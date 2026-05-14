Vier Wochen vor der Weltmeisterschaft: Co von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird entlassen

Die Trennung von Schreuder erfolgt überraschend, denn Al-Diraiyah verpasste nur knapp den direkten Aufstieg in die Saudi Pro League. In den Playoffs hat der Klub nun weiterhin die Möglichkeit, das Ziel, das der Aufsteiger vor der Spielzeit ausgegeben hat, zu erreichen. Schreuder hatte die Mannschaft erst im Dezember übernommen.

Im Kader von Al-Diraiyah stehen in Europa bekannte Namen wie Moussa Marega (ehemals FC Porto), Georges-Kevin Nkoudou (ehemals Tottenham und Besiktas), Oscar Rodriguez (ehemals Real Madrid und Sevilla) und Gaetan Laborde (ehemals Bordeaux und Montpellier).