Trent Alexander-Arnold erlebte einen unerwarteten, angespannten Moment, nachdem er das Trainingsgelände von Real Madrid in Valdebebas verlassen hatte. Der Außenverteidiger fuhr gerade vom Gelände weg, als er beschloss, anzuhalten, um mit einer Gruppe von Fans zu sprechen, die am Straßenrand warteten; Videos im Internet zeigten jedoch, dass er schließlich von der Polizei angehalten wurde.
Weil er Autogramme schrieb: Polizei stoppt Superstar von Real Madrid
Polizei stoppt TAA beim Autogramme schreiben
Was als ganz normale Begegnung zwischen einem Superstar und seinen Fans begann, zog schnell die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei auf sich. Während der Verteidiger mit der Menschenmenge beschäftigt war, tauchte hinter seinem Auto ein Polizeifahrzeug auf. Der Anblick der Beamten führte zu einer sofortigen Veränderung der Stimmung, als der Spieler versuchte, den Madridistas entgegenzukommen. Die Begegnung wurde von Kameras in der Nähe festgehalten, die den Moment zeigen, in dem die ausgelassene Stimmung plötzlich ernst wurde.
Fans verursachen Staus am Straßenrand
Der Vorfall soll darauf zurückzuführen sein, dass Alexander-Arnold an einer bestimmten Stelle angehalten hatte. Indem er sein Fahrzeug mitten auf der Straße anhielt, um den Bitten um Fotos und Autogramme nachzukommen, verursachte der Spieler unbeabsichtigt eine Verkehrsgefährdung. Der Stau, der durch die versammelten Fans und das stehende Auto entstanden war, veranlasste die Beamten, einzugreifen und den Bereich zu räumen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
Polizei verwarnt Trent Alexander-Arnold
Trotz der anfänglichen Anspannung und der Blaulichter eskalierte die Situation weder zu einem Rechtsstreit noch zu einer hohen Geldstrafe. Die Polizei sprach direkt mit Alexander-Arnold, um ihm die Gefahren eines Halts in diesem speziellen Bereich zu erläutern. Es handelte sich um einen kurzen Austausch, der sicherstellen sollte, dass der Spieler die örtlichen Verkehrsregeln bezüglich der Ausfahrtswege in Valdebebas verstand. Nach dem Gespräch wurden die Beamten dabei gesehen, wie sie selbst um Selfies mit Alexander-Arnold baten.
- Getty
Alexander-Arnold nicht von Tuchel für England nominiert
Alexander-Arnold ist während dieser Länderspielpause in Madrid geblieben, nachdem er kontroverserweise nicht in Thomas Tuchels Kader für die Freundschaftsspiele gegen Uruguay und Japan berufen worden war. Der Rechtsverteidiger ist wieder voll einsatzfähig und wird voraussichtlich am kommenden Wochenende im Kader von Real Madrid gegen Mallorca stehen.