 2010 im Achtelfinale aus, doch die Ausgabe von 2014 brachte die größte Demütigung. Im eigenen Land verlor die Selecao im Halbfinale im Maracana gegen Deutschland 1:7. Die Deutschen holten anschließend den Titel, indem sie im Finale Argentinien besiegten.

2018 gehörte Brasilien mit einem starken Kader zu den Favoriten, enttäuschte jedoch erneut, nachdem es im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden war. Die Weltmeisterschaft 2022 verlief ähnlich, als Kroatien Brasilien in einem dramatischen Elfmeterschießen erneut im Viertelfinale ausschaltete.

Auch in der CONMEBOL-Qualifikation für 2026 überzeugte die Selecao nicht. Nun soll Seriensieger Carlo Ancelotti das Team führen. Mit jungen Talenten aus Europa will Brasilien in Gruppe C gegen Marokko, Haiti und Schottland stark auftreten und die K.o.-Runde erreichen.

GOAL zeigt die Spieler, die Ancelotti für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat.