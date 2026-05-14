Alfred Schreuder ist nicht mehr Trainer des saudischen Zweitligisten Al-Diraiyah. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Damit kann sich der Niederländer voll auf seinen zweiten Job konzentrieren: Seit März ist er der Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft. Im Juni ist er entsprechend mit dabei, wenn das DFB-Team bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada antritt.
Vier Wochen vor der Weltmeisterschaft: Co von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird entlassen
Schreuder-Klub kann immer noch in die Saudi Pro League aufsteigen
Die Trennung von Schreuder erfolgt überraschend, denn Al-Diraiyah verpasste nur knapp den direkten Aufstieg in die Saudi Pro League. In den Playoffs hat der Klub nun weiterhin die Möglichkeit, das Ziel, das der Aufsteiger vor der Spielzeit ausgegeben hat, zu erreichen. Schreuder hatte die Mannschaft erst im Dezember übernommen.
Im Kader von Al-Diraiyah stehen in Europa bekannte Namen wie Moussa Marega (ehemals FC Porto), Georges-Kevin Nkoudou (ehemals Tottenham und Besiktas), Oscar Rodriguez (ehemals Real Madrid und Sevilla) und Gaetan Laborde (ehemals Bordeaux und Montpellier).
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Nagelsmann und Schreuder kennen sich aus Hoffenheim
Nagelsmann und Schreuder kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei der Schreuder zwischen Februar 2016 und Januar 2018 der Co-Trainer des heutigen Bundestrainers war. "Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Auch nach dieser Zeit sind wir immer in gutem Kontakt geblieben", erklärte Schreuder im März.
Nagelsmann erhofft sich vom Niederländer einen Schwung für die anstehende Weltmeisterschaft: "Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann", erklärte er.
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Der 53 Jahre alte Schreuder wechselte in seiner Karriere mehrfach zwischen Positionen als Chefcoach und Co-Trainer hin und her. Als Hauptverantwortlicher war er unter anderem für den FC Twente (2014 - 2015), die TSG 1899 Hoffenheim (2019 - 2020), Club Brügge (2022) und Ajax Amsterdam (2022 - 2023) tätig, bevor er nach Saudi-Arabien wechselte.
Deutschlands Spiele bei der WM:
- 14.06., 19 Uhr: Deutschland - Curacao
- 20.06., 22 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste
- 25.06., 22 Uhr: Ecuador - Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".