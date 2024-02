Ein früherer Bundesliga-Spieler trifft auf einen früheren NBA-Profi. In einer Spielhalle kommt es zum Eklat.

Nemanja Bjelica, 2022 noch Champion mit den Golden State Warriors, wurde Medienberichten zufolge in einer Spielhalle in einem Einkaufszentrum von einem früheren Bundesligaspieler bedroht. Es kam zu einer Verhaftung in Belgrad.

Wie unter anderem Sport Klub berichtet, wurde Bjelica in einem Einkaufszentrum vom früheren Profifußballer Nikola Petkovic bedroht und mit einer Schere attackiert. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.