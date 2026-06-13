Der WM 2026 nimmt Fahrt auf: Am dritten Turniertag trifft Brasilien im MetLife Stadium in East Rutherford auf Marokko – ein Gruppenspiel der Gruppe C, das weit mehr Gewicht trägt als ein gewöhnliches Auftaktduell.

Carlo Ancelotti steht vor seinem ersten Pflichtspiel als Brasilien-Trainer, und der Druck ist spürbar. Torhüter Alisson Becker hat öffentlich betont, wie sehr der Italiener die Selecao nach einer turbulenten Phase neu ausgerichtet hat – doch Worte zählen wenig, wenn der Anpfiff ertönt.

Raphinha und Vinicius Junior gelten als die Schlüsselfiguren im Angriff. Beide haben unmissverständlich klargemacht, dass sie Brasilien zum sechsten WM-Titel führen wollen – dem ersten seit 2002.

Marokko reist mit breiter Brust an. Die Atlas Lions haben alle acht WM-Qualifikationsspiele gewonnen und stehen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz sieben. Mit Achraf Hakimi und Sofyan Amrabat verfügt Mohamed Ouahbis Mannschaft über Qualität in allen Mannschaftsteilen.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete im März 2023 mit einem 2:1-Sieg für Marokko – ein Ergebnis, das die Brasilianer nicht vergessen haben dürften. Die Atlas Lions haben seither ihre Stärke weiter unter Beweis gestellt und zuletzt den Afrika-Cup gewonnen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Das Spiel zwischen Brasilien und Marokko beginnt in der Nacht auf den 14.06.2026 um 0 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Brasilien vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und Marokko wird in Deutschland sowohl im ZDF als auch bei MagentaTV übertragen.

Letzterer Anbieter besitzt neben einem hochrangigen Experten-Team, unter anderem mit Jürgen Klopp und Thomas Müller, die Übertragungsrechte an allen 104 WM-Spiele und zeigt sogar 44 exklusiv. Den Kommentar übernimmt Marco Hagemann.

Im Zweiten sind Experte Benjamin Hugel, Moderatorin Paddy Kälin und Kommentator Dani Kern im Einsatz.





Anstoßzeit Brasilien gegen Marokko

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C New York/New Jersey Stadium

Brasilien vs. Marokko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Brasilien kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Turnier. Zuletzt gewann die Selecao gegen Ägypten mit 2:1, davor folgte ein deutliches 6:2 gegen Panama. Einziger Makel in der jüngsten Serie war eine 1:2-Niederlage gegen Frankreich im März. Insgesamt erzielte Brasilien in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte sieben.

Marokko präsentiert sich ähnlich stark: Drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage in den letzten fünf Begegnungen. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Norwegen, zuvor hatte man Madagaskar mit 4:0 und Burundi mit 5:0 abgefertigt. In den fünf Spielen erzielte Marokko 13 Tore und ließ lediglich zwei zu – ein Hinweis auf die defensive Stabilität unter Ouahbi.





Bilanz direkte Duelle

BRA Letztes Spiel MAR 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Marokko 2 - 1 Brasilien 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige bekannte Aufeinandertreffen aus den jüngsten Duellen fand im März 2023 statt: In einem Freundschaftsspiel in Tanger gewann Marokko mit 2:1 gegen Brasilien. Sofiane Boufal und Abdelhamid Sabiri trafen für die Gastgeber, Casemiro erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Selecao.





Brasilien vs. Marokko: Die Tabellen

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