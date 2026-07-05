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Oliver Maywurm

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Norwegen bei der WM 2026?

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Brasilien - Norwegen
Brasilien
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Das Achtelfinale der WM 2026 ist in vollem Gange, heute trifft Brasilien um Vinicius auf Norwegen um Haaland. Wer überträgt die Partie am Sonntagabend im Live Stream und live im TV?

Erling Haaland oder Vinicius Junior? Welcher Superstar bleibt der WM 2026 auch nach dem Achtelfinale erhalten? Am Sonntag (22 Uhr deutsche Zeit) erfahren wir es, wenn Norwegen und Brasilien in der Runde der letzten 16 aufeinandertreffen.


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Für alle, die sich das Spektakel heute Abend nicht entgehen lassen wollen, wichtig: Brasilien vs. Norwegen wird nicht live im Free-TV übertragen, weder bei ARD noch bei ZDF. Doch Ihr könnt Euch das Achtelfinale natürlich trotzdem live anschauen - wo und wie, das erfahrt Ihr jetzt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Norwegen bei der WM 2026?

MagentaTV ist die einzig richtige Anlaufstelle, wenn Ihr das Superstar-Duell zwischen Vinicius und Haaland am Sonntag (5. Juli) live sehen wollt. Der Pay-TV-Sender überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und hat 44 Partien exklusiv im Programm, darunter auch drei Achtelfinals. Unter anderem die Partie Brasilien vs. Norwegen hat sich MagentaTV als Exklusivspiel ausgewählt, deshalb könnt Ihr das Match auch nur dort live verfolgen. Wie oben bereits erwähnt: Wer auf eine Übertragung des Topspiels bei ARD oder ZDF gehofft hat, wird heute leider enttäuscht.

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Brasilien crest
Brasilien
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Um die WM bei MagentaTV live sehen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Für das Paket MagentaTV Flex zahlt Ihr elf Euro pro Monat und könnt monatlich wieder kündigen.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Norwegen bei der WM 2026? Alle Informationen zur Übertragung

Die Vorberichterstattung zu Brasilien vs. Norwegen live auf MagentaTV beginnt heute Abend um 21 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff. Moderator Johannes B. Kerner führt gemeinsam mit dem Experten-Duo Jürgen Klopp und Tabea Kemme durch die Sendung.


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Kommentator des Spiels, das in New York/New Jersey (USA) stattfindet, ist Marco Hagemann.

Brasilien vs. Norwegen heute live bei MagentaTV sehen: Die Übertragung in der Übersicht

  • Spiel: Brasilien vs. Norwegen
  • Datum: Sonntag, 5. Juli (22 Uhr deutsche Zeit)
  • Übertragung im Free-TV: /
  • Übertragung im Pay-TV: MagentaTV
  • Übertragungsbeginn: 21 Uhr
  • Moderator: Johannes B. Kerner
  • Experten: Jürgen Klopp, Tabea Kemme
  • Kommentator: Marco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Norwegen bei der WM 2026? Übertragung ab dem Viertelfinale

Für drei Achtelfinals der WM 2026 (neben Brasilien vs. Norwegen auch Mexiko vs. England und Frankreich vs. Paraguay) benötigt Ihr also ein Abo bei MagentaTV, um sie live sehen zu können. Das Abonnement lohnt sich aber auch im Viertelfinale noch, denn da werden zwei der vier Partien ausschließlich bei MagentaTV live übertragen.

Während beide Halbfinals und das Finale jeweils zusätzlich auch live im Free-TV bei ARD respektive ZDF zu sehen sein werden, ist das Spiel um Platz 3 das letzte Exklusivspiel von MagentaTV bei dieser Weltmeisterschaft.


Runde

Exklusivspiele bei MagentaTV

Achtelfinale

3

Viertelfinale

2

Halbfinale

-

Spiel um Platz 3

1

Finale

-


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