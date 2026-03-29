Weil er Autogramme schrieb: Polizei stoppt Superstar von Real Madrid

Was als ganz normale Begegnung zwischen einem Superstar und seinen Fans begann, zog schnell die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei auf sich. Während der Verteidiger mit der Menschenmenge beschäftigt war, tauchte hinter seinem Auto ein Polizeifahrzeug auf. Der Anblick der Beamten führte zu einer sofortigen Veränderung der Stimmung, als der Spieler versuchte, den Madridistas entgegenzukommen. Die Begegnung wurde von Kameras in der Nähe festgehalten, die den Moment zeigen, in dem die ausgelassene Stimmung plötzlich ernst wurde.