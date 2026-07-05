Sonntagabend, WM-Achtelfinale, Brasilien gegen Norwegen, Vinicius Junior vs. Erling Haaland - jeder Fußball-Fan will dieses Spiel natürlich sehen. Allerdings wird Brasilien gegen Norwegen bei der WM 2026 heute nicht live im Free-TV übertragen. Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie frei empfangbar im Fernsehen oder Stream.









Dieser Artikel liefert Euch die Antwort auf die Frage, warum das Duell zwischen Brasilien und Norwegen am Sonntag (5. Juli, 22 Uhr deutsche Zeit) nicht live im Free-TV zu sehen ist, und auf welchem Sender Ihr die Partie sehr wohl live sehen könnt.

Läuft Brasilien vs. Norwegen heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV?

Die Aufteilung der deutschen Übertragungsrechte an der WM 2026 sind der Grund dafür, warum Ihr Brasilien gegen Norwegen heute nicht live im Free-TV sehen könnt. Die Telekom hatte sich die deutschen Übertragungsrechte gesichert und darf daher alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV live übertragen.

ARD und ZDF haben als Sublizenznehmer die Rechte an der Übertragung von insgesamt 60 Partien der WM 2026 gekauft. Diese 60 Partien laufen live im Free-TV, im Umkehrschluss gilt das für die übrigen 44 Spiele allerdings nicht. Diese sind eben exklusiv bei MagentaTV im Pay-TV zu sehen.

Für das Achtelfinale wurde dabei vorab geklärt: Drei der acht Spiele darf ausschließlich MagentaTV übertragen, zeigt diese also exklusiv. Und der Pay-TV-Sender hat sich in der Runde der letzten 16 unter anderem für die Begegnung zwischen Erling Haalands Norwegern und Vinicius Juniors Brasilianern entschieden. Genau wie die zwei weiteren Achtelfinals Frankreich vs. Paraguay und Mexiko vs. England ist Brasilien vs. Norwegen daher nur bei MagentaTV und nicht live im Free-TV zu sehen. Weder bei ARD noch bei ZDF läuft am Sonntagabend die WM.

Läuft Brasilien vs. Norwegen heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV? Alle Infos zur Übertragung

Ihr müsst Euch also ein Abo bei MagentaTV zulegen, um Brasilien vs. Norwegen heute live sehen zu können. Im Tarif MagentaTV Flex, wo Ihr monatlich wieder kündigen könnt, kostet Euch das elf Euro pro Monat. Übrigens: MagentaTV lohnt sich auch im Viertelfinale, wenn zwei der vier Partien in der Runde der letzten Acht ausschließlich bei MagentaTV live geschaut werden können. Zudem ist noch das Spiel um Platz 3 ein Exklusivspiel des Pay-TV-Senders.









Die Vorberichte für Brasilien vs. Norwegen beginnen bei MagentaTV am Sonntag (5. Juli) um 21 Uhr. Eine Stunde lang stimmen Euch Moderator Johannes B. Kerner sowie das Experten-Duo aus Jürgen Klopp und Tabea Kemme auf die Partie ein. Sobald der Ball in New York/New Jersey ab 22 Uhr rollt, ist dann Marco Hagemann der Kommentator bei MagentaTV.

Brasilien vs. Norwegen nicht live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im TV und Live Stream?





Übertragungsbeginn Sonntag, 5. Juli, 21 Uhr Spielbeginn Sonntag, 5. Juli, 22 Uhr Sender MagentaTV Moderator Johannes B. Kerner Experten Jürgen Klopp, Tabea Kemme Kommentator Marco Hagemann

Läuft Brasilien vs. Norwegen heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV? Die Bilanz

Erst viermal sind Brasilien und Norwegen bisher aufeinandergetroffen. Die Bilanz spricht überraschenderweise für die Skandinavier - und überhaupt: Rekordweltmeister Brasilien konnte bisher noch nie gegen Norwegen gewinnen.

Das einzige bisherige Pflichtspiel zwischen den beiden Nationen gab es bei der WM 1998, der vor dem aktuellen Turnier letzten WM-Teilnahme Norwegens. Es handelte sich um das dritte Gruppenspiel, der spätere Vize-Weltmeister aus Brasilien war bereits für die K.o-Phase qualifiziert, ging aber dennoch weitestgehend mit seiner Stammelf in die Partie.

Die Norweger hatten zuvor zwei Unentschieden geholt und weil sich Marokko im Parallelspiel gegen Schottland auf der Siegerstraße befand, war klar, dass Kjetil Rekdal und Co. unbedingt einen Sieg brauchten, um weiterzukommen. In der 78. Minute dann aber der Schock: Bebeto brachte Brasilien in Führung. Würde Norwegen jetzt noch einmal zurückkommen können?

Ja, konnten sie. Tore Andre Flo glich nur wenig später aus (83.) und dann gab es kurz vor Schluss einen Elfmeter für die Norweger. Mittelfeldspieler Rekdal, seinerzeit in Diensten von Hertha BSC, übernahm Verantwortung und traf in der 88. Minute zum 2:1-Endstand. Norwegen schaffte damit als Gruppenzweiter den umjubelten Einzug ins Achtelfinale, wo man Italien schließlich knapp mit 0:1 unterlag.

Die weiteren bisherigen Duelle zwischen Brasilien und Norwegen waren allesamt Testspiele. Beim ersten davon, im Juli 1988, gab es ein 1:1. Das zweite gewannen die Norweger im Mai 1997 gegen den damals amtierenden Weltmeister aus Südamerika überraschend mit 4:2.

Und zum bisher letzten Aufeinandertreffen kam es dann im August 2006, also vor knapp 20 Jahren. Morten Gamst Pedersen brachte Norwegen in dem Testspiel in Führung, für die Brasilianer traf Daniel Carvalho wenig später zum 1:1-Ausgleich und auch Endstand.

Norwegen vs. Brasilien: Alle bisherigen Duelle



